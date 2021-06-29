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Мужчина обвинил преподавателя в том, что та вымогала взятку в размере 300 евро.
После церемонии вручения дипломов в одном учебных заведений Буковины в пятницу, 25 июня, произошла неприятная история.
Отец выпускника прихватил ведро с фекалиями (в иных источниках фигурирует просто грязная вода) и напал на преподавателя. Видео, снятое на камеру, захватило самую развязку конфликта.
"Это тебе за сына! Украла, скотина, четыре года жизни его. Это тебе за сына, говно это, за его диплом. Я тебе дам 300 евро!", — в ярости кричит мужчина, тогда как педагог пытается оправдаться, что "ничего не сделала".
Позже стало известно, что после инцидента 33-летняя преподавательница обратилась в полицию. По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье 296, часть 2 - хулиганство.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику
Реакция соцсетей
В соцсетях преположили, что студент вполне мог оговорить педагога, прикарманив кругленькую сумму себе. Впрочем, не исключена и версия взятки. В любом случае за эту выходку "бате года" может грозить до четырех лет лишения свободы. Вот такое оно, недешевое нынче образование получается.
Судя по тому, что он говорит про 4 года, то плату требовали за сдачу экзамена который сам ученик сдать не мог, типа за 4 года должна была научить, но это ведь зависит не только от учителя— sikosinakosivikusi (@nakosivikusi) June 28, 2021
"за 4 года жизни, за диплом", т.е скорее всего оценка в дипломе низкая и типа за 4 года не научила на высокую, а сыну предлагали её повысить за 300$— sikosinakosivikusi (@nakosivikusi) June 28, 2021
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300 евро...
Думаю,фига се,в старой Европе такие шутки с говном....
А потом смотрю, Буковина. Ясно. Эти только с гор спустились.
Кстати, как там у вас, в Канадщине, дожди идут? ))))
Не все люди знают где это...
Цветущий край вщеневмерлыков, славаукре, смертьворогам и т.д.
автор сознательно указывает место действия только тогда, когда это соответствует его взглядам. Почему там "россияне" в заголовке, а здесь "украинцев" в заголовке нет?