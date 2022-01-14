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13 печальных фото жизни на берегах, поглощаемых морем из-за глобального потепления

13 печальных фото жизни на берегах, поглощаемых морем из-за глобального потепления (14 фото)

Автор:
14 января 2022 09:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Земля   берег   в мире   планета   потепление   фото   
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Деревни и городки на побережьях в разных уголках планеты видят своими глазами, как меняется климат, ведь все вокруг разрушается океаном.



О том, как меняет нашу планету глобальное потепление, ученые говорят далеко не одно десятилетие. Возможно, сложно представить всю силу надвигающейся катастрофы, находясь в центре континента. Однако населенные пункты, которые расположены на побережье, в полной мере ощутили на себе изменение климата. А все потому, что их дом постоянно разрушается из-за повышения уровня Мирового океана.


Они разрушаются волнами и эрозией почвы, берег, где стоят дома, находятся огороды и сады, постепенно исчезает

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Перед вами три уголка планеты, которые запечатлели волонтеры Норвежского Красного креста: они побывали в Мексике, Сомали и Бангладеш и увидели, как когда-то твердая земля становится дном океана.

Алисия из мексиканского штата Табаско стоит на обломках своего дома

Эрозия разрушила фундамент, оставив им только две комнаты.

Муж Алисии попытался укрепить остатки их дома, и ежедневно обкладывает оставшиеся комнаты песком

Однако волны все равно добираются до жилых помещений.

Море у портового мексиканского городка Санчес-Магальянес

Несколько десятилетий назад берег был шире примерно на 50 метров: мужчина стоит не на дне, а на том, что когда-то было волнорезом.

Новая дорога, проложенная в мексиканский город Параисо: старую дорогу уничтожил океан

Местные жители гадают, сколько времени потребуется, чтобы такая же участь постигла и новую дорогу.

Остатки кокосовых плантаций: большая часть погибла в морской воде

А это уже Сомали, прибрежный городок Бандарбейла, и подобных много в стране

Все они испытали последствия климатического кризиса на себе.

В Бандарбейле море вплотную подступает к жилым постройкам, и вскоре от них ничего не останется

Местные жители живут рыболовством, однако и их занятие страдает

Дело в том, что изменения климата касаются не только уровня океана, местные жители наблюдают изменение ветра и течений, что влияет на подводный мир и их заработок. Меняется и температура: море стало более теплым, отчего рыба уходит в более глубокие прохладные воды.

Это руины города Булхар, где население сократилось в четыре раза за последние годы

Климат здесь стал слишком жарким, люди уезжают в поисках более низких температур.

Деревня недалеко от городка Саткхира, Бангладеш

Дамба на фото регулярно разрушается волнами и скоро перестанет защищать постройки.

Жительница бангладешской деревушки Катмарчар показывает, где когда-то были ее рисовые поля

Сейчас эта территория безвозвратно затоплена.

Пригород Кхулны, третьего по величине города в Бангладеш

Это одна из немногих колонок, где местные жители могут брать воду: остальные затоплены. Все они ушли под воду во время циклона «Яас» в мае прошлого года.


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Метки: Жизнь   Земля   берег   в мире   планета   потепление   фото   
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Ruk Час назад
хорошо что эти придурки не видели фоток древнегреческих городов под водой, а то визгу б было!
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mosazer 8 минут назад
Жилые постройки... Нудисты в Анапке такие себе на пляже строят на сезон...
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331
Шурман 42 минуты назад
Я вижу только отливы и приливы и дебила который это все фоткал , часто в море бываю и мне что теперь паниковать когда низкая вода или высокая ? Это все происходит 1000 летиями и всякие партии зеленых и кучка ученых которые то и дело пропихивают тему парниковых газов и тд , ну нехер было строить прям у берега , как говорят у моря погоды не жди
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65k
Варакин Алексей 58 минут назад
Как легко манипулировать дебилами.
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17k
MarkovAlexandr Час назад
А почему именно потепление виновато? Суша поднимается и опускается вне зависимости от климата, по геологическим причинам.
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331
Шурман MarkovAlexandr 40 минут назад
Ты это дебилам у власти скажи , у нас допустим обсуждаемая новость что серверный поток не подключают , а партия зеленых в 2025 году остановит все реакторы в Бельгии , интересно и где мы будем добывать энергию и отливать свои дома ? они предлагают всем ставить солнечные батареи :) Люди уже пишут что бы поток заработал а не брать газ из Америки в 3 дорого .
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