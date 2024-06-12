Интересные и местами забавные снимки на автомобильную тематику

В подборке постарался собрать автомобили, как отечественные, так и иностранные. Все фотографии были раскрашены, поэтому есть вероятность, что цвет может отличаться от оригинала. Приятного просмотра!
Модель в белье из соболя представляет советский автомобиль LADA на выставке в Нью-Йорке, 1973 год
Машины на выставке представляла корпорация Satra, в своё время это был крупнейший экспортер советского автопрома заграницу. Чтобы привлечь побольше внимания к автомобилям был придуман такой необычный перфоманс с девушками.
Двое мужчин едут в трёхколесном "Messerschmitt", 1954 год
Компания Messerschmitt известна тем, что производила истребители и бомбардировщики для военно-воздушных сил нацистской Германии, но после окончания войны им запретили делать военную продукцию. Тогда компания начала делать забавные трехколесные автомобили.
Модель в ансамбле Jacques Fath позирует рядом с автомобилем Delahaye 1947 года в Париже
Работа над макетом автомобиля ГАЗ-21 «Волга»
Горьковский автомобильный завод. Один из первых этапов работы над внешностью автомобиля — создание полноразмерного макета, 1953 год. Один из самых знаковых в истории отечественного автопрома легковых автомобилей, первенец из серии «Волга». Разработка прошла в 1952—1956 годах, выпуск товарных машин стартовал в конце 1956 года. Всего существовали 4 серии ГАЗ-21, из которых 3 выпускались серийно.
Мужчина меняет шины на Ford Model T Coupe 1927 года выпуска
Это был один из первых автомобилей по умеренной цене, ориентированный на американцев среднего класса. США, 1920-е годы.
Французский экспериментальный автомобиль Peugeot 402 Andreau, 1936 год
Кузов имел характерную деталь - "плавник" в задней части кузова, который по расчётам улучшал управляемость автомобиля на высоких скоростях. Благодаря "плавнику" удалось снизить расход топлива на 30%.
ВАЗ–2101 на выставке Британского международного автосалона, Великобритания, 1980 год
На этой выставке выставлена ВАЗ-21023 (1973-1985) с двигателем 1452 куб. см. Она же Lada 1500 Combi (1500 DL Estate). У экспортной модели был задний обыватель/дворник.
В СССР же эти автомобили производились по лицензии и технологиям итальянского Фиата. И такие производства были по всему миру, а не только на ВАЗе.
Многоуровневая парковка Marina Towers. Чикаго, 1963 год
Легендарный английский инженер Уолтер Оуэн Бентли на своем Bentley 1927 года выпуска
Сейчас этот автомобиль стоит намного дороже, чем современный очень дорогой Бентли.
Трое друзей наслаждаются прогулкой на своем новом автомобиле, штат Огайо, около 1924 года
Convair Model 118 – гибрид самолета и автомобиля, 1947 год
Авточасть была независима: когда автолёт садился, она отсоединялась и превращалась в обычную машину. Крейсерская скорость в полёте: 201 км/ч.
Презентация Rytecraft Scoota-Car в Лондоне, 2 апреля 1936 года
Забавный автомобиль, запечатлённый на фото рядом со "взрослым" автомобилем, вовсе не педальная детская машинка, как можно было бы подумать, а полноценный серийно производившийся автомобиль. Rytecraft Scootacar, производился в Англии с 1934 по 1940 год. Изначально это был аттракционный электромобиль, но в 1934 некий Джек Шиллан поставил на него бензиновый двигатель и продал как полноценный автомобиль. Всего было произведено около 1000 экземпляров. В том числе и грузовые варианты.
Автомобили-амфибии в проливе Ла-Манш, 1965 год. Это немецкий Амфикар. Кузов Мерседес, мотор Порше 395
Schlörwagen: причудливый супераэродинамичный автомобиль, 1939 год
Если его надуть, то будет похож на УАЗ "Буханка".
Забитые парковки в Чикаго, 1939 год
Семья в автомобиле Fiat 500 едет на летние каникулы, Италия, 1967 год
Полугусеничный вездеход почты США, 1940-е
По дороге в мастерскую. Штат Оклахома. США, 1939 год
Выходные с легендарным фургоном Volkswagen T1 Camper, 1970-е
Микроавтобус выпускался в период с 1950 по 1967 года, один из первых гражданских минивэнов. Образ этого грузовика стал синонимом движения хиппи и путешественников во всём мире.
Самая первая модель автомобиля Audi, 1910 год
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