Сильный торнадо и град обрушились на северо-восток США

Сильный шторм обрушился на равнины 23 июня, вызвав многочисленные торнадо по всему Вайомингу и Небраске.
Непогода с пятницы начала кошмарить местных жителей, поливая их дождями с градом.
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Если очень хочешь адреналина, то можешь смело вступать в ряды "Охотников за бурями", девизом этих ребят может смело служить - "Безрассудство и Отвага".
Но благодаря их не иссекаемому оптимизму и отсутствию инстинкта самосохранения мы можем полюбоваться на интересные видео, на которых запечатлено сильный торнадо, которое вчера гуляло по американскому штату.
Ну а это снимал уже местный житель, который благоразумно решил не соваться к опасному природному явлению.
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Синоптики обещают, что в воскресенье грозы продолжат свое продвижение на восток в районы Великих озер и долины Огайо и Теннесси.
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