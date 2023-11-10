Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите

Похожие запреты уже действуют в Калужской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
Правительство Тульской области планирует отказаться от привлечения иностранных граждан к работе в сфере общественного транспорта, розничной торговле алкогольной, табачной продукцией, а также продуктов питания и напитков.
"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тульской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности. Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков", — говорится в указе губернатора области.
Отмечается, что документ вступит в силу 1 января 2024 года. До этого момента в регионе проведут подготовительные мероприятия, чтобы отрегулировать число иностранных сотрудниках в указанных документом сферах. Контролировать исполнение указа будет зампред Правительства Тульской области Дмитрий Марков.
Добавим, что аналогичный запрет на трудовую деятельность в специализированных магазинах, общепите и перевозке пассажиров губернатор Калужской области подписал ещё в феврале 2022 года. Позавчера, 8 ноября, правительство Челябинской области продлило на 2024 год запрет на работу мигрантов в сфере общественного транспорта. Такие же запреты уже действуют в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
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Достаточно было бы: "Власти Тульской области запретят мигрантам работать".
Что же до остального, то смысл такого решения заключается в том, чтобы они если хотят работать в стране, искали другие варианты. Дворником к примеру и так далее, то есть там где существует дефицит кадров, а то едут и работают исключительно таксистами, да продавцами, где в принципе и среди местных желающие есть. В итоге они отбирают работу у местных.