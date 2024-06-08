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В Курской области работник завода стал миллионером из-за ошибки бухгалтерии

В Курской области работник завода стал миллионером из-за ошибки бухгалтерии

Автор:
08 июня 2024 13:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Курская область   Миллионер   СУД   завод   зарплата   ошибка   
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Причём, суд остался на стороне заводчанина - он может не возвращать деньги.

В компанию «Аэростар МСК» мужчина устроился на должность заготовщика на прокатном станке. В первый месяц работы получил свои 17 тысяч рублей, а вот в следующем уже стал миллионером. На карту рабочего упала фантастическая для него сумма 1 722 462,78 рублей с пометкой "Зарплата за декабрь". млн руб. Такой щедрости от компании он не ожидал и, разумеется, сильно удивился. А потом смекнул, что надо объявить режим тишины, и ушёл на больничный. Конечно, он сразу понял, что это ошибка, однако возвращать деньги не спешил - так сладко было ощущать себя миллионером, пусть и из-за чьего-то промаха.


А вот на заводе практически сразу обнаружили переплату и потребовали от сотрудника вернуть деньги, которые он не заработал. Тот отказался, и дело дошло до суда. А суд, как ни странно, компания проиграла. И в первый, и, как сообщают СМИ, в последующие разы. Удалось доказать, что ошибка в начислении была не арифметической, а технической, и работники бухгалтерии сами не убрали лишние цифры в программе. Поэтому вместо 22 462, 77 рублей он получил 1 722 462,78 руб.


Деньги мужчина потратил на покупку двух авто (Chevrolet Cruze и Chevrolet Aveo), купил жене золотые украшения и часть отдал в фонд помощи СВО. О том, как компания собирается возмещать финансовый ущерб, не сообщается.



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Метки: Курская область   Миллионер   СУД   завод   зарплата   ошибка   
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8  комментариев
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3k
Radugananebe 56 минут назад
Теперь с бухгалтера спишут этот миллион семьсот.
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15k
котегRUS 3 минуты назад
у меня была абсолютно подобная ситуация... только сумма поступления была практически в 11 паз больше..
причем, поступление средств произошло когда я был в кампании друзей, которые так же как и я очень удивились произошедшему, и хотя все поняли в чем дело, от них поступали самые невероятные варианты как забрать это бабло с карты...
буквально на второй день я перезвонил в бухгалтерию и сообщил об ошибке. Главбух был очень признателен мне, а в конце месяца мне пришла внеплановая премия в размере пяти моих зарплат!
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904
mik6059 40 минут назад
Лет 15 назад история была. Мужику пришло СМС о зачислении зарплаты. Он снял. Через пару минут снова СМС о зачислении. Удивился, но снова снял. И так несколько раз. В итоге, в тот день мужик снял более, чем годовую зарплату с карты. Как оказалось, сбой произошёл со стороны банка. Банк к нему - типа, верни лишнее. Мужик в отказ - типа, мне зарплату начисляет работодатель. Работодатель в отказ - мы столько не начисляли. В итоге, мужик отказался всё равно возвращать, уволился, банк подключил коллекторов, дошло до суда и суд решил, что мужик должен вернуть лишнее. А деньги тот уже потратил на всякие хотелки. В итоге, выплачивал по чуть-чуть несколько лет. Грубо, получил беспроцентный кредит на много лет))))))))))
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20k
Роберт Шекли 45 минут назад
Вообще то очень странное и нелогичное решение суда
Явно же неосновательное обогащение
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20k
Роберт Шекли 50 минут назад
Это 1,7 трлн. руб
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Schreibikus
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