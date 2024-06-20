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Люди рассказали, как изменилась их жизнь после того, как они получили наследство и стали иметь больше денег

Люди рассказали, как изменилась их жизнь после того, как они получили наследство и стали иметь больше денег

Автор:
20 июня 2024 11:04
Сообщество : Истории
Метки: все поменялось   деньги   жизнь с деньгами   интересно   наследство   прикольно   фото   
1041
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Порой финансовая защищённость делает людей свободнее. Герои нашей подборки поделились своим опытом и рассказали, что изменилось в их жизни, когда они внезапно получили наследство, выиграли в лотерею или наконец начали зарабатывать приличные суммы.

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Метки: все поменялось   деньги   жизнь с деньгами   интересно   наследство   прикольно   фото   
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Оксид Бетона Полчаса назад
Да, вершители судеб добились своего...
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Тяжолый Орк Полчаса назад
когда ты способен послать работу нах, отправиться в путешествие (будучи посланным в ответ), не имея на счету кучи бабла, знай - ты постиг дзен.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1746 постов (1699 в горячем)

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