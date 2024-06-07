FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 4898 постов • 1934 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Работники общепита раскрывают «кухонные тайны»

Работники общепита раскрывают «кухонные тайны»

Автор:
07 июня 2024 16:11
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: жизнь в сша   за кулисами   закулисье   общепит   общественное питание   познавательно   секреты индустрии   тайны   
1364
17

В любой индустрии есть свои секреты, и общепит не исключение. Однако тайны существуют для того, чтобы их можно было раскрыть, и онлайн-сообщество Kitchen Confidential гордится тем, что делает именно это. Давайте заглянем за кулисы индустрии общественного питания и послушаем тех, кто в ней работает.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: жизнь в сша   за кулисами   закулисье   общепит   общественное питание   познавательно   секреты индустрии   тайны   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1880 постов (1795 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126736



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В хозяйстве пригодится: Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора и получил в ответ двух жеребцов
В хозяйстве пригодится: Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора и получил в...
Из бодибилдера в чудо-женщину: как обычная девушка изменилась за 11 лет спорта
Из бодибилдера в чудо-женщину: как обычная девушка изменилась за 11 лет спорта
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#животные#Юмор#аварии#Автовсячина#кино#факты#полиция#криминал
#фото#машина#Прикол#история#авто аварии#забавно#Китай#позитив#конфликт#Япония
#люди#автомобили#интересно#ДТП#США#интересное#Россия#инцидент#улыбнуло#Москва
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите 16 примеры невиданной щедрости от работников общепита 16 примеры невиданной щедрости от работников общепита 33 вопиющих случая, произошедших в общепите 33 вопиющих случая, произошедших в общепите Готовый список ОКВЭД для общепита Готовый список ОКВЭД для общепита Что такое «одна звезда за гигиену» в понимании британских инспекторов общепита Что такое «одна звезда за гигиену» в понимании британских инспекторов общепита

На что жалуетесь?

Вернуться