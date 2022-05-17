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25 жутких находок в жилых домах

25 жутких находок в жилых домах

Автор:
17 мая 2022 09:00
Сообщество : Картинка дня
Метки: жутковато   жутковатые   и такое бывает   крипота   находки   находки в домах   ну и ну   странные вещи   
685
26
Старые дома и квартиры могут таить в себе множество тайн и загадок, не всегда приятных... Наверное, иногда лучше оставаться в неведении.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жутковато   жутковатые   и такое бывает   крипота   находки   находки в домах   ну и ну   странные вещи   
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4  комментария
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2k
Copycat 56 минут назад
Только недавно тут где то видел пост про пасхалку в Симс (игре) - где есть очень дешевый дом на продажу, но если в гостиной убрать ковер там селом будет след в форме тела)
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25k
SerGProS 3 минуты назад
Елочная игрушка. Выдернуть колечко, сжать вон ту "педальку" и будет фейерверк!!!
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