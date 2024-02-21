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Считать пингвинов и встречать туристов: как работает почта в Антарктиде

Считать пингвинов и встречать туристов: как работает почта в Антарктиде

Автор:
21 февраля 2024 11:54
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Антарктида   в мире   животные   милота   пингвины   почта   работа   фото   
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Самое отдаленное почтовое отделение в мире окружают лед и океан.

Работа на почте вряд ли многим кажется привлекательной, однако тысячи человек мечтают стать сотрудником одного почтового отделения. Это почта в Порт-Локрой, и, возможно, вам ничего не сказало это название. Весь секрет популярности этой вакансии в ее местоположении. Порт-Локрой ― это гавань у островов Антарктиды. Именно тут находится самое отдаленное почтовое отделение в мире.

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Так чем же занимаются местные почтальоны? Они не только доставляют почту: пять месяцев в году они общаются с туристами и считают пингвинов. Отделение относится к британской почте и находится на антарктической базе. Каждый год почтовая служба Великобритании нанимает четырех новых сотрудников, которые будут работать в самом отдаленном уголке планеты.

Конкурс на место здесь просто огромный: так, в этом году 2500 человек прислали свое резюме. Заявки отправляют люди со всего земного шара. Но если вы — настоящий интроверт и мечтаете уединиться, то Порт-Локрой вряд ли вам подойдет. Администрация почты делает ставку на жизнерадостных людей в хорошей физической форме.

У HR-отдела непростая работа: нужно выбрать таких сотрудников, которым легко дастся жизнь на краю света. Так, между собой они должны легко находить общий язык, поддерживать друг друга на протяжении пяти месяцев и всегда приходить на выручку. Также им предстоит постоянно общаться с гостями.

Тут стоит добавить, что работа в Антарктике далека от гламура. Конечно, романтических моментов здесь полно: вечером можно наблюдать за закатом, а днем слушать, как таят многовековые ледники. Прибавьте главных жильцов этих мест — очаровательных пингвинов. Но за всем этим стоит огромная работа. Сотрудникам отделения необходимо поддерживать всю территорию в чистоте, регулярно очищая камни от птичьих фекалий.

Также они становятся коллегами не только по работе, но и по жизни: им предстоит жить 5 месяцев в одном небольшом домике вчетвером и спать на двухъярусных кроватях. Здесь нет интернета и сотовой связи, поэтому общение здесь возможно только друг с другом. Также Порт-Локрой регулярно посещают туристы, с которыми тоже нужно общаться.

Что касается пингвинов, то с ними тоже все не так просто, как кажется. Птицы не стоят на месте и совсем не ждут, когда сотрудники их посчитают. Команда также должна вести учет одиночек, пингвиньих парочек и их гнезд, яиц и очаровательных птенцов.

Зарплата здесь весьма неплохая: от 1600 до 2300 долларов в месяц в зависимости от должности. Так, 2300 получает руководитель базы, остальные 3 вакансии — это младшие помощники и менеджер магазина. Еще один очевидный плюс — деньги на протяжении полугода никуда не получится тратить, ведь здесь нет магазинов и не работают маркетплейсы. Так что все сотрудники уезжают с неплохими накоплениями.

А вы бы согласились работать в Антарктиде?

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Метки: Антарктида   в мире   животные   милота   пингвины   почта   работа   фото   
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Оксид Бетона Час назад
А про остров Буве где рассказ?
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Николай Минуту назад
Если деньги некуда тратить на нафига нужен менеджер магазина? или тут под русским словом магазин имеется ввиду magazine то есть в простонародье журнал?!
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GoodNeon

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