35 творений столяров, расширяющих границы творчества и мастерства

Пространство становится по-настоящему уютным, когда вы вносите свой личный штрих. Это может быть произведение искусства, отражающее вашу индивидуальность, или даже мягкий плед на диван. Когда речь заходит о мебели или декоре, то ничто не сравнится с деревянными изделиями. Умелый мастер может создать потрясающие вещи, используя лишь кусок дерева и инструменты. Таким работам и посвящена эта вдохновляющая коллекция.
1. "Сделал кресло-качалку на уроке труда, когда мне было 14 лет. Не знал, зачем хранил его 24 года. Сейчас мне 38, и я наконец понял, что оно принадлежит моему сыну"
3. "Я вырезал эту трубку Хеллбоя из бриара для Рона Перлмана, и он прислал мне фотографию"
20. Стол с кельтскими узлами, над созданием которого трудились два поколения целых 17 лет. Туя складчатая
"Посвящается моей жене Сьюзан, которая умерла от рака и так и не встретилась со своими 30 внуками".
27. "Представьте выражение моего лица, когда босс сказал: "Ты будешь главным по лестнице". А я до этого не сделал ни одной ступени"
"Работы было много, но наша команда справилась"
28. "Недавно закончил работу над этой скульптурой и скоро выставлю её на аукцион, чтобы собрать деньги для детского кардиологического центра Сент-Луиса!"
34. "Я изготовил и подарил "трубку Терминатора" Арнольду на день рождения, а он прислал мне фотографию"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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круто но чистить стёкла полный ппц наверно.