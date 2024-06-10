Молитва от клещей и другие забавные СМС от родственников

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Общение с родственниками порой бывает не очень информативным, но зато забавным. В этом посте собраны только весёлые переписки, которые лишний раз показывают, что семья - это классно.
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А какие у вас переписки с родней?
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Как в детстве "плюнь три раза, не моя зараза, не папина, не мамина, не моих родных, а только Гитлера проклятого".
Ну или "икота, икота перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого".