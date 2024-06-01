Диета не спасала: ветеринары помогли коту похудеть необычным способом

Британские ветеринары из клиники Avonvale Vet Centres поделились успехами своего пациента с избыточным весом. 9-летний кот по кличке Моисей, который весил почти 9,7 кг, за три месяца похудел на почти на 1 кг и стал настоящим ценителем водных процедур.

Его владелица Дженна Джоши рассказала, что Моисей всегда был крупным котом, но за последние три года сильно прибавил в весе.

"Я держала его на строгой диете, но это ничуть не помогло. Он просто не хотел выходить на улицу, бегать или играть с игрушками", — сказала она.

Британка работает менеджером по клиническому уходу в Avonvale. Она решила обратиться за помощью к своим коллегам, которые посоветовали ей гидротерапию.