FISHKINET
Сообщество Юмор 18963 поста • 3692 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Молитва от клещей и другие забавные СМС от родственников

Молитва от клещей и другие забавные СМС от родственников

Автор:
10 июня 2024 14:14
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   СМС   диалоги   забавно   от родственников   переписки   смс от бабушки   смс от мамы   сообщения   
1489
15

Общение с родственниками порой бывает не очень информативным, но зато забавным. В этом посте собраны только весёлые переписки, которые лишний раз показывают, что семья - это классно.

×

А какие у вас переписки с родней?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   СМС   диалоги   забавно   от родственников   переписки   смс от бабушки   смс от мамы   сообщения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
satra Час назад
1. Это не молитва, а закличка.
Как в детстве "плюнь три раза, не моя зараза, не папина, не мамина, не моих родных, а только Гитлера проклятого".
Ну или "икота, икота перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Polotenchick 6 минут назад
Молитва от клещей напомнила это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1725 постов (1676 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75085



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Невероятные по степени милоты объятия
Невероятные по степени милоты объятия
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
Набирающие популярность в сообществах
75-лет выходу в свет романа Джорджа Оруэлла «1984»
75-лет выходу в свет романа Джорджа Оруэлла «1984»
&nbsp;Намешалось&nbsp;
 Намешалось 
Xiaomi SU7 протестировали в AnTuTu и сравнили с другими автомобилями
Xiaomi SU7 протестировали в AnTuTu и сравнили с другими автомобилями
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#СССР#новости#авто аварии#ДТП#собака#кошка#умора#Реакция
#животные#история#забавно#интересно#автомир#аварии#кот#США#убийство#сарказм
#в мире#Юмор#факты#Прикол#машина#автомобили#Япония#преступление#подборка#Россия
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду СМС-сообщения и диалоги с родственниками, от которых ничего хорошего не жди СМС-сообщения и диалоги с родственниками, от которых ничего хорошего не жди 14 сообщений, которые раскрывают всю суть отношений между родственниками 14 сообщений, которые раскрывают всю суть отношений между родственниками СМС-сообщения и диалоги в соцсетях, которые созданы только для того, чтобы смешить нас СМС-сообщения и диалоги в соцсетях, которые созданы только для того, чтобы смешить нас СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха СМС-переписки с неожиданным окончанием СМС-переписки с неожиданным окончанием

На что жалуетесь?

Вернуться