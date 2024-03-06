18 человек пострадали при взрыве в котельной в тувинском городе Шагонар

В помещении подачи топлива произошёл взрыв, после чего начался пожар. Трёх человек, находившихся на тот момент на территории котельной ТЭЦ, пока не могут найти.
Серьезное ЧП произошло сегодня рано утром в Улуг-Хемском районе Тувы. На центральной котельной ТЭЦ случился взрыв и пожар - об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своём Телеграм-канале.
По данным Телеграм-канала 112, взрыв произошел в помещении подачи топлива, он разрушил ленту, по которой подавался уголь и одну стену здания.
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По данным местных властей, четыре котла ТЭЦ не пострадали, но отопление в домах, которые обслуживала котельная, пока нет - подачу тепла обещают возобновить к вечеру сегодняшнего дня.
Пожар на месте ЧП уже удалось локализовать.
Сначала было известно о 10 пострадавших, но сейчас их количество возросло до 18. Шестеро рабочих находятся в реанимации. Еще три человека считаются пропавшими без вести.
Возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью людей.
На месте ЧП работают следователи и криминалисты. В образовательных учреждениях Шагонара сегодня занятий не будет. В Туве ввели режим ЧС регионального значения.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, на данный момент тепла нет в 62 многоквартирных и 216 частных домах - в общей сложности в них проживает примерно 4000 человек. Сам же город Шагонар невелик - всего 12 204 жителей. Температура воздуха там сейчас низкая: –15 градусов по Цельсию.
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Во-вторых, она угольная, а не газовая, а значит народу, обслуживающего топливоподачу там тоже овер д.о.х.у.я.
В-третьих автоматики, в том числе защитной, там нет от слова совсем.
Учитывая, что взрыв произошёл утром когда пересменка, кто-то закурил, кто-то х.у.й на ТБ забил вот и результат