Навозная муха - насекомое, которое приносит пользу

К каждой корове не приставишь няньку, которая будет отгонять от нее насекомых. А вот навозная муха их не просто турнет, но и слопает. Поэтому в некоторых хозяйствах мух даже разводят! Более того, фермеры подумывают о том, чтобы сократить применение лекарств против эндопаразитов. Дело в том, что часть препаратов выходит из организма с навозом и уже там может потравить не только всяких бяк, но и яйца с личинками этих милых мушек.