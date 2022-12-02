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Молочное кафе в СССР

Молочное кафе в СССР

Автор:
02 декабря 2022 15:05
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   Прошлое   СССР   интересное   общепит   питание   
1316
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Экономика страны в послевоенные годы только-только восстанавливалась и нехватка всего ощущалась остро: средства гигиены, качественные продукты питания, обувь, одежда. Всё это не могло не сказываться на здоровье людей.
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А ещё в некоторых молочных кафе можно было увидеть неожиданные блюда. Например, сосиски с тушёной капустой или суп из сухофруктов.
Но так или иначе молочные кафе были хорошей вехой в истории советского общепита.

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Метки: Еда   Прошлое   СССР   интересное   общепит   питание   
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11  комментариев
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53
Голованов Александр 2 часа назад
За 80 копеек и уж за рубль то можно было прилично поесть и в обычном кафе с мясными или рыбными блюдами. Мне 62 года, и помню 60-е и 70-е, но вот хоть убей не помню таких чисто молочных кафе. А уж про вбыбор блюд, о которых пишет автор? ну прям какая то точено агитка.
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764k
А.Берестенко 2 часа назад
Ну вот опять!
Автор, ты указывай локации этих "молочных кафе"! А то складывается мнение, что в Верхнем Гадюкино их аж 3(три) штуки было!
Я в СССР родился и прожил в Москве 28 лет, но билат, не помню таких!
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53
Голованов Александр А.Берестенко 2 часа назад
Аналогично, в Москве с рождения, с 1960 и даже никогда не видел.
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388k
Йожик справедливый 2 часа назад
У нас в Феодосии называлось БУРАТИНО, больше всего нравились там разные суфле, типа птичьего молока, только на манке. А коктейли были без добавок. И гораздо вкуснее чем ныне.
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