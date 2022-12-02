Молочное кафе в СССР

В детском рационе молочка использовалась широко, а вот взрослого человека было несколько сложнее убедить в необходимости частого употребления кефира, молочных каш, молока, творога и прочего.

Но пропаганда работала и всё стало намного лучше, когда в городах стали открываться первые молочные кафе - примерно в 60-х. В столичной газете рассказывалось, что даже через витрины можно было увидеть на столиках бутылки с кефиром, сливками, ацидофилином или сливками. И каждый, кто присаживался за столик, мог начинать трапезу со стаканчика вкусного молочного продукта.