11-летняя девочка больше трёх суток провела в открытом океане

11-летняя Терри стояла посреди тонущей яхты одна. И тут она вспомнила, что у правого борта была крохотная спасательная лодка. На бешеном адреналине ребёнок сумела отвязать узел и столкнуть эту смесь лодки и плота в океан. С собой у неё не было ни воды, ни еды, ни сухой одежды. Яхта ушла под воду.

Терри мёрзла, ведь это была ночь, солёная вода как хлыстом обжигала ей лицо, но она думала только о том, чтобы её отец и сестра смогли спастись. Утром палящее солнце начало свою пытку. Пресной воды не было и Терри понимала, что белый квадратик спасательного плота, на котором лежит девочка в белой одежде, с самолёта будет очень трудно разглядеть.

Шли часы и девочке становилось всё хуже. Трое суток в океане без воды и еды практически убили её - Терри не могла открыть глаз, её мышцы ломило, кожа была красной от солнца. Потом её стали мучить галлюцинации и девочка стала проваливаться в обмороки.

Настал четвёртый день и Терри просто перестала что-либо чувствовать. Гаснущим сознанием она поняла, что её накрыла огромная тень и чьи-то руки подняли девочку, скрыв её наконец от солнечных лучей.