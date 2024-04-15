В Ленобласти силовики взяли штурмом квартиру неадеквата, стрелявшего по полицейским

Сначала буйный кидался на соседа с ножом, а когда приехали сотрудники - вышел к ним с ружьём наперевес.
Вчера в городе Коммунар жилец многоквартирного дома врубил оглушительную музыку. Вскоре к нему пришёл сосед и попросил убавить звук - из-за этого грохота не мог заснуть его ребёнок. В ответ как следует выпивший меломан схватился за нож и его сосед еле успел добежать до своей квартиры, и сразу позвонил в полицию.
Когда приехали сотрудники, неадекват вышел к ним с ружьём и пару раз стрельнул в сторону капитана полиции, но промахнулся.
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После этого вызвали СОБР, взяли квартиру штурмом и стрелка повязали.
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Оказалось, что 49-летний меломан раньше служил милиционером батальона отдела вневедомственной охраны при УВД Гатчинского района в звании сержанта. В соцсетях любит похвастаться фотографиями с отдыха на природе и философскими изречениями: «Готовь сани летом, телегу - зимой, а ружьё - всегда».
Кстати, разрешение на ружьё он оформил ещё когда работал в УВД, оно действовало до 2018 года. С 2020 года оружие значилось как сданное, это тоже проверят.
Ну а мужику светит до 20 лет колонии по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». О ходе расследования будут докладывать лично Александру Бастрыкину.
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