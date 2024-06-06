Жизнь стала адом: жители элитного городка забыли о покое из-за нашествия ворон

С прошлого года зафиксировано почти десять случаев, причем преимущественно жертвами атак становятся лысые мужчины.
Жители зажиточного "городка" Дулвич на юго-востоке Лондона (Великобритания) живут в страхе из-за серии жестоких нападений ворон.
Птицы, которые чрезмерно заботятся о своем потомстве, чаще всего нападают на прохожих на улице Таунли Роуд. С прошлого года зафиксировано почти десять таких случаев, причем преимущественно жертвами становятся лысые мужчины.
Эксперты объясняют, что сезон гнездования ворон приходится на период с весны до начала лета каждого года — в это время они могут становиться агрессивными, защищая своих птенцов от потенциальной угрозы. Исследования показали, что вороны могут распознавать человеческие лица и даже выбирать конкретные цели для нападения.
Бриджит Фурст, председатель Ассоциации жителей Далвича, после ряда жалоб от напуганных людей приехала на место происшествия на прошлой неделе и сама стала свидетелем одной из таких атак.
"Я видела, как убегает женщина с ребенком в коляске. Она бежала так быстро, что мы даже не смогли поговорить", — говорит Фурст и советует местным жителям не ходить по улице с едой и брать с собой зонтики для самозащиты.
Кстати, район Дулвич считается одним из самых престижных в британской столице, там жили такие знаменитости, как голливудская звезда Том Круз, бывший диктор новостей BBC Хью Эдвардс и экс-премьер-министр Маргарет Тэтчер.
Источник:
- Моряк 10 лет провел на брошенном корабле без возможности сойти на берег
- Стримерша заплатила женщине, которая не умеет плавать, чтобы она прыгнула в озеро
- Племя в лесах Амазонки подключили к интернету: аборигены говорят, что лучше бы его не было
- Жители готовы бежать: целый остров в Карибском море может оказаться под водой
- Мужчина после пересадки лица показал, узнали ли его собственные собаки