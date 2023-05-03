В толкотне, да не в обиде: как чувствуют себя люди на самом густонаселённом острове планеты?

Название острова – Святого Креста – символично. По понятным причинам его в принципе не было. А потом море выбросило на берег бетонный крест. Находку пока ещё немногочисленные жители посчитали символической и разместили в центре островка.

Машин по понятным причинам здесь нет. Зато имеется школа, где обучаются 170 детей. Причём не только местных: сюда за знаниями приплывают школьники и с соседних островов. К тому же подросшие дети не торопятся выпорхнуть из гнезда и уйти в большой мир. Их всё устраивает, и основная часть жителей – именно молодёжь.