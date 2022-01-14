13 печальных фото жизни на берегах, поглощаемых морем из-за глобального потепления

Перед вами три уголка планеты, которые запечатлели волонтеры Норвежского Красного креста: они побывали в Мексике, Сомали и Бангладеш и увидели, как когда-то твердая земля становится дном океана.

Алисия из мексиканского штата Табаско стоит на обломках своего дома

Эрозия разрушила фундамент, оставив им только две комнаты.