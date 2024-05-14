Пара превратила старый силос для зерна в уютный дом

Боб и Кэрол Энн Кэмпбелл из Дербишира, Великобритания, купили за 1 фунт стерлингов силос для хранения зерна и переделали его в компактное жилище.
Вложив всю душу и 4000 фунтов стерлингов в проект, супруги почти шесть лет живут в крошечном доме.
"Думал, пары недель будет вполне достаточно, нам надоест, но мы живём здесь около пяти с половиной лет", - поделился Боб.
Кэрол Энн сказала, что поначалу "не очень хотела" заниматься ремонтом, но "так было суждено".
Она добавила: "Это были великолепные пять лет жизни на природе".
Супруги также обустроили двор: появился искусственный пруд и ландшафтный дизайн.
Изначально силос должен был стать произведением искусства, но со временем превратился в "миниатюрный домик".
Его высота составляет около четырех метров, а диаметр - четыре метра.
"Он крошечный", - говорит Боб, который сам сделал камин из старого газового баллона и обеденный стол из пильного диска.
В качестве утеплителя использовался переработанный пластик.
На кухне есть всё необходимое: духовка, плита, чайник и раковина, а также много полочек для специй.
Кровать расположена на втором этаже, куда ведёт складная лестница.
В крошечном пространстве нашлось место и для ванной комнаты с душевой кабиной, туалетом и раковиной.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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