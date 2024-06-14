Дорожные войны в Индии между «сеятелями» и собирателями

Какая главная беда на дорогах в Индии? Вы скажете коровы, но это не коровы. Хотя из-за них немалое количество ДТП в ночное время случается, включая смертельные случаи, особенно в штатах «коровьего пояса», где говядину вовсе нельзя есть.
Но в Индии очень распространено дорожное мошенничество, которое у нас было, наверное, лет 15 назад, но не повсеместно прижилось.
Большие деньги на гвоздях
Индийский инженер Бенедикт Джебакумар взял за правило собирать с дороги по дороге на работу… гвозди! И за 5 лет собрал 50 килограмм, по 10 килограмм в год набирал то есть, просто по пути на работу.
А начал он это делать, когда его зарплаты перестало хватать на поддержание автомобиля. Он ездил по кольцевой дороге, и у него на авто постоянно пробивало колесо. Он стал выходить и собирать с дороги металлические гвозди, рассыпанные на некоторых участках кольцевой дороги, на которой открылось очень много шиномонтажных мастерских.
Схема всем понятна – если нет клиентов, их надо сделать самим. С индусской непосредственностью шиномонтажки закупают гвозди ведрами, рассыпая по горсти за километров пять до их заведения, прямо по дороге.
Страшно не то, что такие жулики есть в каждой стране, а то, что в Индии нет механизма борьбы с ними.
Потому шиномонтажка с ведром гвоздей в подсобке есть возле каждого большого города. Сообщения в полицию не приносят особой пользы, потому многие сознательные люди организовали гвоздевые отряды.
Одни сеют, другие собирают урожай
Монтажники рассеивают пару горстей гвоздей по ночам перед рассветом.
А инициативные люди останавливаются в местах с 7 утра, которые знают, и собирают их руками. Можно сметать, но тогда с обочины гвозди соберут и опять кинут на проезжую часть.
Вечером по дороге домой можно проверить участки, не кинули ли «добавки» в обед.
Тот самый инженер даже изобрел инструмент для быстрого сбора: удочку в магнитом, которая собирая гвозди так, чтобы не пришлось нагибаться.
Ждем следующего шага в технической прокачке мошенников – они найдут гвозди, которые острые, но не магнитятся.
В этой игре максимальном наваре, конечно, заводы по производству гвоздей и шурупов. А 50 килограмм гвоздей можно и продать уже, и по весу, и строителю какому-нибудь. И купить себе новые шины.
Источник:
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