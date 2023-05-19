10 интересных, но жутковатых исторических фактов

Где-то в 1890 году полиция городка Инверкаргилл в Новой Зеландии заподозрила даму по имени Минни Дин, которая была местной «baby farmer» — так называли приёмных родителей. Она давала объявления в газетах, активно искала малюток-сирот и усыновляла их. Детей на её попечении становилось всё больше, и обнаружилась информация о том, что она пытается застраховать их жизнь. Копы насторожились — и не зря. Вскоре поползли слухи о том, что младенцы куда-то исчезают. В 1989 году пропал полугодовалый малыш, а два года спустя — новорожденная девочка, которой исполнилось 6 недель. Полиция начала пристально следить за Минни Дин. В 1895 году у них наконец-то появились реальные улики. 2 мая репортёр увидел, как она садилась на поезд со шляпной коробкой и ребёнком. По возвращении в руках у неё была только шляпная коробка, а ребёнка не было, и шляпная коробка казалась гораздо тяжелее, чем должно быть. Минни Дин позже оправдывала себя тем, что ребёнок таинственным образом скончался ночью и она в панике запихнула его в шляпную коробку, чтобы сойти с поезда без проблем и добраться до дома. Репортёр вызвал полицию и в конце концов в саду Минни Дин нашли тело умершей девочки, похороненное рядом с телами двух других детей. Минни Дин судили и приговорили к повешению. Казнь состоялась 12 августа 1895 года.