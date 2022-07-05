15 человек, которым не повезло с соседями настолько, что хоть переезжай

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Жить в многоквартирном доме - это всегда быть в социуме. Порой настолько токсичном, что приходится устраивать войны с соседями.
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А у вас не было ссор с соседями?
Источник:
АНТИФИШКИ
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