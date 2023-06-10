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Мартин Коуни - неоднозначный человек, который спасал младенцев

Мартин Коуни - неоднозначный человек, который спасал младенцев

Автор:
10 июня 2023 09:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мартин Коуни   врач   дети   доктор   младенцы   спаение   факты   фото   
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Его имя знают немногие, ведь он запомнился своему поколению, как чудак, показывающий новорожденных недоношенных детей публике. А ведь Мартин Коуни, именно так его звали, делал все это не ради развлечения, а ради благой цели.

Перед вами человек, спасший миллионы младенцев по всему миру

Так, мужчина был первым изобретателем кюветов для недоношенных детей: раньше они были обречены. Однако он решил это исправить, разработав специальный аппарат для ухода за ними. Увы, аппараты были слишком дорогими, больницы просто не видели смысла в них, поэтому младенцы продолжали страдать. 

Тогда-то Мартин решил взять дело в свои руки. Он открыл выставку недоношенных детей. Да-да, экспонатами выставки были настоящие младенцы, которые несчастные родители передавали Мартину. Люди шли туда посмотреть на то, как меняются законы природы. Конечно же, посещение было платным. Как итог... на вырученные деньги Мартин мог содержать все шоу, оплачивая и сиделок и электричество (его аппараты поглощали в каких-то невероятных масштабах).

Как итог - большая часть детей на выставке выживала. Родители умоляли Мартина помочь им, взяв именно их ребенка в шоу. Со временем мужчина даже открыл еще несколько выставок. Лишь к сороковым годам прошлого века его популярность по угасла: Мартина начали обвинять а отсутствии гуманизма и открытии человеческого зоопарка. 

Сам же мужчина активно пытался продать свои аппараты больницам, а потом и вовсе передал их туда бесплатно. Как итог: благодаря ему миллионы детей по всему миру получили шанс на жизнь.

Что же касается самого Мартина, то он доживал последние дни в бедности. Вопреки критике, делал он все это не ради прибыли, а исключительно из благих намерений.

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Метки: Мартин Коуни   врач   дети   доктор   младенцы   спаение   факты   фото   
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2  комментария
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smakido 4 часа назад
Почему его назвали неоднозначным? Он - однозначно очень профессиональный врач и добрый человек с большим сердцем !
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813
Ирина Ласовская Час назад
Кувез -приспособление для выхаживания недоношенных новорожденных... кювет - водоотводная канава вдоль дороги
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