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Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите

Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите

Автор:
10 ноября 2023 16:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тульская область   запрет   мигранты   общепит   общественный транспорт   указ   
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Похожие запреты уже действуют в Калужской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Правительство Тульской области планирует отказаться от привлечения иностранных граждан к работе в сфере общественного транспорта, розничной торговле алкогольной, табачной продукцией, а также продуктов питания и напитков.


"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тульской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности. Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков", — говорится в указе губернатора области.

Отмечается, что документ вступит в силу 1 января 2024 года. До этого момента в регионе проведут подготовительные мероприятия, чтобы отрегулировать число иностранных сотрудниках в указанных документом сферах. Контролировать исполнение указа будет зампред Правительства Тульской области Дмитрий Марков. 


Добавим, что аналогичный запрет на трудовую деятельность в специализированных магазинах, общепите и перевозке пассажиров губернатор Калужской области подписал ещё в феврале 2022 года. Позавчера, 8 ноября, правительство Челябинской области продлило на 2024 год запрет на работу мигрантов в сфере общественного транспорта. Такие же запреты уже действуют в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

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Метки: Тульская область   запрет   мигранты   общепит   общественный транспорт   указ   
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16  комментариев
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6k
мемфрид 54 минуты назад
Пожалуйста, давайте везде. Пожалуйста!
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62k
Андрей 8 минут назад
А можно в Москве и МО то же самое? Ну пожалуйста.
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1k
adssaf afasffdsga 10 минут назад
Лёд тронулся
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8k
mbr 11 минут назад
"Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите" -- слишком много слов.

Достаточно было бы: "Власти Тульской области запретят мигрантам работать".
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8k
Аргуша 18 минут назад
Мда, читать ты так и не научился
Не мигрантам, а иностранцам! Почитай разницу
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376
ИНО 24 минуты назад
шахид-такси и шаурма закроются
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478
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Давно пора! Только по всей России
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524
александр ломовицкий Полчаса назад
и Челябинск тоже с 1 января запретил овцеебов нанимать в перевозки. наконец то доходить начало до работодателей что не надо привлекать сюда этих уродов.
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59k
Олег Полчаса назад
чтобы работать нужно получить патент и платить за него каждый месяц + иметь временную регистрацию. Если в течение месяца иностранец не устроился на официальную работу, то патент аннулируется. Это законная процедура. Если иностранец без патента или не оформлен, то штраф на работодателя 800 тыс.руб за каждого нелегала. Если делать регулярные набеги на стройки, шаурмятни и таксопарки, то только на штрафах можно удвоить бюджет области
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12k
ron 54 минуты назад
Начнут массово грабить квартиры и дачи.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 59 минут назад
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5k
Lexx Час назад
И поедут они все... Нет, не на родину. В Москву! Тамошние чиновники их просто обожают.
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