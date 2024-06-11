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35 творений столяров, расширяющих границы творчества и мастерства

35 творений столяров, расширяющих границы творчества и мастерства

Автор:
11 июня 2024 15:14
Сообщество : Столярная мастерская
Метки: Дерево   вещь   изделие   мастерство   столяр   творчество   
899
36

Пространство становится по-настоящему уютным, когда вы вносите свой личный штрих. Это может быть произведение искусства, отражающее вашу индивидуальность, или даже мягкий плед на диван. Когда речь заходит о мебели или декоре, то ничто не сравнится с деревянными изделиями. Умелый мастер может создать потрясающие вещи, используя лишь кусок дерева и инструменты. Таким работам и посвящена эта вдохновляющая коллекция.

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"Посвящается моей жене Сьюзан, которая умерла от рака и так и не встретилась со своими 30 внуками".

"Работы было много, но наша команда справилась"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дерево   вещь   изделие   мастерство   столяр   творчество   
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3  комментария
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9k
Харон ( Χάρων) 10 минут назад
Вот когда руки растут из нужного места!
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889
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 59 секунд назад
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
Оригинальная идея оранжереи

круто но чистить стёкла полный ппц наверно.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3024 поста (2851 в горячем)

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