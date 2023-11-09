Школьник из Башкирии спас тонущую в озере пятилетнюю девочку

В селе Ташкиново, что рядом с Нефтекамском, едва не произошла трагедия: пятилетняя девочка чуть не утонула в озере. К счастью, ребенка спас отважный семиклассник Ярослав Юламанов.
Мальчик вспоминает, как он сидел на пирсе с друзьями, как вдруг услышал громкий всплеск. Оглянувшись он увидел в воде детскую шапочку, а рядом девочку, которая уже уходила под воду. Ни секунды не думая, Ярослав бросился на помощь. Подросток разделся и нырнул в ледяную воду. По его словам, он ни разу не колебался, лишь боялся не успеть.
Оказалось, что девочка гуляла с подружкой. Малышки ковыряли палкой болото, но она упала и 5-летняя девочка хотела ее достать, но не смогла и оказалась в воде.
Родители пострадавшего ребенка связались с юным героем и поблагодарили его, подарив ему деньги. Вскоре о поступке Ярослава уже знал весь микрорайон.
- Страха за себя не испытывал, был только страх, что могу не успеть. Если человек пойдет ко дну, плыть будет гораздо сложнее, вода ледяная. К тому же в этом болотистом месте однажды чуть не увяз трактор, маленький ребенок вовсе может легко утонуть
Сам Ярослав любит математику и информатику. В будущем он хочет связать свою жизнь с программированием.
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А не кадыровскому у*бану.
Но сам себя отредактировал.Никакой он не маленький.Настоящий полноценный герой!
Спасибо!
Родителям девочки надо сделать взбучку. Маловат ещё ребёнок для прогулок без присмотра.