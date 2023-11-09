Школьник из Башкирии спас тонущую в озере пятилетнюю девочку

Мальчик вспоминает, как он сидел на пирсе с друзьями, как вдруг услышал громкий всплеск. Оглянувшись он увидел в воде детскую шапочку, а рядом девочку, которая уже уходила под воду. Ни секунды не думая, Ярослав бросился на помощь. Подросток разделся и нырнул в ледяную воду. По его словам, он ни разу не колебался, лишь боялся не успеть.

Оказалось, что девочка гуляла с подружкой. Малышки ковыряли палкой болото, но она упала и 5-летняя девочка хотела ее достать, но не смогла и оказалась в воде.

Родители пострадавшего ребенка связались с юным героем и поблагодарили его, подарив ему деньги. Вскоре о поступке Ярослава уже знал весь микрорайон.