Полиция Новосибирска проверит творчество Элджея на пропаганду наркотиков

Активисты не хотят, чтобы рэпер выступил на местном фестивале "Черника Music Fest". Они добились проверки песен музыканта. Если выяснится, что в композициях присутствует пропаганда наркотиков или что еще похлеще, Элджея удалят из программы мероприятия.
Представитель "Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей" Иван Квасницкий призвал МВД, а также СК, полпреда президента РФ, губернатора и прокурора области обратить внимание, что на предстоящем фестивале "Черника Music Fest" запланировано выступление ряда сомнительных артистов. Среди них - Элджей (наст. имя Алексей Узенюк).
Ранее (в 2021 г) его творчество уже проверяли по факту пропаганды употребления наркотиков, и тогда Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера на 100 000 рублей. Квасницкий сообщил, что тщательно изучил репертуар рэпера и пришёл к выводу, что как-то существенно тот не изменился. А раз так, то какой пример молодёжи может подать этот музыкант? Тем более, что мероприятие будет публичным, без возрастных ограничений.
После обращения Квасницкого МВД начало проверку творчества Элджея. О её результатах общественников обязательно уведомят.
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