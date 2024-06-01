Диета не спасала: ветеринары помогли коту похудеть необычным способом

Чтобы помочь домашнему животному похудеть, ветеринары решили приучить его к специальной беговой дорожке для животных, установленной в резервуаре с водой.
Британские ветеринары из клиники Avonvale Vet Centres поделились успехами своего пациента с избыточным весом. 9-летний кот по кличке Моисей, который весил почти 9,7 кг, за три месяца похудел на почти на 1 кг и стал настоящим ценителем водных процедур.
Его владелица Дженна Джоши рассказала, что Моисей всегда был крупным котом, но за последние три года сильно прибавил в весе.
"Я держала его на строгой диете, но это ничуть не помогло. Он просто не хотел выходить на улицу, бегать или играть с игрушками", — сказала она.
Британка работает менеджером по клиническому уходу в Avonvale. Она решила обратиться за помощью к своим коллегам, которые посоветовали ей гидротерапию.
"Я увидела разницу почти сразу. После первого сеанса он вышел через кошачий люк, чего не делал уже очень давно. Мы до сих пор регулярно проверяем вес, продолжаем заниматься гидротерапией и добиваемся хороших результатов. Поначалу было трудно, но теперь он не пытается сбежать и точно знает, что ему нужно делать, когда он идет на сеанс", — сказала она.
В ветклинике отметили, что такие темпы похудения — это большой прогресс для домашнего животного.
"Наши достижения с Моисеем вызвали волну восхищения по всему миру! История успеха получила широкий резонанс, и международные СМИ освещали наш случай лечения кота с избыточным весом с помощью гидротерапии", — рассказала врач Оливия Стоукс.
Чтобы помочь коту похудеть, ветеринары решили приучить его к специальной беговой дорожке для животных, установленной в резервуаре с водой. Обычно такой тренажер используется для собак, так как большинство кошек не любят воду. Сначала Моисей научился ходить по дорожке. Потом в резервуар стали добавлять воду.
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