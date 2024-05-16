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Женщина не дождалась врача и сама себе вырвала зуб плоскогубцами

Женщина не дождалась врача и сама себе вырвала зуб плоскогубцами

Автор:
16 мая 2024 09:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Тоби Спенсер   в мире   врач   зубы   история   люди   плоскогубцы   фото   
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Тоби Спенсер даже писала жалобы омбудсмену по вопросам здравоохранения и одному из депутатов.

57-летняя Тоби Спенсер из города Пул (графство Дорсет, Великобритания) сама себе вырвала гнилой зуб плоскогубцами, потому что так и не дождалась помощи специалистов.


Женщина начала обзванивать государственные стоматологические кабинеты (Национальной службы здравоохранения NHS) еще в мае 2021 года, пытаясь записаться на прием к врачу и удалить гнилой зуб, но все тщетно — списки ожидания были переполнены пациентами.


У женщины осталось только восемь собственных зубов, поэтому она планирует вставить себе протез, но услуги частной клиники стоят слишком дорого — около 800 фунтов стерлингов.


В июле 2023 года британка отчаялась и решила без анестезии самостоятельно вырвать зуб с помощью плоскогубцев.

"На дворе 21 век, а я хожу без зубов! Это ужасно. У меня очень серьезная болезнь, и именно поэтому они выпали. Проблема не в отсутствии должного ухода. Не понимаю, почему к зубам в медицине не относятся так же, как ко всему телу", — удивляется женщина.

Тоби Спенсер даже писала жалобы местному омбудсмену по вопросам здравоохранения и одному из депутатов, но те ей ответили, что можно жаловаться только на конкретные проблемы — с клиниками или врачами, а не на медицинскую сферу в целом.

"Как я могу жаловаться на врача, если не могу попасть к нему на прием уже более 100 лет? Просто хочу вставить новые зубы и снова чувствовать себя уверенно. Это был ужасный опыт!" — добавляет британка.

Источник:

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Метки: Тоби Спенсер   в мире   врач   зубы   история   люди   плоскогубцы   фото   
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28k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Ультратрахуил 2 часа назад
Теперь понятно, почему у них столько гомосеков! Из недоступности медицины, люди вынуждены сами , друг другу выпадающие кишки обратно в жопу заправлять!
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7k
livaneth 2 часа назад
К сожалению в медицине ко всему телу относятся так же, как к зубам. Если есть деньги - идешь к платному и если повезёт - решишь проблему. Если не повезёт - раскрутят на деньги а проблема останется.
Нет денег - ну, тут тоже как повезёт.
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Miralanim
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