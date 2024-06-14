Дорожные войны в Индии между «сеятелями» и собирателями

Но в Индии очень распространено дорожное мошенничество, которое у нас было, наверное, лет 15 назад, но не повсеместно прижилось.

Большие деньги на гвоздях

Индийский инженер Бенедикт Джебакумар взял за правило собирать с дороги по дороге на работу… гвозди! И за 5 лет собрал 50 килограмм, по 10 килограмм в год набирал то есть, просто по пути на работу.

А начал он это делать, когда его зарплаты перестало хватать на поддержание автомобиля. Он ездил по кольцевой дороге, и у него на авто постоянно пробивало колесо. Он стал выходить и собирать с дороги металлические гвозди, рассыпанные на некоторых участках кольцевой дороги, на которой открылось очень много шиномонтажных мастерских.