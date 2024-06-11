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Маленькая девочка зашла в школу и сказала: "Мама не просыпается"

Маленькая девочка зашла в школу и сказала: "Мама не просыпается"

Автор:
11 июня 2024 12:34
Сообщество : Жизнь
Метки: Британия   Спасение   девочка   история   мама   сепсис   
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5-летняя Поппи Дэвис нашла свою маму Лейшу без сознания в спальне их дома в Понтланфрейте, Великобритания. Девочка провела ночь рядом с мамой, а утром пришла за помощью в школу.

За пару недель до этого у Лейши случился заворот кишок, её прооперировали. После возвращения на работу она стала чувствовать недомогание, появилась отёчность лица и ног. Тогда женщина ещё не догадывалась, что у неё случится септический шок.

Последнее, что она помнит перед потерей сознания, - как Поппи расхаживает вокруг неё в платье принцессы.

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"Моя дочь провела со мной всю ночь, она не знала, что делать. Утром 19-го числа она была в платье принцессы, надела ботинки и маленькую корону. Поппи открыла входную дверь и подошла к воротам школы, расположенной прямо у нашего дома. Она вошла в класс и сказала учителю: "Мама лежит на полу, а я не могу её разбудить".

Два учителя девочки зашли в дом и нашли Лейшу на полу, после чего вызвали скорую помощь. Поппи переодели в школьную форму и отвели на учёбу, пока врачи боролись за жизнь её матери.


Дэвис доставили в больницу Грейндж в Квембране, где выяснилось, что у неё септический шок и работает только 15 % одного легкого. У пациентки дважды останавливалось сердце, её ввели в искусственную кому. Лейше потребовалась экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), и её перевезли в Бристольскую королевскую больницу.

"Я слышала, как мама и муж разговаривают со мной, и это создавало в моём сознании альтернативную реальность. Когда я проснулась (через три недели), я не могла пошевелиться, мне сделали трахеостомию, и я не могла говорить. Мама гладила меня по волосам и спросила: "Ты в порядке?". Я кивнула, и они поняли, что я вернулась. В течение трёх недель они не знали, пострадал ли мой мозг".

Женщине грозит ампутация ступней. Она считает, что Поппи спасла ей жизнь, а также медперсонал, который ухаживал за ней.

"Я безумно горжусь ею. Из-за всех этих событий я не видела дочь целый месяц, но когда она пришла и увидела меня, я просто разрыдалась. Мне она показалась такой взрослой, и я почувствовала, что так много упустила. Но я была благодарна за то, что я здесь, что у моей дочери есть мама, а у моей мамы - дочь", - призналась Лейша.

"Я всегда говорю Поппи: "Ты мой герой, ты спасла маме жизнь". Ей нравится, когда я так говорю. Медсёстры подарили ей плащ, это было очень мило".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Британия   Спасение   девочка   история   мама   сепсис   
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5  комментариев
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1k
Alexandr 48 минут назад
Неужели трудно ребенка научить звонить по одному номеру. Еще хорошо что все обошлось.
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3k
Сергей Викторович 2 минуты назад
Конечно, не хорошо судить людей по их внешнему виду.... Но почему они все такие страшные?
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3k
веселый просто 18 минут назад
А папаша в пабе бухал всю ночь?
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41k
russger Полчаса назад
перекрут кишечника -_-
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3023 поста (2851 в горячем)

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