Считать пингвинов и встречать туристов: как работает почта в Антарктиде

Зарплата здесь весьма неплохая: от 1600 до 2300 долларов в месяц в зависимости от должности. Так, 2300 получает руководитель базы, остальные 3 вакансии — это младшие помощники и менеджер магазина. Еще один очевидный плюс — деньги на протяжении полугода никуда не получится тратить, ведь здесь нет магазинов и не работают маркетплейсы. Так что все сотрудники уезжают с неплохими накоплениями.