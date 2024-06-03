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В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца

В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца

Автор:
03 июня 2024 20:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   дети   драка   люблино   мигранты   отец   
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Очередной скандал, связанный с мигрантами в Москве. В Люблино дети "иностранного специалиста" избили маленького русского мальчика — пока мылыша мутузили всей толпой, отец агрессоров стоял в стороне и спокойно наблюдал за происходщим. Об этом сообщает Readovka. Что дальше? Найдут и вышлют?

Маленькая зарисовка из жизни современной Москвы. По сети расходится поражающее своим равнодушием видео, на котором несколько юных выходцев из ближнего зарубежья под пристальным вниманием своего родителя избивают русского мальчика. Инцидент произошел в районе Люблино. Об этом сообщает ТГ-канал Readovka. Мужчина даже не шевельнулся, наблюдая за тем, как его отпрыски кидались на ребенка и сбивали его с ног, опрокидывая на землю.

Не исключено, что мужчина дополнительно ещё и подначивал своих детей. На кадрах видно, что мальчик не может сдержать слез и пытается уйти от неадекватных сверстников, забывая даже про оставшийся самокат. По словам местных жителей, недалеко от места происшествия находится рынок, где массово торгуют мигранты.

Как решать проблему перенасыщения России мигрантами, не понятно. Проблема столь же огромна, как и неповоротлива.

Между тем, Челябинская область уже заявила о результатах интересного эксперимента, начатого 4 месяца назад. Запрет для мигрантов на работу в регионе принес свои плоды — преступность среди нелегалов снизилась почти на 40%

Полпред президента в УрФО сообщил о положительной динамике относительно числа совершаемых преступлений среди мигрантов в Челябинской области. В первые четыре месяца 2024, по его словам, было на 37% меньше правонарушений, чем в аналогичный период прошлого года.

Возможно, на это повлиял запрет для «иностранных специалистов» работать в регионе в сфере перевозок. Он вступил в силу с 1 января 2024 года. Ни для кого не секрет, что мигранты-таксисты ведут себя достаточно агрессивно, а число преступлений, совершенных ими, оставляет желать лучшего.

Москва, повторишь?

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Метки: Москва   дети   драка   люблино   мигранты   отец   
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42  комментария
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33k
Владимир 2 часа назад
Случаи не единичные, и скорее всего постоянные. Но всё это начало всплывать только сейчас..
И как бы хреново это. Вместо того, что бы просто прикрыть лавочку с бесконтрольной миграцией начали подогревать и так имеющееся недовольство в стране. И это может кончится кровью, причем попадут под замес и нормальные, годные мигранты. Причем как раз нормальные в первую очередь и попадут, как это всегда и бывает. А всякая шваль у ублюдки свалят на время или отсидятся, диаспоры прикроют.
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13k
U55R Минуту назад
Лет через 10 их станет в 1000 раз больше. Это в 1000 раз больше преступлений, в 1000 раз больше избитых русских мальчиков. Раз руководство не реагирует, значит это всё так и задумано. Остальное - демагогия.
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4k
Бровеносец в потёмках 3 минуты назад
Проблема гораздо глубже, чем просто вопрос мигрантов. Проблема в изначальном воспитании детей, особенно мальчиков. В 99% случаев их воспитывают мамы, которые с пелёнок внушают - драться нехорошо, которые делают из них маменькиных сынков. Если маме нашего пацана в школе пожалуются, что он подрался, ему за это влетит, а сыну условного таджика отец даст леща за то, что не смог победить в драке, и велит найти оппонента и добавить ему.
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24k
Killgrave 14 минут назад
Скоро мигрантов начнут убивать просто за обезьянье епало. Если правительство не примет кардинальные меры, в т.ч. и против ублюдков, ответственных за легализацию макак, то будет взрыв. Критическая масса уже накоплена.
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151
Alex K 21 минуту назад
а по телевизору твердят, что нужно срочно защищать в соседней стране русскоязычных украинцев от украиноязычных украинцев...
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270
Андрей Полчаса назад
Вопрос как всегда один: почему снимают видосик а не решают вопрос. И это касается непосредственно вопроса с великими спецами. Там диаспора, ревущая пятую точку за каждого "специалиста", и детей он учит слажено работать. А с другой стороны вместо того чтобы разогнать да папаше арматурой съездить - видосик пишут. Видосик выложили, сотня народа пострадала эпистолярно и всë.
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41k
albedo Полчаса назад
Как решать проблему перенасыщения России мигрантами, не понятно.
---------------
Тов. Сталин такие вопросы решал быстро и просто.
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8k
Евгений Д Полчаса назад
Теперь надо этого ублюдка-черножопого папашу сначала хорошо отмудохать а потом с семейкой выкинуть из РФ.
за то что не смог воспитать своих черножопых малолетних (но уже ублюдков) правильно
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1k
alex 36 минут назад
забудьте что мигранты работали на низкооплачиваемой работе, многие получают больше чем россияне иногда в разы. Пример Лен. обл. На стройках получают разнорабочие 100-120 тыс, мастера у тех же разнорабочих 140, дворники - 44-52 тыс руб. Граждане России на теже должности не могут устроиться по причине бронирование вакансий подрядными организациями(это теже диаспоры). Поэтому в России всем хорошо кроме русских
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12k
Фомич 38 минут назад
А почему никто не вышел пресечь это?! Папашу с ног сбить и звереныши утихнут.
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565
Corkscrew 41 минуту назад
«Что дальше? Найдут и вышлют?»

Нееее... Теперь всю эту злое.бучую шушеру, перед тем как выслать, нужно об колено ломать, чтобы паралич вниз от шеи и потом уже на.хуй из страны - пусть в кишлаке, в своей жопе мира под себя до конца существования ходят.
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447
_Vasiliy_ 42 минуты назад
Меня мучают смутные сомнения, что все эти новости про мигрантов скармливают специально
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98
ALEX 54 минуты назад
свинячьи в_бл_дки, передохли бы все.
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4k
Сергей С 54 минуты назад
Мигрант мигранту рознь. Если мигрант хочет работать в РФ он должен отказаться от любых других законов, кроме светских законов Российской Федерации.
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722
стеклоВАТА Час назад
отец ублюдок достоит смерти.
как и его ублюдки дети и его ублюдочная жена нарожавшая отару мразей.
и весь его род
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6k
Руслан Час назад
Ножами бы истыкать папашу, по законам гор. Или арматурой забить. А выб@лядков малолетних нах из страны в свой аул пасти коз. Хотя, возможно, они уже новые россияне, бл@ть
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5k
Василий Афиногенов Час назад
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2k
max 2 часа назад
Опять глисты наших бьют.
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
« Что дальше? Найдут и вышлют?»

Может так, а может просто….найдут……
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7k
Трям 2 часа назад
"Как решать проблему перенасыщения России мигрантами, не понятно. Проблема столь же огромна, как и неповоротлива."
Чо за чушь? Просто нефиг гражданство давать и ограничить возможность работать где-либо, кроме как метлой махать за 30К в месяц. Да и сам идиоты - сдаете им квартиры, а потом жалуетесь.
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7k
Трям 2 часа назад
Песда песдюкам! Поедут всей толпой в родной кишлак!
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1508 постов (1436 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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101440



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