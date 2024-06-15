Мощный пожар вспыхнул на газохранилище в Саратове

Причины ЧП пока неизвестны.
Сильный пожар на газопроводе в Татищевском районе Саратова произошёл около 4 часов вечера по местному времени. Вздымающееся на десятки метров вверх языки пламени и густой дым от пожара видны за несколько километров.
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По неподтверждённым данным, на объекте проводились ремонтные работы. Перед началом сильного пожара очевидцы слышали два взрыва. Комментариев от оперативных служб города пока не было.
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Как пишут СМИ, ЧП произошло в селе Елшанка, его точные причины неизвестны. Возможно, произошла разгерметизация газопровода.
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UPD: появились официальные комментарии от администрации региона. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, пожар на газохранилище в Татищевском районе начался из-за разгерметизации и аномальной жары. Экстренные службы на месте, газопровод перекрыли. Данных о наличии пострадавших пока нет.
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