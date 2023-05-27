Чем католик заслужил право быть отпетым в православном храме?

Фридрих родился в семье медиков в 1780 году. Дед мальчика был доктором, отец – аптекарем. Братья и сёстры получили достойное образование, но только Фридрих выбрал для себя стезю врача.

Окончив школу, юноша поступил в Йенский университет, а затем поехал получать медицинское образование в Гёттингенском университете, выбрав в качестве специализации офтальмологию. Получив диплом, Хааз открыл практику в Вене, где и состоялось знакомство с Репниным-Волконским, которому доктор смог помочь и остановить потерю зрения.

Князь пригласил доктора в Москву, где после переезда совсем ещё молодой медик (Фридриху было 27 лет) возглавил Павловскую больницу. Среди знаменитых пациентов были министр полиции А. Д. Балашов, князья А. И. Барятинский и Д. В. Голицын, поэт И. И. Дмитриев, писатель А. И. Тургенев, знаменитый ботаник Б. И. Фитингоф. Помогал Фёдор Петрович и Гоголю, когда тот уже тяжело болел.