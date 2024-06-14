10 безволосых актёров, которые обзавелись шевелюрой ради роли

Для многих актёров без волос на голове их лысина стала неотъемлемой частью их личности — и даже наследия. Однако такое визуальное ограничение не всегда идёт на пользу обретения ими новых интересных ролей, поэтому иногда, о нет, приходится надевать парик!
В фильмах «Лондон» и «Револьвер». 2005-й год стал для актёра годом волос!
В фильме «Признайте меня виновным» (2006).
В фильме «Точка невозврата» (2018).
В случаях с некоторыми актёрами мы сделали опорные коллажи. А то тут бы вы его и не узнали!
В сериале «Я, Клавдий» (1976).
В фильме «Крутые кексы» (2010).
Актёр известен по роли Существа в двух фильмах «Фантастической четвёрки» из нулевых.
В фильме «22 мили» (2018).
В фильмах «Милые кости» (2007) и «Первый мститель» (2011).
В фильме «Смертельный выстрел» (2023)
В фильме «Смерть Сталина» (2017).
В фильме «Геракл» (2014).
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