Работники общепита раскрывают «кухонные тайны»

В любой индустрии есть свои секреты, и общепит не исключение. Однако тайны существуют для того, чтобы их можно было раскрыть, и онлайн-сообщество Kitchen Confidential гордится тем, что делает именно это. Давайте заглянем за кулисы индустрии общественного питания и послушаем тех, кто в ней работает.