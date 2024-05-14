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Пара превратила старый силос для зерна в уютный дом

Пара превратила старый силос для зерна в уютный дом

Автор:
14 мая 2024 09:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дом   идея   проект   ремонт   сделай сам   силос   
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Боб и Кэрол Энн Кэмпбелл из Дербишира, Великобритания, купили за 1 фунт стерлингов силос для хранения зерна и переделали его в компактное жилище.

Вложив всю душу и 4000 фунтов стерлингов в проект, супруги почти шесть лет живут в крошечном доме.

"Думал, пары недель будет вполне достаточно, нам надоест, но мы живём здесь около пяти с половиной лет", - поделился Боб.

Кэрол Энн сказала, что поначалу "не очень хотела" заниматься ремонтом, но "так было суждено".

Она добавила: "Это были великолепные пять лет жизни на природе".

Супруги также обустроили двор: появился искусственный пруд и ландшафтный дизайн.

Изначально силос должен был стать произведением искусства, но со временем превратился в "миниатюрный домик".

Его высота составляет около четырех метров, а диаметр - четыре метра.

"Он крошечный", - говорит Боб, который сам сделал камин из старого газового баллона и обеденный стол из пильного диска.

В качестве утеплителя использовался переработанный пластик.

На кухне есть всё необходимое: духовка, плита, чайник и раковина, а также много полочек для специй.


Кровать расположена на втором этаже, куда ведёт складная лестница.

В крошечном пространстве нашлось место и для ванной комнаты с душевой кабиной, туалетом и раковиной.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом   идея   проект   ремонт   сделай сам   силос   
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
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