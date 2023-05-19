10 интересных, но жутковатых исторических фактов

Благодаря интернету изучать историю стало гораздо проще и гораздо интереснее! В школьном изложении эта наука выглядит сплошным нагромождением цифр и описанием войн, которые вели различные империи за мировое господство, но если подойти к изучении истории как к хобби, можно получить просто огромное удовольствие.
В 14 веке во время правления короля Филиппа VI жил во Франции врач по имени Гвидо да Виджевано. Ему приписывают открытие гениального противоядия от отравления аконитом. Аконит (борец, прострельная трава) — ядовитый многолетник, содержит токсины, поражающие сердце, мышцы, центральную нервную систему. Мусульмане использовали яд этого растения против крестоносцев. Итак, как врач 14 века придумал противоядие от отравления аконитом? Он заметил слизней, жадно поедающих листья растения, и до него дошло, что если эти существа могут переносить токсин, то, возможно, их можно использовать как лекарство. Он собрал кучу слизней и сварил их. Сначала испытал полученную смесь на животных, а затем опробовал на себе. Он явно был очень смелым человеком, потому что ради эксперимента ему пришлось сначала отравиться аконитом, а затем поесть жуткого супчика из слизней. Испытание было не из лёгких, его трижды рвало, но затем снова стало лучше. Вот так делают большие открытия.
После атомных атак Второй мировой войны на два крупнейших города Японии, Хиросиму и Нагасаки, в 1945 году выжившие были потрясены, увидев «тени» таких объектов, как велосипеды и автомобили, на тротуарах и зданиях, но хуже всего были тени людей. Стало понятно, что они смотрят на последнюю миллисекунду жизни человека. Оказалось, это больше фотографии, чем тени. По словам доктора Майкла Хартшорна из Медицинской школы Университета Нью-Мексико, при детонации атомной бомбы чрезвычайно интенсивный свет и тепло расходятся во всех направлениях из области взрыва. Таким образом, любой объект на прямом пути этой энергии экранирует область позади себя, оставляя ее затемнённой, в то время как область вокруг объекта подвергается сильнейшему воздействию и обесцвечивается огромным количеством энергии. В этом смысле атомная бомба похожа на действительно зловещую гигантскую фотокамеру, убивающую все объекты на своем пути и делающую при этом их снимки.
На протяжении столетий в Европе в таких странах, как Швейцария, Франция, Италия, практиковались суды над животными за преступления, совершённые ими против Бога, людей и чьей-то собственности. Ответчиками могли были, например, свиньи. Или крысы, кузнечики и даже улитки. Эти судебные процессы проводились в двух вариантах: светские, когда подавался иск против животного или группы животных, которые на кого-то напали, или церковные, когда подавались иски против вредителей, таких как саранча или крысы, которые были отлучены церковью за кражу зерна. Вот хороший пример суда над животными из 15-го века: в парижском пригороде Савиньи, в декабре 1457 года, свиноматка с шестью поросятами, обезумев, напала и убила пятилетнего мальчика. Семь свиней были пойманы с поличным при совершении жестокого преступления, ловко схвачены, брошены в загон и преданы суду. Свиноматку приговорили к смертной казни. Поросята были залиты кровью, но их всех оправдали, поскольку невозможно было доказать, что они причастны к нападению.
Фараон Пиопи II Неферкаре, египетский фараон Шестой династии в Старом царстве, был возведён на престол в нежном шестилетнем возрасте в 2278 г. до н.э., а его мать была его опекуном. Позже, когда Пиопи вырос, он превратился в довольно странного персонажа. Сохранились сведения о его безумном поведении и глупых выходках. Например, он заставлял своих рабов обливаться мёдом, чтобы все мухи садились на них, а к нему не летели. Абсурд. Муха в Древнем Египте стала в итоге почитаемым символом упорства и настойчивости, и золотыми мушками начали награждать солдат, особо отличившихся в бою. Золотая мушка может быть первой «медалью чести» в истории. Или другая история: было найдено письмо, которое он писал правителю Асуана Хархуфу, возглавлявшему экспедицию в Нубию. В письме содержалась просьба «немедленно схватить танцующих пигмеев и доставить ко двору для увеселения». А вообще Пиопи II считается самым долго правившим фараоном в истории: по одним источникам, он дожил до 100 лет и правил 94 года, по другим срок правления составил 64 года.
Существует две теории происхождения сифилиса. Одна называется колумбийской теорией и предполагает, что болезнь была завезена в Европу людьми Христофора Колумба в 1493 году. Другая — доколумбовая теория, основанная на древнегреческих источниках со смутными упоминаниями некоторых симптомов сифилиса. О первой в Европе вспышке болезни сообщили французские войска после окружения Неаполя в 1806 году. Сифилис может настолько разъесть плоть, что она буквально свалится с лица. Он также разлагает части тела, вызывая обезображивание и мучительную боль. Эти больные бедняги шли по городским улицам, словно сифилитические зомби, а за ними оставался след из кусочков их плоти. Поскольку они, несомненно, находились в такой сильной агонии, они, вероятно, выглядели или ходили примерно так же, как зомби в современных фильмах ужасов.
