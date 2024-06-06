"Самый удаленный бар в мире": шестидневное плавание на лодке за дешевым пивом

В баре "Альбатрос" недорогое пиво и приятная компания. Однако расположено заведение в Атлантическом океане.
Самый "изолированный" бар в мире под названием "Альбатрос" находится более чем в 6 тыс. милях, то есть примерно в 9 656 км от Великобритании, хотя технически является частью Соединенного Королевства. До него можно добраться за шесть дней на лодке из ближайшей страны.
Географически бар "Альбатрос", также известный как "самый удаленный бар в мире", расположен в 1732 милях от Кейптауна в Южной Африке и всего в 1514 милях от острова Святой Елены, еще одной заморской территории Великобритании. Он находится в городке Эдинбург Семи Морей на острове Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана, с населением в 238 человек.
Остров окружен бушующим морем и расположен под высокими вулканами. И отважные путешественники, рискнувшие отправиться туда в путешествие, единогласно сходятся во мнении, что дешевое холодное пиво того стоит.
Один канадец, совершивший путешествие в марте 2018 года, вскоре после этого восторженно отзывался в сервисе TripAdvisor: "Поскольку это самый отдаленный населенный остров в мире, это, должно быть, самый отдаленный бар, где пиво было холодным, а вино теплым…".
Путешественник из американского Техаса удивился ценам, отметив, что это единственный паб на Тристане с напитками по очень разумным ценам и дружелюбной публикой.
Одна женщина также отметила, что кроме дешевой выпивки, там также отличный бармен, который рассказал посетителям несколько интересных анекдотов.
Кроме алкоголя на любой вкус, в баре также стоит бильярдный стол.
Однако путешественникам, запланировавшим посетить "самый удаленный бар" следует знать, что перед визитом предварительно нужно получить разрешение в местном муниципалитете — без него в баре откажут в обслуживании.
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Приехал парень в деревню, зашел в колхозный бар, познакомился с местными, короче сидят, бухают. Вдруг смотрит, один чувак отрубился и его аборигены потащили куда-то. Он и спрашивает: А куда его понесли? Поимеют его сейчас, с женщинами у нас тут туго, такой обычай понимаешь... Да ты пей, не парься... Дальше пьет... Отрубился... Глаза открывает, а его толпа аборигенов тащит куда-то. Он орет: Мужики не надо! Я уже оклемался! А те ему спокойно так в ответ: Да успокойся ты, мы тебя обратно уже несем...