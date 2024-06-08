В Курской области работник завода стал миллионером из-за ошибки бухгалтерии

Причём, суд остался на стороне заводчанина - он может не возвращать деньги.
В компанию «Аэростар МСК» мужчина устроился на должность заготовщика на прокатном станке. В первый месяц работы получил свои 17 тысяч рублей, а вот в следующем уже стал миллионером. На карту рабочего упала фантастическая для него сумма 1 722 462,78 рублей с пометкой "Зарплата за декабрь". млн руб. Такой щедрости от компании он не ожидал и, разумеется, сильно удивился. А потом смекнул, что надо объявить режим тишины, и ушёл на больничный. Конечно, он сразу понял, что это ошибка, однако возвращать деньги не спешил - так сладко было ощущать себя миллионером, пусть и из-за чьего-то промаха.
А вот на заводе практически сразу обнаружили переплату и потребовали от сотрудника вернуть деньги, которые он не заработал. Тот отказался, и дело дошло до суда. А суд, как ни странно, компания проиграла. И в первый, и, как сообщают СМИ, в последующие разы. Удалось доказать, что ошибка в начислении была не арифметической, а технической, и работники бухгалтерии сами не убрали лишние цифры в программе. Поэтому вместо 22 462, 77 рублей он получил 1 722 462,78 руб.
Деньги мужчина потратил на покупку двух авто (Chevrolet Cruze и Chevrolet Aveo), купил жене золотые украшения и часть отдал в фонд помощи СВО. О том, как компания собирается возмещать финансовый ущерб, не сообщается.
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причем, поступление средств произошло когда я был в кампании друзей, которые так же как и я очень удивились произошедшему, и хотя все поняли в чем дело, от них поступали самые невероятные варианты как забрать это бабло с карты...
буквально на второй день я перезвонил в бухгалтерию и сообщил об ошибке. Главбух был очень признателен мне, а в конце месяца мне пришла внеплановая премия в размере пяти моих зарплат!
Явно же неосновательное обогащение