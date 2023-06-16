Изящная охотница, которая кормит своё потомство гусеницами

Гуляя по улице, внимательно смотрите по сторонам: за каждым жучком, червячком или многоножкой, которых вы увидите, прячется история постоянной борьбы, сложных решений и приспособлений к изменяющимся условиям среды. А особенно внимательно глядите на ос из рода аммофил. Эти милые насекомые готовы на всё ради своих детей!

Вы наверняка видели этих насекомых у себя на даче и задавались вопросом: «Что это за муха-дистрофик?». На самом деле аммофилы — это род ос. В него входят около 240 видов, и все они выглядят как антоним к слову «пропорция». У них невероятно тонкая и длинная талия, увесистое брюшко, по-паучьи длинные лапы и тонкие полупрозрачные крылья. На классических черно-желтых бестий аммофилы не похожи.