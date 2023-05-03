В толкотне, да не в обиде: как чувствуют себя люди на самом густонаселённом острове планеты?

Мегаполисы и крупные города давно сравнивают с муравейниками. А многоэтажки презрительно именуют человейниками, ведь в одном доме живёт куча народу. А так хочется тишины и покоя. Вот бы бросить всё и уехать в деревню или на остров, затерянный где-то в тёплых морях…
И этот остров у берегов Колумбии вполне подошёл бы для любителей природы – климат, море и всё такое. Вот только Санта-Круз-дель-Ислоте рекордсмен по плотности населения среди островов. Расположен в Карибском море и входит в состав архипелага Сан-Бернардо.
А примечателен он тем, что на площади чуть больше 120 соток ухитряются жить и не тужить граждане численностью около 1200 человек. На острове чуть меньше сотни домов, размещённых ну очень плотно. Практически как кильки в банке.
Освоение острова, к которому можно добраться исключительно по воде, началось примерно 150 лет назад. Несколько рыбаков остались там на ночлег, порадовавшись мягкому климату и отсутствию назойливых насекомых. Решили использовать место для ночёвок. Потом построили первые простенькие дома.
Название острова – Святого Креста – символично. По понятным причинам его в принципе не было. А потом море выбросило на берег бетонный крест. Находку пока ещё немногочисленные жители посчитали символической и разместили в центре островка.
Машин по понятным причинам здесь нет. Зато имеется школа, где обучаются 170 детей. Причём не только местных: сюда за знаниями приплывают школьники и с соседних островов. К тому же подросшие дети не торопятся выпорхнуть из гнезда и уйти в большой мир. Их всё устраивает, и основная часть жителей – именно молодёжь.
Хотя жизнь на Санта-Круз-дель-Ислоте нельзя назвать простой. Работы здесь практически нет. И единственный способ заработка – ловля рыбы и туристы, которых экзотический островок влечёт рыбалкой и дайвингом. Пресной воды здесь нет, её привозят трижды в неделю из материковой Колумбии. Электричество подаётся по расписанию, с 5 до 10 вечера. Поэтому в каждом домике имеется генератор и запас бензина. Остро стоит и проблема мусора. Его жители просто выбрасывают в океан, ведь утилизировать отходы нет возможности.
За медицинскими услугами приходится обращаться на материк. Там же хоронят и умерших. Зато на Санта-Круз-дель-Ислоте нет ни насилия, ни преступности. Жители отлично знают друг друга и даже не запирают двери своих домиков. Словом, остров – почти что земной рай. Только с поправкой на густонаселённость.
Источник:
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То есть его (бетонный!!!) принесло течением (издалека), а потом выбросило на берег?
Шедеврально!!!
А, может, она уже и использована была где-то?