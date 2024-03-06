18 человек пострадали при взрыве в котельной в тувинском городе Шагонар

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. В образовательных учреждениях Шагонара сегодня занятий не будет. В Туве ввели режим ЧС регионального значения.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, на данный момент тепла нет в 62 многоквартирных и 216 частных домах - в общей сложности в них проживает примерно 4000 человек. Сам же город Шагонар невелик - всего 12 204 жителей. Температура воздуха там сейчас низкая: –15 градусов по Цельсию.