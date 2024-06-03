В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца

Как решать проблему перенасыщения России мигрантами, не понятно. Проблема столь же огромна, как и неповоротлива.

Между тем, Челябинская область уже заявила о результатах интересного эксперимента, начатого 4 месяца назад. Запрет для мигрантов на работу в регионе принес свои плоды — преступность среди нелегалов снизилась почти на 40%

Полпред президента в УрФО сообщил о положительной динамике относительно числа совершаемых преступлений среди мигрантов в Челябинской области. В первые четыре месяца 2024, по его словам, было на 37% меньше правонарушений, чем в аналогичный период прошлого года.

Возможно, на это повлиял запрет для «иностранных специалистов» работать в регионе в сфере перевозок. Он вступил в силу с 1 января 2024 года. Ни для кого не секрет, что мигранты-таксисты ведут себя достаточно агрессивно, а число преступлений, совершенных ими, оставляет желать лучшего.

Москва, повторишь?