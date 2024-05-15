Россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь за создание нарколаборатории на Бали

Группа предприимчивых людей под командованием местного наркобарона занималась выращиванием марихуаны и продажей разных синтетических запрещённых веществ. Говорят, что нужда сподвигла.
В Чангу (Тибубененг) на Бали национальная полиция обнаружила подпольную лабораторию, в которой производились разнообразные наркотики. В одной из комнат подвала выращивалась методом гидропоники марихуана, в другой изготавливались синтетические запрещённые вещества.
Лаборатория была оснащена мощными фильтрами, чтобы соседи по запаху не догадались о том, что творится на вилле. Обе комнаты были напичканы необходимым оборудованием - от датчиков влажности и температуры воздуха до системы автоматической подачи воды к посадкам.
Найти лабораторию получилось благодаря слежке за одним гражданином Индонезии. К нему в тайской полиции был ряд вопросов. В своё время он скрылся от правоохранителей во время рейда на одну из наркофабрик в Джакарте, а затем следы разыскиваемого отыскались в другом месте. Он же случайно навёл полицейских на виллу в Чангу. Примечательно, что вилла находилась в долгосрочной аренде, и ничем не привлекала внимание, пока туда не наведался подозреваемый индонезиец.
Во время рейда были задержаны четверо подозреваемых. Двое из них - братья-близнецы Иван и Михаил Воловоды родом из Украины выполняли и контролировали процесс производства наркотиков. Их задержали непосредственно в лаборатории, где во время обыска правоохранители изъяли 9,8 килограмма марихуаны, выращенной гидропонным методов, и 437 граммов мефедрона. Кроме прочего, были обнаружены сотни килограммов различных видов химических веществ-прекурсоров для производстве мефедрона? целая куча лабораторного оборудования и изъята криптовалюта от продажи наркотиков на сумму 4 млрд рупий (около 22,7 млн руб.). В полиции сообщили, что эту сумму наркодельцам удалось заработать за полгода.
Еще один работник команды - гражданин РФ Константин Круц- был задержан при сбыте наркотиков в районе Гианьяр (Убуд). При нём нашли внушительное количество запрещенных веществ: 382,19 грамма марихуаны, 484,92 грамма гашиша, 107,85 грамма кокаина и 247,33 грамма мефедрона. Также задержали арендатора виллы с 6 килограммами марихуаны. Сейчас полиция разыскивает еще двух подозреваемых - граждан Украины, которые тоже работали на лабораторию.
Группа наркоторговцев распространяла запрещённые вещества через интернет. В Телеграме были созданы группы, через которые шла весьма бойкая торговля. Покупатели расплачивались за зелье криптовалютой, в замен получали координаты мест, где находились закладки.
Все задержанные подпадают под действие ст. 114 п. 2, вспомогательной ст.113 п. 2, ст. 112 п. 2 и т.д. Минимальный срок за прегрешения - наказание в виде 5 лет лишения свободы и максимальный - смертная казнь. Кроме этого преступники облагаются штрафом в размере минимум 1 млрд. и максимум 10 млрд. рупий. Впрочем, все задержанные начали активно сотрудничать с полицией и каяться в содеянном. Украинцы заявили, что занялись этим опасным и незаконным бизнесом, т.к. были вынуждены бежать из страны и нуждались в работе, а россиянин пожаловался на рухнувший в стране бизнес. Все трое жили на Бали с сентября 2023 года. Бедные-несчастные, довела же жизнь до Бали и нарколаборатории!
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На кол их посадить, да с перекладиной, чтобы помучились подольше...