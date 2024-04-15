В Ленобласти силовики взяли штурмом квартиру неадеквата, стрелявшего по полицейским

Вчера в городе Коммунар жилец многоквартирного дома врубил оглушительную музыку. Вскоре к нему пришёл сосед и попросил убавить звук - из-за этого грохота не мог заснуть его ребёнок. В ответ как следует выпивший меломан схватился за нож и его сосед еле успел добежать до своей квартиры, и сразу позвонил в полицию.

Когда приехали сотрудники, неадекват вышел к ним с ружьём и пару раз стрельнул в сторону капитана полиции, но промахнулся.