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18 человек пострадали при взрыве в котельной в тувинском городе Шагонар

18 человек пострадали при взрыве в котельной в тувинском городе Шагонар

Автор:
06 марта 2024 08:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Тува   Шагонар   взрыв   котельная   пожар   тэц   
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В помещении подачи топлива произошёл взрыв, после чего начался пожар. Трёх человек, находившихся на тот момент на территории котельной ТЭЦ, пока не могут найти.

Серьезное ЧП произошло сегодня рано утром в Улуг-Хемском районе Тувы. На центральной котельной ТЭЦ случился взрыв и пожар - об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своём Телеграм-канале.





По данным Телеграм-канала 112, взрыв произошел в помещении подачи топлива, он разрушил ленту, по которой подавался уголь и одну стену здания.


По данным местных властей, четыре котла ТЭЦ не пострадали, но отопление в домах, которые обслуживала котельная, пока нет - подачу тепла обещают возобновить к вечеру сегодняшнего дня.


Пожар на месте ЧП уже удалось локализовать.




Сначала было известно о 10 пострадавших, но сейчас их количество возросло до 18. Шестеро рабочих находятся в реанимации. Еще три человека считаются пропавшими без вести.


Возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью людей.



На месте ЧП работают следователи и криминалисты. В образовательных учреждениях Шагонара сегодня занятий не будет. В Туве ввели режим ЧС регионального значения.


Как сообщает Телеграм-канал Mash, на данный момент тепла нет в 62 многоквартирных и 216 частных домах - в общей сложности в них проживает примерно 4000 человек. Сам же город Шагонар невелик - всего 12 204 жителей. Температура воздуха там сейчас низкая: –15 градусов по Цельсию.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Тува   Шагонар   взрыв   котельная   пожар   тэц   
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Отвратительный Мужик Час назад
Я так понял авария произошла рано утром. Вопрос откуда в котельной рано утром взялось 18 человек. Мутная история
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Ли Харви Освальд Отвратительный Мужик 17 минут назад
Во-первых, это ТЭЦ, а не обычная котельная. Сменного персонала там в разы больше по умолчанию.
Во-вторых, она угольная, а не газовая, а значит народу, обслуживающего топливоподачу там тоже овер д.о.х.у.я.
В-третьих автоматики, в том числе защитной, там нет от слова совсем.
Учитывая, что взрыв произошёл утром когда пересменка, кто-то закурил, кто-то х.у.й на ТБ забил вот и результат
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