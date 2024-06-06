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"Самый удаленный бар в мире": шестидневное плавание на лодке за дешевым пивом

"Самый удаленный бар в мире": шестидневное плавание на лодке за дешевым пивом

Автор:
06 июня 2024 09:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бар   в мире   люди   пиво   плавание на лодке   фото   
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В баре "Альбатрос" недорогое пиво и приятная компания. Однако расположено заведение в Атлантическом океане.

Самый "изолированный" бар в мире под названием "Альбатрос" находится более чем в 6 тыс. милях, то есть примерно в 9 656 км от Великобритании, хотя технически является частью Соединенного Королевства. До него можно добраться за шесть дней на лодке из ближайшей страны.

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Географически бар "Альбатрос", также известный как "самый удаленный бар в мире", расположен в 1732 милях от Кейптауна в Южной Африке и всего в 1514 милях от острова Святой Елены, еще одной заморской территории Великобритании. Он находится в городке Эдинбург Семи Морей на острове Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана, с населением в 238 человек.


Остров окружен бушующим морем и расположен под высокими вулканами. И отважные путешественники, рискнувшие отправиться туда в путешествие, единогласно сходятся во мнении, что дешевое холодное пиво того стоит.


Один канадец, совершивший путешествие в марте 2018 года, вскоре после этого восторженно отзывался в сервисе TripAdvisor: "Поскольку это самый отдаленный населенный остров в мире, это, должно быть, самый отдаленный бар, где пиво было холодным, а вино теплым…".


Путешественник из американского Техаса удивился ценам, отметив, что это единственный паб на Тристане с напитками по очень разумным ценам и дружелюбной публикой.

Одна женщина также отметила, что кроме дешевой выпивки, там также отличный бармен, который рассказал посетителям несколько интересных анекдотов.

Кроме алкоголя на любой вкус, в баре также стоит бильярдный стол.

Однако путешественникам, запланировавшим посетить "самый удаленный бар" следует знать, что перед визитом предварительно нужно получить разрешение в местном муниципалитете — без него в баре откажут в обслуживании.

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Метки: бар   в мире   люди   пиво   плавание на лодке   фото   
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1  комментарий
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Дмитрий 44 минуты назад
Анекдот видимо именно про такой бар:
Приехал парень в деревню, зашел в колхозный бар, познакомился с местными, короче сидят, бухают. Вдруг смотрит, один чувак отрубился и его аборигены потащили куда-то. Он и спрашивает: А куда его понесли? Поимеют его сейчас, с женщинами у нас тут туго, такой обычай понимаешь... Да ты пей, не парься... Дальше пьет... Отрубился... Глаза открывает, а его толпа аборигенов тащит куда-то. Он орет: Мужики не надо! Я уже оклемался! А те ему спокойно так в ответ: Да успокойся ты, мы тебя обратно уже несем...
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1638 постов (1334 в горячем)

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