Навозная муха - насекомое, которое приносит пользу

Некоторые виды мух приносят огромную пользу как окружающей среде, так и людям. Одна из них навозная.
Это одно из тех названий, которые даются впопыхах, да так и привязываются. А бедолага-муха должна всю жизнь доказывать, что не жрет, ну не жрет она такую гадость! Хотя навоз ей нужен. Это же отличная колыбелька. Симпатичные рыжие мухи откладывают в навоз яйца.
Причем предпочитают отходы жизнедеятельности свиней и коров. Конские — слишком сухие, хотя на безрыбье сгодятся и они. Так что, если у вас в прихожей не стоит какая-нибудь буренка, и вы не разводите на балконе свиней, можете не беспокоиться: навозная муха — это не то, что будет с надоедливым жужжанием слоняться по вашей квартире.
Хотя эти мухи довольно вездесущие. Вместе с человеком они расселились по всему миру. Их даже в Пиренеях и в Швейцарских Альпах на высоте 4300 м над уровнем моря встречали. Устраивают их и пастбища, и лесистые местности, и сады. Лишь бы был материал для сооружения детского садика.
Итак, маленькая рыжая мама нашла подходящую какаху, на которой её уже встречает будущий папа. После романтического свидания самка сделала там кладку. Вот личинки, которые выведутся из яиц, могут побаловаться и копрофагией, чем внезапно тоже принесут пользу. Вот мы морщим носы — фу, что эти мухи едят. А вы представьте себе, что они это не съели и разложению тоже не поспособствовали. И оно все осталось лежать в полях. Живописные пейзажи утратили изрядную долю романтичности? То-то и оно.
Но штука в том, что в борьбе за свое своеобразное детское пюре личинки навозниц будут угощаться другими личинками, которые к ним присоседятся. Как в том детском стишке про «ты мне больше не дружок». Да, представьте себе, такие маленькие — а уже хищники!
Взрослые золотистые мухи полностью переходят на белковую диету из других насекомых. Да-да, в том числе и двукрылых, тех самых надоедливых мух, что лезут в наше варенье! При этом к паразитированию на других животных навозницы не склонны. Вот потому их на некоторых фермах не только не обижают, но даже встречают как дорогих гостей.
К каждой корове не приставишь няньку, которая будет отгонять от нее насекомых. А вот навозная муха их не просто турнет, но и слопает. Поэтому в некоторых хозяйствах мух даже разводят! Более того, фермеры подумывают о том, чтобы сократить применение лекарств против эндопаразитов. Дело в том, что часть препаратов выходит из организма с навозом и уже там может потравить не только всяких бяк, но и яйца с личинками этих милых мушек.
Источник:
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