Мосвичку затравили из-за полуобнаженной фотосессии в Дагестане

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“Эти слова были сказаны необдуманно. Я приняла решение принять Ислам, буду изучать эту религию”.
Все закончилось покаянным видео и “принятием Ислама”.
Все закончилось покаянным видео и “принятием Ислама”.
19-летняя Арина Вольфсон — фитнес-модель, студентка московской “Сеченовки” и блогер. По словам девушки, недавно она осознала, что образование ей не интересно: она хочет переехать в Дагестан, устроиться на простую работу и “жить, как желает сердце”. Во время третьего визита в Махачкалу Арина сопроводила восторженные посты о республике своими фото и видео, что не понравилось местным. В соцсетях стали оскорблять девушку, потребовали от властей штрафовать гостей за “непристойный” внешний вид и стали писать доносы.
Арина сначала заявила, что ее недоброжелатели сами не соблюдают "шариат" и им не стоит учить других жить, однако сегодня в сети появилось видео с ее извинениями. На нем девушка (в платке) говорит, что действовала необдуманно, а теперь “приняла Ислам и будет изучать эту религию". Ролик кончается вопросом мужчины за кадром: оказывалось ли на Арину давление — она отвечает отрицательно. Видео опубликовал дагестанский бизнесмен и блогер Мурад Алискеров. По его словам, Арина сама обратилась к нему “через братьев”, и он “должен был помочь как может”.
Арина сначала заявила, что ее недоброжелатели сами не соблюдают "шариат" и им не стоит учить других жить, однако сегодня в сети появилось видео с ее извинениями. На нем девушка (в платке) говорит, что действовала необдуманно, а теперь “приняла Ислам и будет изучать эту религию". Ролик кончается вопросом мужчины за кадром: оказывалось ли на Арину давление — она отвечает отрицательно. Видео опубликовал дагестанский бизнесмен и блогер Мурад Алискеров. По его словам, Арина сама обратилась к нему “через братьев”, и он “должен был помочь как может”.
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Метки: Арина Вольфсон Москвичка дагестан ислам
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Наконец-то у неё начнётся счастливая жизнь...