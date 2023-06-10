Мартин Коуни - неоднозначный человек, который спасал младенцев

Его имя знают немногие, ведь он запомнился своему поколению, как чудак, показывающий новорожденных недоношенных детей публике. А ведь Мартин Коуни, именно так его звали, делал все это не ради развлечения, а ради благой цели.

Перед вами человек, спасший миллионы младенцев по всему миру