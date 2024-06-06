"Самый удаленный бар в мире": шестидневное плавание на лодке за дешевым пивом

Путешественник из американского Техаса удивился ценам, отметив, что это единственный паб на Тристане с напитками по очень разумным ценам и дружелюбной публикой.

Одна женщина также отметила, что кроме дешевой выпивки, там также отличный бармен, который рассказал посетителям несколько интересных анекдотов.

Кроме алкоголя на любой вкус, в баре также стоит бильярдный стол.

Однако путешественникам, запланировавшим посетить "самый удаленный бар" следует знать, что перед визитом предварительно нужно получить разрешение в местном муниципалитете — без него в баре откажут в обслуживании.