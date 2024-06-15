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Мощный пожар вспыхнул на газохранилище в Саратове

Мощный пожар вспыхнул на газохранилище в Саратове

Автор:
15 июня 2024 15:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   взрыв   газохранилище   пожар   разгерметизация   саратов   
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Причины ЧП пока неизвестны.

Сильный пожар на газопроводе в Татищевском районе Саратова произошёл около 4 часов вечера по местному времени. Вздымающееся на десятки метров вверх языки пламени и густой дым от пожара видны за несколько километров.

По неподтверждённым данным, на объекте проводились ремонтные работы. Перед началом сильного пожара очевидцы слышали два взрыва. Комментариев от оперативных служб города пока не было.

Как пишут СМИ, ЧП произошло в селе Елшанка, его точные причины неизвестны. Возможно, произошла разгерметизация газопровода.

UPD: появились официальные комментарии от администрации региона. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, пожар на газохранилище в Татищевском районе начался из-за разгерметизации и аномальной жары. Экстренные службы на месте, газопровод перекрыли. Данных о наличии пострадавших пока нет.

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Метки: Видео   взрыв   газохранилище   пожар   разгерметизация   саратов   
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5  комментариев
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Darki Час назад
Надо больше одинаковых видео,этих мало.
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1k
Nick 4 секунды назад
Во всех отраслях одна проблема - нет кадров
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29k
Alex 44 секунды назад
Долпайопы!.... кто бы то небыл
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Едондер пуп 22 минуты назад
Хех! Пост попал в "горячее" всего с двумя комментами)))
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2155 постов (2163 в горячем)
Лесник
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