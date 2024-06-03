В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца

Очередной скандал, связанный с мигрантами в Москве. В Люблино дети "иностранного специалиста" избили маленького русского мальчика — пока мылыша мутузили всей толпой, отец агрессоров стоял в стороне и спокойно наблюдал за происходщим. Об этом сообщает Readovka. Что дальше? Найдут и вышлют?
Маленькая зарисовка из жизни современной Москвы. По сети расходится поражающее своим равнодушием видео, на котором несколько юных выходцев из ближнего зарубежья под пристальным вниманием своего родителя избивают русского мальчика. Инцидент произошел в районе Люблино. Об этом сообщает ТГ-канал Readovka. Мужчина даже не шевельнулся, наблюдая за тем, как его отпрыски кидались на ребенка и сбивали его с ног, опрокидывая на землю.
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Не исключено, что мужчина дополнительно ещё и подначивал своих детей. На кадрах видно, что мальчик не может сдержать слез и пытается уйти от неадекватных сверстников, забывая даже про оставшийся самокат. По словам местных жителей, недалеко от места происшествия находится рынок, где массово торгуют мигранты.
Как решать проблему перенасыщения России мигрантами, не понятно. Проблема столь же огромна, как и неповоротлива.
Между тем, Челябинская область уже заявила о результатах интересного эксперимента, начатого 4 месяца назад. Запрет для мигрантов на работу в регионе принес свои плоды — преступность среди нелегалов снизилась почти на 40%
Полпред президента в УрФО сообщил о положительной динамике относительно числа совершаемых преступлений среди мигрантов в Челябинской области. В первые четыре месяца 2024, по его словам, было на 37% меньше правонарушений, чем в аналогичный период прошлого года.
Возможно, на это повлиял запрет для «иностранных специалистов» работать в регионе в сфере перевозок. Он вступил в силу с 1 января 2024 года. Ни для кого не секрет, что мигранты-таксисты ведут себя достаточно агрессивно, а число преступлений, совершенных ими, оставляет желать лучшего.
Москва, повторишь?
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И как бы хреново это. Вместо того, что бы просто прикрыть лавочку с бесконтрольной миграцией начали подогревать и так имеющееся недовольство в стране. И это может кончится кровью, причем попадут под замес и нормальные, годные мигранты. Причем как раз нормальные в первую очередь и попадут, как это всегда и бывает. А всякая шваль у ублюдки свалят на время или отсидятся, диаспоры прикроют.
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Тов. Сталин такие вопросы решал быстро и просто.
за то что не смог воспитать своих черножопых малолетних (но уже ублюдков) правильно
И кончится все тем, что будет 100500 свидетелей как русский неадекват напал на мирных жителей на почве межнациональной розни.
Нееее... Теперь всю эту злое.бучую шушеру, перед тем как выслать, нужно об колено ломать, чтобы паралич вниз от шеи и потом уже на.хуй из страны - пусть в кишлаке, в своей жопе мира под себя до конца существования ходят.
как и его ублюдки дети и его ублюдочная жена нарожавшая отару мразей.
и весь его род
Может так, а может просто….найдут……
Чо за чушь? Просто нефиг гражданство давать и ограничить возможность работать где-либо, кроме как метлой махать за 30К в месяц. Да и сам идиоты - сдаете им квартиры, а потом жалуетесь.
Во всех странах это делается наоборот. Иностранец может приехать если у него есть контракт с работодателем, где у него з/п как минимум в 2-3 раза выше средней по стране.