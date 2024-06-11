Маленькая девочка зашла в школу и сказала: "Мама не просыпается"

"Я безумно горжусь ею. Из-за всех этих событий я не видела дочь целый месяц, но когда она пришла и увидела меня, я просто разрыдалась. Мне она показалась такой взрослой, и я почувствовала, что так много упустила. Но я была благодарна за то, что я здесь, что у моей дочери есть мама, а у моей мамы - дочь", - призналась Лейша.

"Я всегда говорю Поппи: "Ты мой герой, ты спасла маме жизнь". Ей нравится, когда я так говорю. Медсёстры подарили ей плащ, это было очень мило".