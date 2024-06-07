Работники общепита раскрывают «кухонные тайны»

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В любой индустрии есть свои секреты, и общепит не исключение. Однако тайны существуют для того, чтобы их можно было раскрыть, и онлайн-сообщество Kitchen Confidential гордится тем, что делает именно это. Давайте заглянем за кулисы индустрии общественного питания и послушаем тех, кто в ней работает.
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2. «Стажёр оставил ложку в рыбном кляре. Мы решили, что он хочет облизать ее позже и подали ему его блюдо как полагается»
3. «Мойщик посуды попросил сделать ему handburger (от hand — рука). Пришлось соответствовать»
6. «Обязательное собрание работников кухни. Возлияний не планируется. Пожалуйста, приходите трезвыми»
8. «Знакомый только что отработал свой первый День благодарения. Это была еда для персонала»
9. «Суп дня! (Посудомойщик отказывается менять воду и просто говорит, что моет посуду уже 40 лет)»
12. «Собираюсь работать с грилем в 40-градусную жару без кондиционера. На всякий случай заранее со всеми прощаюсь»
13. «Музыка, запрещенная на кухне». Nickelback упомянут дважды! Запрещены рэперы, исполнители с тату на лице, тема из сериала «Друзья», главный хит Рика Эстли, альтернативный рок 90-х и другие
14. «Я даже не злюсь. Это правда смешно. Кто-то из клиентов пульнул сценарий "Шрека" целиком в графу "Комментарии" к своему заказу»
15. «Список кличек домашних питомцев, которыми называли мою 18-летнюю официантку в течение часа. Милашка, лапочка, дорогуша, детка...»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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