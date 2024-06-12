Интересные и местами забавные снимки на автомобильную тематику





ВАЗ–2101 на выставке Британского международного автосалона, Великобритания, 1980 год

На этой выставке выставлена ВАЗ-21023 (1973-1985) с двигателем 1452 куб. см. Она же Lada 1500 Combi (1500 DL Estate). У экспортной модели был задний обыватель/дворник.

В СССР же эти автомобили производились по лицензии и технологиям итальянского Фиата. И такие производства были по всему миру, а не только на ВАЗе.