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"Как он туда въехал, капец!" Сухогруз врезался в пролёт моста в Ростове-на-Дону

"Как он туда въехал, капец!" Сухогруз врезался в пролёт моста в Ростове-на-Дону

Автор:
27 мая 2024 00:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Зеленга   Ростов-на-дону   мост   пролет   столкновение   сухогруз   
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Сухогруз "Зеленга" потерял управление и врезался в неподнимающийся пролёт железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. Как сообщает SHOT, у баржи отказало рулевое управление.

Универсальный сухогруз «Зеленга» врезался в несудоходный пролет моста в Ростове-на-Дону из-за потери управления. Об этом сообщает «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Поступила информация о том, что в результате отказа рулевого управления сухогруз прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) железнодорожного моста. Пострадавших нет. В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу. Судовой ход не перекрыт

, — говорится в сообщении.

На кадрах — первые секунды после столкновения. Их публикует SHOT:

Как выяснилось позже, сухогруз «Зеленга» следовал в Крым с грузом арматуры. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в сфере морских перевозок.

Источник агентства уточнил, что судно загрузили арматурой в Ростове-на-Дону.

Отмечается, что сухогруз «Зеленга» построили в 1978 году, он ходит под флагом России. 21 мая судно прибыло из Азова Ростовской области.

По факту столкновения сухогруза с опорой моста организована проверка Южной транспортной прокуратурой и Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ.

В результате инцидента никто не пострадал, на движение поездов и судов произошедшее не повлияло.
"Зеленгу" отбуксировали к набережной.

Источник:

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Метки: Зеленга   Ростов-на-дону   мост   пролет   столкновение   сухогруз   
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4  комментария
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TirAn 2 часа назад
В подобных случаях на ходу просто отдаётся якорь, или даже все. Которых может быть 2-3 шт.
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8k
Neo Час назад
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1497 постов (1426 в горячем)
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