25 жутких находок в жилых домах

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Старые дома и квартиры могут таить в себе множество тайн и загадок, не всегда приятных... Наверное, иногда лучше оставаться в неведении.
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6. "Настоящая татуировка, снятая с руки мужчины в 1926 году, помещенная на лист хлопка и в конверт"
13. "Помогала другу убраться в доме его умерших родственников. Вот как выглядят 30 лет пыли, паутины и никотинового смога"
14. "В доме, где я снимаю квартиру, в подвале есть надгробие (могила?) ребёнка. Лендлорд говорит, что он был там, когда он купил здание, и убирать надгробие нехорошо"
15. "Семья купила дом, который был построен на базе старого здания ещё викторианских времён. В подвале нашли двухметрового Санту без головы и кучу кошачьих скелетов"
16. "Мой друг отправился путешествовать. Однажды он ночевал в доме незнакомца, у которого в комнате было вот такое распятие"
17. "Мы расставили клеевые ловушки по всему дому, чтобы поймать пауков и других насекомых. А поймали вот это"
19. "Мы нашли всю эту технику в старой коробке в моём доме. Похоже, предыдущий владелец прослушивал телефонные звонки своей жены. На кассетах записаны телефонные разговоры 20-летней давности"
20. "Соседа выселили за то, что он не платил арендную плату. В его комнате нашли более 50 бутылок с мочой"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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