Женщина не дождалась врача и сама себе вырвала зуб плоскогубцами

Тоби Спенсер даже писала жалобы омбудсмену по вопросам здравоохранения и одному из депутатов.
57-летняя Тоби Спенсер из города Пул (графство Дорсет, Великобритания) сама себе вырвала гнилой зуб плоскогубцами, потому что так и не дождалась помощи специалистов.
Женщина начала обзванивать государственные стоматологические кабинеты (Национальной службы здравоохранения NHS) еще в мае 2021 года, пытаясь записаться на прием к врачу и удалить гнилой зуб, но все тщетно — списки ожидания были переполнены пациентами.
У женщины осталось только восемь собственных зубов, поэтому она планирует вставить себе протез, но услуги частной клиники стоят слишком дорого — около 800 фунтов стерлингов.
В июле 2023 года британка отчаялась и решила без анестезии самостоятельно вырвать зуб с помощью плоскогубцев.
"На дворе 21 век, а я хожу без зубов! Это ужасно. У меня очень серьезная болезнь, и именно поэтому они выпали. Проблема не в отсутствии должного ухода. Не понимаю, почему к зубам в медицине не относятся так же, как ко всему телу", — удивляется женщина.
Тоби Спенсер даже писала жалобы местному омбудсмену по вопросам здравоохранения и одному из депутатов, но те ей ответили, что можно жаловаться только на конкретные проблемы — с клиниками или врачами, а не на медицинскую сферу в целом.
"Как я могу жаловаться на врача, если не могу попасть к нему на прием уже более 100 лет? Просто хочу вставить новые зубы и снова чувствовать себя уверенно. Это был ужасный опыт!" — добавляет британка.
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