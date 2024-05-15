Россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь за создание нарколаборатории на Бали

Еще один работник команды - гражданин РФ Константин Круц- был задержан при сбыте наркотиков в районе Гианьяр (Убуд). При нём нашли внушительное количество запрещенных веществ: 382,19 грамма марихуаны, 484,92 грамма гашиша, 107,85 грамма кокаина и 247,33 грамма мефедрона. Также задержали арендатора виллы с 6 килограммами марихуаны. Сейчас полиция разыскивает еще двух подозреваемых - граждан Украины, которые тоже работали на лабораторию.





Группа наркоторговцев распространяла запрещённые вещества через интернет. В Телеграме были созданы группы, через которые шла весьма бойкая торговля. Покупатели расплачивались за зелье криптовалютой, в замен получали координаты мест, где находились закладки.



