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Парень сделал предложение руки и сердца: сначала девушка говорит "да", а потом "нет"

Парень сделал предложение руки и сердца: сначала девушка говорит "да", а потом "нет"

Автор:
01 февраля 2024 12:26
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   истории   предложение   предложение руки и сердца   свадьба   фото   
1354
14

Девушки говорят, что предложение руки и сердца - это очень волнительно, но только когда этого хочешь. В противном случае будет неудобно перед толпой зевак. В соцсетях обсуждают, что публичное предложение - это давление на женщину и манипуляция.

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А как вы сделали предложение?

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Метки: Прикол   истории   предложение   предложение руки и сердца   свадьба   фото   
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6  комментариев
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5k
Наталья 36 минут назад
Мне муж сделал предложение в тот момент, когда я беременная белила потолок)
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45
Феличита 3 минуты назад
Девушки часто негативно высказываются о такого рода предложениях руки и сердца
-------------
а сделаешь предложение на кухне - будут обвинят в неуважении и отсутсвии романтичности )
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2k
Андрей 20 минут назад
Я сделал предложение после того как мне моя суженая показала 2 полоски, причем это было вовсе не предложение, а утверждение. 21 год вместе.
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11k
Клёст 24 минуты назад
Таким ,,романтикам,, в ответку нужно прилюдно объявлять о том что он станет папой.
Хотя такие кадры, наверно, непрошибаемы...
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11k
Сергей Полчаса назад
Я своей жене предложение ночью делал...в лесу...зимой.
Чтобы наверняка
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16k
Kostick Полчаса назад
ля, дуракам, которым сказали "нет" - просто повезло) это они чуть позже поймут
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