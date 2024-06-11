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11-летняя девочка больше трёх суток провела в открытом океане

11-летняя девочка больше трёх суток провела в открытом океане

Автор:
11 июня 2024 20:13
Сообщество : Истории
Метки: Прошлое   выживание   дети   интересное   история   океан   опасность   преступления   
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Представьте: вы в воде, а вокруг только волны и палящее солнце. Нет пресной воды, нет еды, нет укрытия, ничего нет. И спасения тоже нет.

История 11-летней Терри Дюперро шокировала миллионы людей в начале 60-х годов прошлого века. Девочка смогла избежать гибели, а потом провела трое суток в открытом океане, пока мимо случайно не прошёл корабль, поднявший её на борт. Это случилось 16 ноября 1961 года.

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За неделю до обнаружения девочки, Артур Дюперро, вместе с женой, сыном и двумя дочерьми, взошёл на парусную яхту "Блюбель". Артур мечтал поехать со своей семьёй в семейный круиз от юга Флориды до Багамских островов. Мужчина откладывал на этот отдых несколько лет, чтобы всё получилось максимально приближено к идеалу.
Капитаном яхты стал бывший лётчик истребителя ВВС США Джулиан Харви, у которого был очень большой опыт в мореходстве. Жена Джулиана предложила свои услуги повара для семьи Дюперро. Правда ненадолго...

Около девяти вечера Терри пошла в каюту, расположенную в задней части яхты. Обычно там спала её младшая сестричка Рене, но она с родителями и братом сидела в тот момент на палубе.
Ночью девочка проснулась от страшных криков о помощи, топот ног, а затем что-то прогрохотало и наступила резкая тишина. Перепуганная Терри через несколько минут осторожно вышла из каюты. То, что она увидела - повергло её в шок.
Недалеко от каюты она увидела мёртвых брата и маму в окровавленной одежде. На палубе было настоящие побоище. И вдруг, сзади возник капитан Харви, толкнувший Терри и шёпотом приказавший: "Немедленно обратно!". Девочка тут же вернулась в каюту, забралась под одеяло и внезапно по каюте поплыл мазутный запах, а само помещение стало заливать водой.
В дверях появился силуэт Харви с винтовкой в руках. Он молча смотрел на Терри, а потом ушёл на палубу. Вода тем временем поднялась уже до уровня койки и подростку пришлось выбраться из каюты и последовать за странным капитаном. Харви сказал, что яхта тонет, после спрыгнул в воду и поплыл в спасательной лодке, отдаляющейся все быстрее и быстрее.


11-летняя Терри стояла посреди тонущей яхты одна. И тут она вспомнила, что у правого борта была крохотная спасательная лодка. На бешеном адреналине ребёнок сумела отвязать узел и столкнуть эту смесь лодки и плота в океан. С собой у неё не было ни воды, ни еды, ни сухой одежды. Яхта ушла под воду.

Терри мёрзла, ведь это была ночь, солёная вода как хлыстом обжигала ей лицо, но она думала только о том, чтобы её отец и сестра смогли спастись. Утром палящее солнце начало свою пытку. Пресной воды не было и Терри понимала, что белый квадратик спасательного плота, на котором лежит девочка в белой одежде, с самолёта будет очень трудно разглядеть.
Шли часы и девочке становилось всё хуже. Трое суток в океане без воды и еды практически убили её - Терри не могла открыть глаз, её мышцы ломило, кожа была красной от солнца. Потом её стали мучить галлюцинации и девочка стала проваливаться в обмороки.
Настал четвёртый день и Терри просто перестала что-либо чувствовать. Гаснущим сознанием она поняла, что её накрыла огромная тень и чьи-то руки подняли девочку, скрыв её наконец от солнечных лучей.

А тем временем, 17 ноября, Джулиан Харви рассказал сотрудникам береговой охраны душещипательную историю о крушении яхты, где ему удалось выжить. Мол, 12 ноября "Блюбель" оказался в страшном шторме и никто не смог выжить. В спасательной лодке, обнаруженной нефтяным танкером, на следующий день, Харви было тело малышки Рене. Джулиан сказал, что смог её вытащить из воды, но спасать было уже поздно.
Береговая охрана, послушав рассказ капитана, отпустила его в Майами, чтобы тот пообщался уже с полицией.
И на втором-то допросе и выяснилось, что маленькая Терри Дюперро выжила и даже может вскоре дать показания. Харви стал белым как стена, подписал полицейский протокол, потом поехал к себе домой и совершил суицид.

Девочку отправили на вертолёте в больницу Майами, где как только она немного пришла в себя, состоялся разговор с полицией. Рассказ Терри привёл в ужас сотрудников полиции - они многое повидали, но такого жестокого отношения не встречали.
Расследование было громким.

И выяснилось, что основной жертвой Харви была его же собственная жена. Он захотел убить её за страховые выплаты (в случае несчастного случая) в 20 тысяч долларов. Но убийство случайно увидел Артур Дюперро, которого капитан также решил прикончить. Драку капитана с Артуром увидела остальная семья Дюперро (кроме Терри) и обезумевший Харви прикончил всех.
С Терри он поступил жестоко и цинично, просто бросив её одну на тонувшей яхте.

Всё стало окончательно ясно, когда к следователям попала официальная сводка метеорологов, где было отмечено, что в день крушения судна не было никаких бурь, ураганов и штормов на указанном квадрате.
Полиция приехала к Харви поздно. Он прекрасно понимал, что его ждёт и не хотел ни наказания, ни смотреть в глаза Терри Дюпер.
После того как девочка восстановилась - её удочерила тётя. Позже Терри написала воспоминания о трагедии, которую ей довелось пережить, вышла замуж и родила троих детей.
В 1988 году Дюперро пригласили на шоу Опры Уинфри, где она увиделась с капитаном того самого судна, что заметил и спас маленькую девочку, уже потерявшую надежду.

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Метки: Прошлое   выживание   дети   интересное   история   океан   опасность   преступления   
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Звёздный странник 57 минут назад
ЦИТАТА: "Всё стало окончательно ясно, когда к следователям попала официальная сводка метеорологов, где было отмечено, что в день крушения судна не было никаких бурь, ураганов и штормов на указанном квадрате."
Вообще-то первым делом, что должны были сделать следователи после допроса - дать запрос на метеосводку и тогда даже не нужно было ждать показаний Терри, т.к. стало бы ясно что Харви соврал.
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15k
Владимир 2 часа назад
Напрашивается вопрос, а где ты был этим летом?
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Галочка, которая умерла
  • Дата регистрации: 21.10.2021
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