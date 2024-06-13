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Мужчина пытался поджечь дом, но пламя перекинулось на него

Мужчина пытался поджечь дом, но пламя перекинулось на него

Автор:
13 июня 2024 08:57
Сообщество : Криминал
Метки: Поджог   США   месть   пожар   преступление   расплата   
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Житель Нью-Мексико, США, намеревался сжечь дом бывшей возлюбленной. Однако горе-поджигатель сам отхватил огня.

Инцидент произошёл в Альбукерке. Камеры наблюдения засняли, как в ночь на 24 мая 46-летний Артемио Санчес-Ортега с красной канистрой бензина перепрыгнул через ворота дома своей бывшей и попытался поджечь его. План провалился: двор вспыхнул, а Санчес-Ортега не успел отскочить.

Когда свет от огня померк, и камера сфокусировалась, охваченный пламенем Артемио висел на воротах. Затем он бросился бежать.

Сосед Дэниел Провайн, чьи камеры запечатлели преступление, сказал: "Мгновенная расплата за содеянное, и это даже приятно. Жаль только, что ему удалось сесть в машину и скрыться".

Бывшая подозреваемого и её дети, которые находились в доме, не пострадали. Женщина рассказала следователям, что Артемио звонил ей три раза до инцидента, он был пьян.

На записи пожар выглядит сильным, но он повредил только припаркованные автомобили.

Санчес-Ортега всё ещё в бегах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Поджог   США   месть   пожар   преступление   расплата   
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Alex 40 минут назад
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
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