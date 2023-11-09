FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 905 постов • 43 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Школьник из Башкирии спас тонущую в озере пятилетнюю девочку

Школьник из Башкирии спас тонущую в озере пятилетнюю девочку

Автор:
09 ноября 2023 09:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкирия   Видео   Спасение   Ярослав Юламанов   девочка   смелость   храбрость   школьник   
1728
2
1

В селе Ташкиново, что рядом с Нефтекамском, едва не произошла трагедия: пятилетняя девочка чуть не утонула в озере. К счастью, ребенка спас отважный семиклассник Ярослав Юламанов.

Мальчик вспоминает, как он сидел на пирсе с друзьями, как вдруг услышал громкий всплеск. Оглянувшись он увидел в воде детскую шапочку, а рядом девочку, которая уже уходила под воду. Ни секунды не думая, Ярослав бросился на помощь. Подросток разделся и нырнул в ледяную воду. По его словам, он ни разу не колебался, лишь боялся не успеть.


Оказалось, что девочка гуляла с подружкой. Малышки ковыряли палкой болото, но она упала и 5-летняя девочка хотела ее достать, но не смогла и оказалась в воде.


Родители пострадавшего ребенка связались с юным героем и поблагодарили его, подарив ему деньги. Вскоре о поступке Ярослава уже знал весь микрорайон.

- Страха за себя не испытывал, был только страх, что могу не успеть. Если человек пойдет ко дну, плыть будет гораздо сложнее, вода ледяная. К тому же в этом болотистом месте однажды чуть не увяз трактор, маленький ребенок вовсе может легко утонуть

Сам Ярослав любит математику и информатику. В будущем он хочет связать свою жизнь с программированием.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Башкирия   Видео   Спасение   Ярослав Юламанов   девочка   смелость   храбрость   школьник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
liveevil Час назад
Вот кому надо звание Героя давать!

А не кадыровскому у*бану.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
ProstoBoBka 3 минуты назад
Сын Кадырова получит очередной звание и деньги! За Очень сильные переживания при просмотре данного видео!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
863
Дмитрий Полчаса назад
Поступок настоящего ГЕРОЯ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
foggen2 43 минуты назад
Сначала хотел прокомментировать-"Маленький герой!"
Но сам себя отредактировал.Никакой он не маленький.Настоящий полноценный герой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
МихА 45 минут назад
Браво!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GRuslan 47 минут назад
Прям гордость распирает, что живу в одной стране с такими людьми. Молодчина парень! Кадыровский хомяк вряд ли бы так поступил, медали и ордена не дали бы ни единого шанса на всплытие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
russger 59 минут назад
Вот кому надо Героя давать, а не уёпкам типа сыночка кадырова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Лещ Час назад
Пятилетняя одна гуляет????? У меня детям младшим по 6 и они только со взрослыми гуляют. Старшему 9, он уже с ровесниками по двору бегает. Пятилетних нельзя одних отпускать, куда родители смотрели??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
xbrat 2 часа назад
Прям бальзам на душу, а не новость!
Спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
355
Konst 2 часа назад
Все пацана хвалят, не спорю, герой! Но и родители, воспитавшие такого парня достойны уважения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
671
Александр 2 часа назад
МУЖИК !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Majul 2 часа назад
Красавец! Мужик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124k
parallax 2 часа назад
Вырастет настоящий мужчина.
Родителям девочки надо сделать взбучку. Маловат ещё ребёнок для прогулок без присмотра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DHC 2 часа назад
Вот позитивные новости с утра. Молодец пацан. Ни холода ни трясины не побоялся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ольга

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1253130



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Секреты актерского мастерства
Секреты актерского мастерства
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Бюджетный смартфон FreeYond M6 с большим объемом оперативной памяти
Бюджетный смартфон FreeYond M6 с большим объемом оперативной памяти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда знаний ещё недостаточно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#Прикол#аварии#позитив#Автовсячина#Разное#инцидент#полиция
#люди#автомир#животные#история#ДТП#факты#фильм#подборка#Китай#конфликт
#в мире#машина#интересно#интересное#кино#авто аварии#Ynews#истории#Россия#Мемы
Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой Как женщина спасала людей во время геноцида в Руанде Как женщина спасала людей во время геноцида в Руанде Стая собак во главе с алабаем напала на нескольких жителей Башкирии Стая собак во главе с алабаем напала на нескольких жителей Башкирии В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем В Башкирии кассирша "Пятерочки" спаслась от медведицы с помощью пакетов и громкого голоса В Башкирии кассирша "Пятерочки" спаслась от медведицы с помощью пакетов и громкого голоса Жителей Петрозаводска напугали страшные крики девочки и они вызвали силовиков. Но когда те приехали, то сильно озадачились Жителей Петрозаводска напугали страшные крики девочки и они вызвали силовиков. Но когда те...

На что жалуетесь?

Вернуться