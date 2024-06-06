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Жизнь стала адом: жители элитного городка забыли о покое из-за нашествия ворон

Жизнь стала адом: жители элитного городка забыли о покое из-за нашествия ворон

Автор:
06 июня 2024 09:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Дулвич   ворона   лысые мужчины   люди   нашестие   птицы   фото   
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С прошлого года зафиксировано почти десять случаев, причем преимущественно жертвами атак становятся лысые мужчины.

Жители зажиточного "городка" Дулвич на юго-востоке Лондона (Великобритания) живут в страхе из-за серии жестоких нападений ворон.

Птицы, которые чрезмерно заботятся о своем потомстве, чаще всего нападают на прохожих на улице Таунли Роуд. С прошлого года зафиксировано почти десять таких случаев, причем преимущественно жертвами становятся лысые мужчины.

Эксперты объясняют, что сезон гнездования ворон приходится на период с весны до начала лета каждого года — в это время они могут становиться агрессивными, защищая своих птенцов от потенциальной угрозы. Исследования показали, что вороны могут распознавать человеческие лица и даже выбирать конкретные цели для нападения.

Бриджит Фурст, председатель Ассоциации жителей Далвича, после ряда жалоб от напуганных людей приехала на место происшествия на прошлой неделе и сама стала свидетелем одной из таких атак.

"Я видела, как убегает женщина с ребенком в коляске. Она бежала так быстро, что мы даже не смогли поговорить", — говорит Фурст и советует местным жителям не ходить по улице с едой и брать с собой зонтики для самозащиты.

Кстати, район Дулвич считается одним из самых престижных в британской столице, там жили такие знаменитости, как голливудская звезда Том Круз, бывший диктор новостей BBC Хью Эдвардс и экс-премьер-министр Маргарет Тэтчер.

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Метки: Видео   Дулвич   ворона   лысые мужчины   люди   нашестие   птицы   фото   
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5  комментариев
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1k
DuckTales Час назад
Помню в детстве на даче их временами отстреливали ...
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39
Iosif Stalin Полчаса назад
Очень интересно что у них там элитном городке в Лондоне происходит (нет!)
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4k
Шилов 56 минут назад
Видимо слишком засрали жители свой элитный городок. Популяция ворон напрямую зависят от человека и количества мусорных свалок. Если мусора много, значит вороны будут находить еду на пропитании и, следовательно, размножаться.
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2k
Лютый вам Бетховен Час назад
Понятно.
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2k
Gadova Час назад
Элитные вороны
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1638 постов (1334 в горячем)

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