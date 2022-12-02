Молочное кафе в СССР

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Экономика страны в послевоенные годы только-только восстанавливалась и нехватка всего ощущалась остро: средства гигиены, качественные продукты питания, обувь, одежда. Всё это не могло не сказываться на здоровье людей.
Перебои с поставкой мяса, которое было главным источником белка в рационе, вынуждали диетологов искать недорогие и доступные заменители этого продукта. Вот тогда среди населения стали вести активную пропаганду про пользу молочных и морепродуктов.
И если с пастой "Океан", сделанной из океанического криля, проблем не было и её полюбили сразу за нежный вкус, то вот с молочными продуктами было посложнее.
И если с пастой "Океан", сделанной из океанического криля, проблем не было и её полюбили сразу за нежный вкус, то вот с молочными продуктами было посложнее.
В детском рационе молочка использовалась широко, а вот взрослого человека было несколько сложнее убедить в необходимости частого употребления кефира, молочных каш, молока, творога и прочего.
Но пропаганда работала и всё стало намного лучше, когда в городах стали открываться первые молочные кафе - примерно в 60-х. В столичной газете рассказывалось, что даже через витрины можно было увидеть на столиках бутылки с кефиром, сливками, ацидофилином или сливками. И каждый, кто присаживался за столик, мог начинать трапезу со стаканчика вкусного молочного продукта.
Но пропаганда работала и всё стало намного лучше, когда в городах стали открываться первые молочные кафе - примерно в 60-х. В столичной газете рассказывалось, что даже через витрины можно было увидеть на столиках бутылки с кефиром, сливками, ацидофилином или сливками. И каждый, кто присаживался за столик, мог начинать трапезу со стаканчика вкусного молочного продукта.
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Возможно, что самые-самые первые молочные кафе и вправду работали в таком формате, как описывала пресса. Но в более поздние времена такие кафе уже не встречались. Либо заказ принимала официантка, либо блюда выбирал уже сам посетитель и самостоятельно оплачивал их на кассе, как это происходило в обычных советских столовых.
Иногда кафе были смешанного типа - часть зала обслуживали официанты, а часть была небольшим закутком со стоячими столиками, где можно было быстро перекусить и освободить столик для следующих.
Иногда кафе были смешанного типа - часть зала обслуживали официанты, а часть была небольшим закутком со стоячими столиками, где можно было быстро перекусить и освободить столик для следующих.
В народе молочные кафе пользовались популярностью, но особенно их уважали пенсионеры, студенты или командировочные - те, чьи бюджеты были ограничены, а за скромные деньги можно было получить вкусный и питательный обед.
В меню было несколько видов каш. К примеру, внушительную тарелку манной каши с кусочком подтаявшего сливочного масла обходилась в 13-15 копеек. А вот рисовая, гречневая и пшённая были уже по дороге - 20-25 копеек. Пышный омлет стоил примерно 40 копеек, что было, конечно, недёшево, но он был очень вкусным.
Полноценно отобедать за 80 копеек - 1 рубль было вполне реальным. Меню было вполне разнообразным: каши шли с разными добавками - варенье, масло, изюм, а сырники всегда были толстенькими и румяными, блинчики подавали с самой разной начинкой, были также вареники, молочные булки, яичница.
В качестве десертов можно было попробовать взбитые сливки с сахарной пудрой или же посыпанные шоколадной крошкой.
В качестве десертов можно было попробовать взбитые сливки с сахарной пудрой или же посыпанные шоколадной крошкой.
А ещё в некоторых молочных кафе можно было увидеть неожиданные блюда. Например, сосиски с тушёной капустой или суп из сухофруктов.
Но так или иначе молочные кафе были хорошей вехой в истории советского общепита.
Но так или иначе молочные кафе были хорошей вехой в истории советского общепита.
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Автор, ты указывай локации этих "молочных кафе"! А то складывается мнение, что в Верхнем Гадюкино их аж 3(три) штуки было!
Я в СССР родился и прожил в Москве 28 лет, но билат, не помню таких!
В детстве-юности почти каждое лето там отдыхал - жили на Галерейной д.19 и Нахимова 66.