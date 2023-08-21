Британский суд приговорил бывшую медсестру к 14 пожизненным срокам за убийство младенцев

В эту жуткую историю действительно сложно поверить. Как поясняет телеканал SkyNews, женщина получила по одному пожизненному сроку за каждого ребенка, на чью жизнь покушалась.

Медсестра Люси Летби совершала преступления в неонатологическом отделении больницы Countess of Chester в период с 2015 по 2016 год;

Ее жертвами стали семь детей, еще шестерых она пыталась убить – одного из них дважды. Всего Летби могла причинить вред 30 младенцам. Вину она не признает, - пишет RT.