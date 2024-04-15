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В Ленобласти силовики взяли штурмом квартиру неадеквата, стрелявшего по полицейским

В Ленобласти силовики взяли штурмом квартиру неадеквата, стрелявшего по полицейским

Автор:
15 апреля 2024 14:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ленобласть   коммунар   неадекват   полицейские   ружье   штурм   
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Сначала буйный кидался на соседа с ножом, а когда приехали сотрудники - вышел к ним с ружьём наперевес.

Вчера в городе Коммунар жилец многоквартирного дома врубил оглушительную музыку. Вскоре к нему пришёл сосед и попросил убавить звук - из-за этого грохота не мог заснуть его ребёнок. В ответ как следует выпивший меломан схватился за нож и его сосед еле успел добежать до своей квартиры, и сразу позвонил в полицию.

Когда приехали сотрудники, неадекват вышел к ним с ружьём и пару раз стрельнул в сторону капитана полиции, но промахнулся.

После этого вызвали СОБР, взяли квартиру штурмом и стрелка повязали.

Оказалось, что 49-летний меломан раньше служил милиционером батальона отдела вневедомственной охраны при УВД Гатчинского района в звании сержанта. В соцсетях любит похвастаться фотографиями с отдыха на природе и философскими изречениями: «Готовь сани летом, телегу - зимой, а ружьё - всегда».

Кстати, разрешение на ружьё он оформил ещё когда работал в УВД, оно действовало до 2018 года. С 2020 года оружие значилось как сданное, это тоже проверят.

Ну а мужику светит до 20 лет колонии по статье  317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». О ходе расследования будут докладывать лично Александру Бастрыкину.

Источник:

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Метки: Видео   Ленобласть   коммунар   неадекват   полицейские   ружье   штурм   
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3  комментария
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25k
Павел Плеханов Полчаса назад
Вот и пенсия подоспела с казённой квартирой и харчами.
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9k
Alex 6 минут назад
Проще замочить было
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13k
geminisf 24 минуты назад
Послушал музыку, дебил
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August
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