Изящная охотница, которая кормит своё потомство гусеницами

Осы из рода аммофил предпочитают питаться цветочным нектаром. Однако ради своих детей они ловят гусениц и превращает их в «консервы».
Гуляя по улице, внимательно смотрите по сторонам: за каждым жучком, червячком или многоножкой, которых вы увидите, прячется история постоянной борьбы, сложных решений и приспособлений к изменяющимся условиям среды. А особенно внимательно глядите на ос из рода аммофил. Эти милые насекомые готовы на всё ради своих детей!
Вы наверняка видели этих насекомых у себя на даче и задавались вопросом: «Что это за муха-дистрофик?». На самом деле аммофилы — это род ос. В него входят около 240 видов, и все они выглядят как антоним к слову «пропорция». У них невероятно тонкая и длинная талия, увесистое брюшко, по-паучьи длинные лапы и тонкие полупрозрачные крылья. На классических черно-желтых бестий аммофилы не похожи.
Но они и не должны быть похожи! Аммофилы — это одиночные роющие осы. Их образ жизни сильно отличается от жизни привычных нам ос. Взрослая аммофила не терроризирует окружающих. Даже несмотря на наличие острого жала и довольно болючей отравы. Оса просто посасывает нектар из цветочков. Так же членистоногое переносит их пыльцу, опыляя как дикие, так и культурные растения.
Но ради будущего своего потомства роющая оса превращается в серийного маньяка, похищающего чужих детей. Да, взрослые прекрасно себя чувствуют на диете из цветочного нектара, но растущей молодёжи нужно очень много свежего мяса. Поэтому сразу после оплодотворения самка роет в мягком грунте небольшое гнёздышко, куда откладывает несколько яиц. И отправляется на охоту.
Излюбленная цель аммофил — гусеницы. Отыскав ребёнка бабочки, оса кружит возле добычи. Так насекомое ищет слабое место, в которое можно вонзить острое жало с парализующим ядом. Конечно, гусеницы пытаются защищаться или прятаться. Но куда колбасообразному волосатому ребёнку до быстрого и ловкого охотника? Осы без проблем способны победить гусениц в 2 раза крупнее себя. Когда жертва перестанет шевелиться, оса потащит её в гнездо, к детям.
Пойманная гусеничка не погибает, просто лишается возможности двигаться. Ведь детям нужно только свежее мясо... Когда оса загрузит камеру продовольствием до отказа, она зарывает вход в нору. Для надёжности аммофила может даже замаскировать его мелкими камушками и веточками. Обнаружить кладку становится практически невозможно.
Дальнейшее выживание потомства осу не волнует. Она выполнила свою часть работы и теперь может отдохнуть. Уставшая аммофила забирается на куст, цепляется за веточку жвалами и засыпает. Сила её челюстей такова, что оторвать насекомое от растения можно только по частям.
Хорошенько отдохнув, аммофила начинает на новый цикл размножения. Если климат позволяет, конечно. В тёплых краях осы делают несколько кладок за сезон. Но в Евразии и Северной Америке их хватает только на один заход. В северных широтах насекомое погибает в течение недели после окончания ухода за потомством от общего истощения организма.
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