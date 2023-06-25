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Сильный торнадо и град обрушились на северо-восток США

Сильный торнадо и град обрушились на северо-восток США

Автор:
25 июня 2023 10:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   град   охотники за штормами   торнадо   фото   
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Сильный шторм обрушился на равнины 23 июня, вызвав многочисленные торнадо по всему Вайомингу и Небраске.

Непогода с пятницы начала кошмарить местных жителей, поливая их дождями с градом.



Если очень хочешь адреналина, то можешь смело вступать в ряды "Охотников за бурями", девизом этих ребят может смело служить - "Безрассудство и Отвага".


Но благодаря их не иссекаемому оптимизму и отсутствию инстинкта самосохранения мы можем полюбоваться на интересные видео, на которых запечатлено сильный торнадо, которое вчера гуляло по американскому штату.


Ну а это снимал уже местный житель, который благоразумно решил не соваться к опасному природному явлению.


Синоптики обещают, что в воскресенье грозы продолжат свое продвижение на восток в районы Великих озер и долины Огайо и Теннесси.

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Метки: Видео   США   град   охотники за штормами   торнадо   фото   
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