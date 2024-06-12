Полиция Новосибирска проверит творчество Элджея на пропаганду наркотиков

Ранее (в 2021 г) его творчество уже проверяли по факту пропаганды употребления наркотиков, и тогда Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера на 100 000 рублей. Квасницкий сообщил, что тщательно изучил репертуар рэпера и пришёл к выводу, что как-то существенно тот не изменился. А раз так, то какой пример молодёжи может подать этот музыкант? Тем более, что мероприятие будет публичным, без возрастных ограничений.