2219
17
Звёзды отдыхают на море в любое время. Для них нет сезона. Отпуск знаменитостей радует не только их, но ещё и фанатов, которые с радостью смотрят на тела любимых артистов. В этом посте подборка купальников за 2024 года.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Сравниваем отечественных и зарубежных звёзд-ровесников, по которым и не скажешь, что родились они в один год
- Серябкина русалка и Бузова - полицеский в латексе: наши звёзды снова на красной дорожке
- В чём пришли отечественные звёзды на V Национальную премию в области веб-контента
- Почему модель с монобровью София Хаджипантели так популярна
- "Всем бы так выглядеть в 54!": Сальма Хайек поразила подписчиков своей фигурой
Новости партнёров
реклама
И если уж назвал "Как в бикини выглядят отечественные и зарубежные звёзды", так выложи фото звёзд, а не подборку непонятных хоть и красивых девах. Звёзд раз-два и толпа непонятных.