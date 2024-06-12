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Полиция Новосибирска проверит творчество Элджея на пропаганду наркотиков

Полиция Новосибирска проверит творчество Элджея на пропаганду наркотиков

Автор:
12 июня 2024 18:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алексей Узенюк   Новосибирск   Фестиваль   проверка МВД   пропаганда наркотиков   шоу бизнес   элджей   
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Активисты не хотят, чтобы рэпер выступил на местном фестивале "Черника Music Fest". Они добились проверки песен музыканта. Если выяснится, что в композициях присутствует пропаганда наркотиков или что еще похлеще, Элджея удалят из программы мероприятия.

Представитель "Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей" Иван Квасницкий призвал МВД, а также СК, полпреда президента РФ, губернатора и прокурора области обратить внимание, что на предстоящем фестивале "Черника Music Fest" запланировано выступление ряда сомнительных артистов. Среди них - Элджей (наст. имя Алексей Узенюк).


Ранее (в 2021 г) его творчество уже проверяли по факту пропаганды употребления наркотиков, и тогда Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера на 100 000 рублей. Квасницкий сообщил, что тщательно изучил репертуар рэпера и пришёл к выводу, что как-то существенно тот не изменился. А раз так, то какой пример молодёжи может подать этот музыкант? Тем более, что мероприятие будет публичным, без возрастных ограничений.



После обращения Квасницкого МВД начало проверку творчества Элджея. О её результатах общественников обязательно уведомят.

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Метки: Алексей Узенюк   Новосибирск   Фестиваль   проверка МВД   пропаганда наркотиков   шоу бизнес   элджей   
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4  комментария
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99k
Доктор Джонс Час назад
Тут и проверять-то нечего, на лице у него всё написано...
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54k
Опиум для народа 10 минут назад
Что-то про Хоя такого не было. А там всё - и пропаганда наркоты, и алкашка и прочее.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2202 поста (2189 в горячем)

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