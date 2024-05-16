Женщина не дождалась врача и сама себе вырвала зуб плоскогубцами

57-летняя Тоби Спенсер из города Пул (графство Дорсет, Великобритания) сама себе вырвала гнилой зуб плоскогубцами, потому что так и не дождалась помощи специалистов.





Женщина начала обзванивать государственные стоматологические кабинеты (Национальной службы здравоохранения NHS) еще в мае 2021 года, пытаясь записаться на прием к врачу и удалить гнилой зуб, но все тщетно — списки ожидания были переполнены пациентами.





У женщины осталось только восемь собственных зубов, поэтому она планирует вставить себе протез, но услуги частной клиники стоят слишком дорого — около 800 фунтов стерлингов.





В июле 2023 года британка отчаялась и решила без анестезии самостоятельно вырвать зуб с помощью плоскогубцев.