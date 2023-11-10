Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите

Отмечается, что документ вступит в силу 1 января 2024 года. До этого момента в регионе проведут подготовительные мероприятия, чтобы отрегулировать число иностранных сотрудниках в указанных документом сферах. Контролировать исполнение указа будет зампред Правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Добавим, что аналогичный запрет на трудовую деятельность в специализированных магазинах, общепите и перевозке пассажиров губернатор Калужской области подписал ещё в феврале 2022 года. Позавчера, 8 ноября, правительство Челябинской области продлило на 2024 год запрет на работу мигрантов в сфере общественного транспорта. Такие же запреты уже действуют в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.