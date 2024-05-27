"Как он туда въехал, капец!" Сухогруз врезался в пролёт моста в Ростове-на-Дону

Скандальную резолюцию все-таки приняли

Отель, который построили на старом мосту над рекой

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Как карточный домик: момент обрушения моста в Вязьме попал на видео

Козёл оказался на мосту на 25-метровой высоте, но был спасён