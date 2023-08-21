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Британский суд приговорил бывшую медсестру к 14 пожизненным срокам за убийство младенцев

Британский суд приговорил бывшую медсестру к 14 пожизненным срокам за убийство младенцев

Автор:
21 августа 2023 23:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   Люси Летби   медсестра   младенцы   пожизненное наказание   суд   убийства   
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Леденящая кровь история на обложках всех британских издний последних дней - медсестра-неонатолог Люси Летби приговорена к пожизненному заключению. Она убивала новорождённых, вводя им воздух шприцем, перекармливая и добавляя огромные дозы инсулина. Летби стала четвертой женщиной в истории английского права, осужденной на пожизненный срок.

В эту жуткую историю действительно сложно поверить. Как поясняет телеканал SkyNews, женщина получила по одному пожизненному сроку за каждого ребенка, на чью жизнь покушалась.
Медсестра Люси Летби совершала преступления в неонатологическом отделении больницы Countess of Chester в период с 2015 по 2016 год;

Ее жертвами стали семь детей, еще шестерых она пыталась убить – одного из них дважды. Всего Летби могла причинить вред 30 младенцам. Вину она не признает, - пишет RT.

Следствие выяснило, что она ввела воздух через внутривенный катетер трём младенцам, двух новорождённых отравила инсулином, одного закормила молоком и повредила питательную трубку в горле ещё одного младенца. Действовала она по ночам;
Главный педиатр неонатологического отделения обратил внимание на три смерти младенцев за две недели в 2015 году, которые происходили как раз в смены Люси. Сначала её коллеги думали, что медсестре «не везёт» и эти смерти — «чистое совпадение»;
Летби долго не могли предъявить обвинение. Первый прокол случился, когда она добавила инсулин в капельницу младенца. Это обнаружили врачи и поняли, что в деле замешан отравитель;
В начале июля 2016 года после внезапной смерти двух мальчиков из тройни Люси перестала работать медсестрой: её перевели на другую должность;

Во время судебных разбирательств присяжные предположили, что Летби нравилось «играть в Бога» либо было просто скучно. Присутствующие на суде отмечали, что медсестра выглядела бесстрастной и холодной, когда слушала показания родителей погибших детей;
У двух детей из числа выживших после покушений Люси были повреждения головного мозга.

Люси Летби, по данным СМИ, единственный ребёнок у возрастных родителей, в её детстве не было каких-то травмирующих событий или жестокого обращения;

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Метки: Великобритания   Люси Летби   медсестра   младенцы   пожизненное наказание   суд   убийства   
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3  комментария
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Gurdis Nicolai 50 минут назад
Одним словом "тварь".
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Вепс 54 минуты назад
Пошла волна пропаганды для отвлечения внимания, этой Летби скорее всего в природе не существует.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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