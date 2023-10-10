Непыльный заработок на чувствах потомков президентской четы

Версия выглядела вполне себе реалистичной. Тем более что такой художник действительно существовал и даже полгода работал в Белом доме в указанный промежуток времени.

Стороны сошлись на сумме, составившей что-то от 2 до 3 тыс. долларов. Точная цифра не была документально зафиксирована. Для того периода это была очень и очень внушительная сумма – средний автомобиль стоил примерно 300 долларов.