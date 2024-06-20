Люди рассказали, как изменилась их жизнь после того, как они получили наследство и стали иметь больше денег

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Порой финансовая защищённость делает людей свободнее. Герои нашей подборки поделились своим опытом и рассказали, что изменилось в их жизни, когда они внезапно получили наследство, выиграли в лотерею или наконец начали зарабатывать приличные суммы.
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