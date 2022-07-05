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15 человек, которым не повезло с соседями настолько, что хоть переезжай

15 человек, которым не повезло с соседями настолько, что хоть переезжай

Автор:
05 июля 2022 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: дом   жильцы   объявление   с 1 этажа   сил нет на соседей   со 2   соседи   соседи идиоты   
5697
16

Жить в многоквартирном доме - это всегда быть в социуме. Порой настолько токсичном, что приходится устраивать войны с соседями.

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А у вас не было ссор с соседями?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дом   жильцы   объявление   с 1 этажа   сил нет на соседей   со 2   соседи   соседи идиоты   
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11  комментариев
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1k
Горбовский 2 часа назад
а мой сосед уже лет несколько почти каждую пятницу приходит ко мне с 2-я полторашками пива, и единственный спор у нас - кто побежит ещё? :)
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17k
scorpick 2 минуты назад
Знакомая в дежурной части оператором. Весной и осенью активизируются разные отмеченные богом. Приезжает наряд на очередной вызов. Сидит чувак в шапочке из фольги и жалуется, что соседи сверху травят его микроволнами. Ну, всё понятно вызывают бригаду из дурки. Но решили подняться этажом выше, для отчётности. А там весь пол уставлен микроволновками дверцами вниз и отключенными концевиками. Два хозяина всего этого чуда заявляют, что внизу поселился рептилоид и они его так изгоняют. И чо, вторую бригаду вызывать?
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16k
Дмитрий 19 минут назад
У меня была так и вовсе замечательная история с соседкой. Жила-была бабка, которой мы отчаянно вредили. Мы её регулярно заливали, по ночам громко топали над головой, подключались к её счётчику и воровали электричество и т.д. При этом (внимание!) мы живём на третьем этаже, а она жила на пятом. Бабка строчила жалобы во все инстанции, к нам наведывался участковый, комиссия из ЖКХ и прочие ответственные лица. Вместе ржали, выслушивали слова сочувствия, потом товарищи с умными лицами шли к бабке и сообщали ей, что с нами проведена воспитательная беседа, и мы обещали исправиться. А что с ней ещё сделаешь: до дурдома дело вроде не дотягивало, а устраивать всякие замысловатые мести не хотелось, ясно же что бабуля мал-мала не в себе. Благо, что всё разрешилось само собой в должное время, бабуля съехала вперёд ногами.
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9k
Hunson Abadeer 40 минут назад
да уж, мне вроде повезло с соседями, тишина покой, друг друга не видим)
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−31
Катюшка 40 минут назад
А что делать с соседкой, которая во время шпили-вили орёт так, будто её убивают?
Записки в подъезде не помогают

Я не завидую, просто в 3 часа ночи просыпаться от воплей так себе удовольствие
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3k
Владимир 47 минут назад
мраки!
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770
Мой лучший друг Час назад
"А у вас не было ссор с соседями?", Пока разговоры действуют, но у соседей похоже как у золотой рыбки память, так что пару советов взял на заметку.
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