Где-то в 1890 году полиция городка Инверкаргилл в Новой Зеландии заподозрила даму по имени Минни Дин, которая была местной «baby farmer» — так называли приёмных родителей. Она давала объявления в газетах, активно искала малюток-сирот и усыновляла их. Детей на её попечении становилось всё больше, и обнаружилась информация о том, что она пытается застраховать их жизнь. Копы насторожились — и не зря. Вскоре поползли слухи о том, что младенцы куда-то исчезают. В 1989 году пропал полугодовалый малыш, а два года спустя — новорожденная девочка, которой исполнилось 6 недель. Полиция начала пристально следить за Минни Дин. В 1895 году у них наконец-то появились реальные улики. 2 мая репортёр увидел, как она садилась на поезд со шляпной коробкой и ребёнком. По возвращении в руках у неё была только шляпная коробка, а ребёнка не было, и шляпная коробка казалась гораздо тяжелее, чем должно быть. Минни Дин позже оправдывала себя тем, что ребёнок таинственным образом скончался ночью и она в панике запихнула его в шляпную коробку, чтобы сойти с поезда без проблем и добраться до дома. Репортёр вызвал полицию и в конце концов в саду Минни Дин нашли тело умершей девочки, похороненное рядом с телами двух других детей. Минни Дин судили и приговорили к повешению. Казнь состоялась 12 августа 1895 года.
В средние века был распространён интересный метод поиска доказательств против подозреваемого убийцы, который назывался круентацией. Когда убийца приближался к телу жертвы, оно должно было начать спонтанно кровоточить. В более сложных случаях присяжные определяли вину или невиновность с помощью судебного разбирательства. Для этого подозреваемого приводили к жертве и заставляли возлагать руки на труп. Обвиняемому выносили обвинительный приговор, если какие-либо раны на теле начинали кровоточить или происходило ещё что-то странное. Это моментально провозглашалось Божьим вердиктом (judicium Dei), доказывающим вину. По иронии судьбы, этот метод на самом деле мог иногда срабатывать — из-за сильного психологического стресса, которому подвергался убийца, когда его заставляли смотреть в мёртвые глаза и прикасаться к холодному трупу жертвы. Убийца мог потерять самообладание и признаться в своём злодеянии тут же, на месте.
Жизнь в викторианские времена была тяжёлой, с высокой смертностью, особенно детской. Великобританию захлестнула волна таких эпидемий, как холера, тиф и дифтерия, и в 1861 году скорбящая королева ввела в моду траур. А скорбящие родители ввели в моду посмертные фотографии, стараясь оставить себе на память хоть что-то от безвременно ушедшего чада. Фотография тогда находилась ещё в зачаточном состоянии и делать снимок было довольно сложно — длинное время выдержки, из-за чего живые объекты часто получались размытыми. С покойниками было в этом смысле проще. Скорбящие также сохраняли на память пряди волос умершего, чтобы носить их в кольцах или медальонах. Они также делали посмертные маски из воска, а художники создавали множество произведений, изображающих символы и сцены смерти. Популярность посмертных портретов продолжала расти и у фотографов этого жанра всегда была гарантированная работа. Смерть просто витала в воздухе.
В 18-м и 19-м веках европейцы были страшно очарованы Древним Египтом, загробной жизнью и всем, что связано с мумиями. Очарование было настолько сильным, что получило название египтомании. Увлечение мумиями восходит к 15 веку, когда торговцы начали отправлять мумии из Египта в Европу. Считалось, что из них можно делать очень действенные лекарства от всех болезней на свете. Спрос на мумии достиг рекордно высокого уровня в 19 веке, отчасти из-за успеха египетской и сирийской кампаний Наполеона. Это вызвало огромный подъём интереса ко всякого рода древностями. Конечно, это не был чисто научный интерес; это было больше похоже на «Давайте устроим вечеринку по разворачиванию мумии!» Эти вечеринки в викторианском стиле выглядели примерно так: рассылались приглашения, люди собирались вместе в назначенный день, выпивали и закусывали, а потом разворачивали мумию и слушали лекцию какого-нибудь историка-египтолога. Придумал такие встречи и ввёл в моду выдающийся английский хирург Томас Петтигрю. Это было жутковато, но очень интересно.
На протяжении всей истории человечества осужденные преступники подвергались жестоким и кровавым наказаниям. Одной из самых страшных казней было подвешивание живого преступника в клетке. Преступник умирал долго и мучительно, от голода и жажды, на глазах у всего честного народа. Жестокая практика гиббетинга была очень популярна и собирала десятки тысяч зевак. Главное было не жить рядом с тем местом, где подвешивают клетки с живыми трупами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Детей фотали мертвыми не только и не столько потому, что мертвые, а потому, что живые не могли сидеть неподвижно несколько часов. Мертвых взрослых тоже снимали вовсю. Живые же при съемке часто опирались на скрытые упоры-подставки. Фото стоило дорого, большинство не могли позволить себе больше одной-двух карточек за жизнь, поэтому - без права на ошибку.