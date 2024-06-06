Жизнь стала адом: жители элитного городка забыли о покое из-за нашествия ворон

Жители зажиточного "городка" Дулвич на юго-востоке Лондона (Великобритания) живут в страхе из-за серии жестоких нападений ворон.

Птицы, которые чрезмерно заботятся о своем потомстве, чаще всего нападают на прохожих на улице Таунли Роуд. С прошлого года зафиксировано почти десять таких случаев, причем преимущественно жертвами становятся лысые мужчины.

Эксперты объясняют, что сезон гнездования ворон приходится на период с весны до начала лета каждого года — в это время они могут становиться агрессивными, защищая своих птенцов от потенциальной угрозы. Исследования показали, что вороны могут распознавать человеческие лица и даже выбирать конкретные цели для нападения.