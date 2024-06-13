Мужчина пытался поджечь дом, но пламя перекинулось на него

Когда свет от огня померк, и камера сфокусировалась, охваченный пламенем Артемио висел на воротах. Затем он бросился бежать.

Сосед Дэниел Провайн, чьи камеры запечатлели преступление, сказал: "Мгновенная расплата за содеянное, и это даже приятно. Жаль только, что ему удалось сесть в машину и скрыться".