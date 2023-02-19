Самые глупые способы оказаться за решёткой в азиатских странах

За несоблюдение которых можно получить очень даже реальный срок, переносимся в Азию, где, что ни закон, то шедевр! Посудите сами…
Так, например, в Сингапуре с 1992 года существует официальный запрет на продажу, провоз и, конечно же, использование жвачки. Причиной тому стали проблемы с обслуживанием многоэтажных домов, обитатели которых, явно не заботящиеся о благополучии собственного жилища, выбрасывали использованную жевательную резинку куда угодно, только не в мусорную корзину.
Жвачка была на полу, в почтовых ящиках, в лифтах и даже в замочных скважинах! Жевательная резинка, оставленная в общественных местах, на земле и тротуарах, существенно увеличивала стоимость уборки, и в результате могла привести к повреждению уборочного оборудования. Также неприятной проблемой стало прилипание жвачки на сиденья общественных автобусов и одежду пассажиров.
Поэтому, собираясь в Сингапур, не забудьте выложить из карманов любимую жвачку. В противном случае, вас может ожидать неприятный сюрприз в виде штрафа или даже ареста.
Своей нелюбовью к жвачке известен и Таиланд. Нет-нет, привозить, покупать и, конечно же, жевать жвачку можно – этого права туристов никто не лишит. Но вот если, засмотревшись на местные достопримечательности, путешественник решит выбросить использованную жевательную резинку на землю или тротуар, начнутся проблемы.
Дело в том, что подобный проступок в Таиланде карается довольно строго – штрафом в несколько сотен долларов. Если же такой суммы у нарушителя не найдется, то его в обязательном порядке отправят в тюрьму – так сказать, подумать над своим поведением. К слову, примерно такое же наказание можно получить, если случайно (или не случайно) наступить на национальные монеты и банкноты.
В Китае официально запрещены любые художественные фильмы, основная тематика которых хотя бы как-то связана с путешествиями во времени. В один прекрасный момент, а точнее после очередного ежегодного кинофестиваля, китайское правительство пришло к выводу, что с помощью идеи о фантастических путешествиях сквозь пространство и время, киноделы не просто пытаются критиковать современный Китай, но и сеют в зрителях сомнения по поводу официальной трактовки истории.
Проще говоря, фантастические фильмы о прошлом ставят под сомнения всю идеологию китайского правительства, из-за чего рядовые граждане могут усомниться в правильности решений и действий властей. А это, как вы понимаете, недопустимо… поэтому и наказания за нарушение данного запрета самые суровые.
Также власти Китая на законодательном уровне обязали всех молодых (и не очень) людей, у которых есть бабушки и дедушки, навещать их как можно чаще, дабы старики не чувствовали себя одинокими или брошенными. Звучит довольно странно, однако такой закон в Китае действительно есть. Более того, даже чрезмерная занятость на работе не является отговоркой для того, что отменить визит к любимым бабушкам и дедушкам.
Те же, в свою очередь, почувствовав, что недополучают внимания и заботы от своих родственников, могут обратиться в суд, чтобы привлечь нерадивое семейство к ответственности. Вероятно, по логике китайских властей, краткосрочное тюремное заключение или внушительный штраф должны как-то подстегнуть желание молодых почаще общаться со своими престарелыми родственниками.
Во Вьетнаме тюремный срок можно получить и за меньшее: например, если пожать руку местному жителю или слишком активно жестикулировать руками во время разговора. Дело в том, что вьетнамцы – очень спокойный народ, ценящий уважительное отношение друг к другу и оберегающий свое личное пространство. Именно поэтому во Вьетнаме не принято пожимать руку при встрече.
Также, находясь в этой стране в качестве туриста, не стоит разговаривать на повышенных тонах, и уж тем более размахивать при этом руками. Подобное неуважение к окружающим вьетнамцы не потерпят. Посетителя ресторана могут попросить покинуть заведение, если он вдруг решит позвать официанта, активно жестикулируя руками.
И в целом, вьетнамцы крайне щепетильно относятся к любому физическому контакту, поэтому даже малейшие прикосновения для них, и особенно неожиданные – это потенциальная угроза или оскорбление. За этим, как правило, следует обращение в полицию, а там уж как Будда решит.
А как вам такое: в Японии вполне реальный тюремный срок можно получить, если назвать ребенка «не тем» именем. Поясню: в Стране Восходящего Солнца, как, впрочем, и в других азиатских странах, крайне сильна духовная сторона вопроса. Японцы свято верят, что «как корабль назовешь, так он и поплывет», а, точнее, от имени ребенка во многом будет зависеть и вся его дальнейшая судьба.
Именно поэтому в стране на законодательном уровне существует правило, согласно которому не рекомендуется называть новорожденных именами, которые несут в себе нечто плохое, разрушительное и пугающее. Если говорить простым языком, рядовые японцы не могут назвать свое чадо так, как им хочется – слишком уж большая ответственность! Назовешь не так, как нужно – вся жизнь маленького человека насмарку!
К слову, в Японии не раз отмечались случаи, когда современные родители, обладая недюжинной фантазией, называли своих детей в честь вымышленных персонажей – причем не всегда добрых. За это, к слову, в стране предусмотрено наказание: родители могут предстать перед судом, а затем выплатить внушительный штраф или даже получить несколько суток ареста. Ну и имя ребенку, конечно же, придется придумать новое – в соответствии с убеждениями японского народа.
В Японии есть еще один официальный запрет, о котором я не могу умолчать – это запрет на ожирение. И, казалось бы, откуда подобная проблема, ведь японцы всегда славились своей миниатюрностью и худобой?! А вот, оказывается, не все так просто, и проблема лишнего веса не обошла стороной и Японию. Власти страны решили бороться с ней кардинально и сразу - на государственном уровне и при помощи запретов.
Так, еще в далеком 2008 году в Стране Восходящего Солнца вступил в силу закон, согласно которому все компании и муниципалитеты обязаны ежегодно измерять объем талии своих сотрудников в возрасте от 40 до 74 лет. Были даже разработаны соответствующие нормативы: 85 см для мужчин и 90 см для женщин. Ну а тем, чьи объемы не соответствовали государственным стандартам (по-другому я не могу выразиться), были даны рекомендации к похудению и «испытательный» срок продолжительностью в 6 месяцев.
Если сотрудник и после этого не вписывался в обязательные стандарты, его… нет-нет, в данном случае обошлось без тюремного заключения. Однако близко. Его в принудительном порядке отправляли на специальные курсы для похудения, где у бедолаги, по большому счету, не было возможности не сбросить лишние килограммы и сантиметры. Не тюрьма, конечно, но приятного тоже мало…
Источник:
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Аналогично Китай, турист там обязан посещать чьих-то бабушек? Или прокатывает фильмы в кинотеатрах?