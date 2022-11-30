Художник потратил 100 часов, чтобы вырезать барную стойку с крокодилом

Скотт Доу — опытный резчик по дереву, который работает в своей студии на северо-западе Пенсильвании, США. Один из его самых впечатляющих проектов на сегодняшний день — это уникальная барная стойка, сделанная из местной катальпы. Вырезанный из цельного куска дерева крокодил поднимается из центра стола, словно его тело и голова высовываются из «воды».
Доу потребовалось около 100 часов, чтобы завершить эту потрясающую работу. На этот амбициозный проект его вдохновила скульптура рыбы, "выплывающей" из деревянной поверхности. Хотя многолетний опыт Доу подсказывал ему, что стоит сперва потренироваться на работе меньшего масштаба, он решил бросить себе вызов и использовать эту концепцию сразу в большой работе. В итоге получился не предмет мебели, а настоящее произведение искусства.
На поверхности барной стойки даже видна рябь в местах, где тело крокодила поднимается из воды. Доу удалось прекрасно передать все текстуры, от гладкой стекловидной воды до грубой неровной текстуры крокодила и его зубов. После нескольких слоев лака стойка была готова и скоро отправится к своему владельцу.
Хотя при создании скульптуры Доу испытал некоторые трудности, он успешно их преодолел. Теперь, когда художник понял, что действительно может воплотить свое видение в жизнь, он перешел к работе над следующей барной стойкой, на этот раз со змеей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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