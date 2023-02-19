Самые глупые способы оказаться за решёткой в азиатских странах

Также власти Китая на законодательном уровне обязали всех молодых (и не очень) людей, у которых есть бабушки и дедушки, навещать их как можно чаще, дабы старики не чувствовали себя одинокими или брошенными. Звучит довольно странно, однако такой закон в Китае действительно есть. Более того, даже чрезмерная занятость на работе не является отговоркой для того, что отменить визит к любимым бабушкам и дедушкам.