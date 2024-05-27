"Как он туда въехал, капец!" Сухогруз врезался в пролёт моста в Ростове-на-Дону

Сухогруз "Зеленга" потерял управление и врезался в неподнимающийся пролёт железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. Как сообщает SHOT, у баржи отказало рулевое управление.
Универсальный сухогруз «Зеленга» врезался в несудоходный пролет моста в Ростове-на-Дону из-за потери управления. Об этом сообщает «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Поступила информация о том, что в результате отказа рулевого управления сухогруз прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) железнодорожного моста. Пострадавших нет. В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу. Судовой ход не перекрыт
, — говорится в сообщении.
На кадрах — первые секунды после столкновения. Их публикует SHOT:
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Источник агентства уточнил, что судно загрузили арматурой в Ростове-на-Дону.
Отмечается, что сухогруз «Зеленга» построили в 1978 году, он ходит под флагом России. 21 мая судно прибыло из Азова Ростовской области.
По факту столкновения сухогруза с опорой моста организована проверка Южной транспортной прокуратурой и Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ.
В результате инцидента никто не пострадал, на движение поездов и судов произошедшее не повлияло.
"Зеленгу" отбуксировали к набережной.
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