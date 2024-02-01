Парень сделал предложение руки и сердца: сначала девушка говорит "да", а потом "нет"

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Девушки говорят, что предложение руки и сердца - это очень волнительно, но только когда этого хочешь. В противном случае будет неудобно перед толпой зевак. В соцсетях обсуждают, что публичное предложение - это давление на женщину и манипуляция.
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А как вы сделали предложение?
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а сделаешь предложение на кухне - будут обвинят в неуважении и отсутсвии романтичности )
Хотя такие кадры, наверно, непрошибаемы...
Чтобы наверняка