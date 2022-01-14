13 печальных фото жизни на берегах, поглощаемых морем из-за глобального потепления

Деревни и городки на побережьях в разных уголках планеты видят своими глазами, как меняется климат, ведь все вокруг разрушается океаном.
О том, как меняет нашу планету глобальное потепление, ученые говорят далеко не одно десятилетие. Возможно, сложно представить всю силу надвигающейся катастрофы, находясь в центре континента. Однако населенные пункты, которые расположены на побережье, в полной мере ощутили на себе изменение климата. А все потому, что их дом постоянно разрушается из-за повышения уровня Мирового океана.
Они разрушаются волнами и эрозией почвы, берег, где стоят дома, находятся огороды и сады, постепенно исчезает
Перед вами три уголка планеты, которые запечатлели волонтеры Норвежского Красного креста: они побывали в Мексике, Сомали и Бангладеш и увидели, как когда-то твердая земля становится дном океана.
Алисия из мексиканского штата Табаско стоит на обломках своего дома
Эрозия разрушила фундамент, оставив им только две комнаты.
Муж Алисии попытался укрепить остатки их дома, и ежедневно обкладывает оставшиеся комнаты песком
Однако волны все равно добираются до жилых помещений.
Море у портового мексиканского городка Санчес-Магальянес
Несколько десятилетий назад берег был шире примерно на 50 метров: мужчина стоит не на дне, а на том, что когда-то было волнорезом.
Новая дорога, проложенная в мексиканский город Параисо: старую дорогу уничтожил океан
Местные жители гадают, сколько времени потребуется, чтобы такая же участь постигла и новую дорогу.
Остатки кокосовых плантаций: большая часть погибла в морской воде
А это уже Сомали, прибрежный городок Бандарбейла, и подобных много в стране
Все они испытали последствия климатического кризиса на себе.
В Бандарбейле море вплотную подступает к жилым постройкам, и вскоре от них ничего не останется
Местные жители живут рыболовством, однако и их занятие страдает
Дело в том, что изменения климата касаются не только уровня океана, местные жители наблюдают изменение ветра и течений, что влияет на подводный мир и их заработок. Меняется и температура: море стало более теплым, отчего рыба уходит в более глубокие прохладные воды.
Это руины города Булхар, где население сократилось в четыре раза за последние годы
Климат здесь стал слишком жарким, люди уезжают в поисках более низких температур.
Деревня недалеко от городка Саткхира, Бангладеш
Дамба на фото регулярно разрушается волнами и скоро перестанет защищать постройки.
Жительница бангладешской деревушки Катмарчар показывает, где когда-то были ее рисовые поля
Сейчас эта территория безвозвратно затоплена.
Пригород Кхулны, третьего по величине города в Бангладеш
Это одна из немногих колонок, где местные жители могут брать воду: остальные затоплены. Все они ушли под воду во время циклона «Яас» в мае прошлого года.
Источник:
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