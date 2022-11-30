Художник потратил 100 часов, чтобы вырезать барную стойку с крокодилом

Доу потребовалось около 100 часов, чтобы завершить эту потрясающую работу. На этот амбициозный проект его вдохновила скульптура рыбы, "выплывающей" из деревянной поверхности. Хотя многолетний опыт Доу подсказывал ему, что стоит сперва потренироваться на работе меньшего масштаба, он решил бросить себе вызов и использовать эту концепцию сразу в большой работе. В итоге получился не предмет мебели, а настоящее произведение искусства.