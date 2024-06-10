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Как в бикини выглядят отечественные и зарубежные звёзды

Как в бикини выглядят отечественные и зарубежные звёзды

Автор:
10 июня 2024 13:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в бикини   девушки   звезды   звезды в бикини   звезды на плчже   знаменитости   шоу бизнес   
2219
17

Звёзды отдыхают на море в любое время. Для них нет сезона. Отпуск знаменитостей радует не только их, но ещё и фанатов, которые с радостью смотрят на тела любимых артистов. В этом посте подборка купальников за 2024 года.

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Метки: в бикини   девушки   звезды   звезды в бикини   звезды на плчже   знаменитости   шоу бизнес   
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14  комментариев
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1k
АртемШишков Час назад
Интересно как они выглядят без фотошопа
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15k
Artem 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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32k
Serg2001 5 минут назад
Знаю только 9 из 16. Не близко конечно... Так. Я про них слышал, они про меня нет. Хоть о Лопыревой напомнили. Пропала куда-то. А то раньше постоянно мелькала в ящике... )
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795
сергей прохоров 11 минут назад
Валька- карнавал..это мощно
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16k
Александр 13 минут назад
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16k
эмосурикат прямоползающий 15 минут назад
расчет илитных шлюх окончен
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270
LiRiK_SaN 18 минут назад
а зачем сравнивать возрастных иностранок и наших молодых ?
И если уж назвал "Как в бикини выглядят отечественные и зарубежные звёзды", так выложи фото звёзд, а не подборку непонятных хоть и красивых девах. Звёзд раз-два и толпа непонятных.
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7k
Старичок 37 минут назад
а почему без ценника?
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3k
Victor 45 минут назад
Некоторые фамилии слышал...
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1k
DuckTales Час назад
По разному ?
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27k
Sheir Час назад
Звезды? Кто это нахрен такие вообще. Я кроме бузовой и штурм вообще никого не знаю. да и все что знаю про этих-узнал не по своей воле. Нехрен обесценивать слово "звезда", называя оным всякий шлак и шваль.
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1k
Александр Час назад
дамы, присутствующие на фишках, дайте пожалуйста ответ- железные украшения присутствующие на купальниках, не обжигают нагреваясь на солнце?
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246
Hydralisk777 Александр 37 минут назад
я думаю это как в бане, если металл постоянно в соприкосновении с кожей то все будет нормально, а если нет то может обжечь (кулоны, крестики, или браслеты)
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13k
Гомерчик 2 часа назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1725 постов (1676 в горячем)

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