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10 безволосых актёров, которые обзавелись шевелюрой ради роли

10 безволосых актёров, которые обзавелись шевелюрой ради роли

Автор:
14 июня 2024 08:32
Сообщество : Кино
Метки: актер   вволосы   лысый   роль   съемка   фото   шевелюра   
1901
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Для многих актёров без волос на голове их лысина стала неотъемлемой частью их личности — и даже наследия. Однако такое визуальное ограничение не всегда идёт на пользу обретения ими новых интересных ролей, поэтому иногда, о нет, приходится надевать парик!

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В фильмах «Лондон» и «Револьвер». 2005-й год стал для актёра годом волос!

В фильме «Признайте меня виновным» (2006).

В фильме «Точка невозврата» (2018).

В случаях с некоторыми актёрами мы сделали опорные коллажи. А то тут бы вы его и не узнали!

В сериале «Я, Клавдий» (1976).

В фильме «Крутые кексы» (2010).

Актёр известен по роли Существа в двух фильмах «Фантастической четвёрки» из нулевых.

В фильме «22 мили» (2018).

В фильмах «Милые кости» (2007) и «Первый мститель» (2011).

В фильме «Смертельный выстрел» (2023)

В фильме «Смерть Сталина» (2017).

В фильме «Геракл» (2014).

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Метки: актер   вволосы   лысый   роль   съемка   фото   шевелюра   
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16k
Ivan 38 минут назад
А он сбрил...


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7k
satra 8 минут назад
У Билла Хедера отлично Джон Малкович получается.

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373
Голован Щекн Час назад
а то что большинство из этого парики, в голову автору не приходило?
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1885 постов (1597 в горячем)

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