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Мосвичку затравили из-за полуобнаженной фотосессии в Дагестане

Мосвичку затравили из-за полуобнаженной фотосессии в Дагестане

Автор:
23 мая 2023 00:36
Метки: Арина Вольфсон   Москвичка   дагестан   ислам   
1163
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“Эти слова были сказаны необдуманно. Я приняла решение принять Ислам, буду изучать эту религию”.
Все закончилось покаянным видео и “принятием Ислама”.
19-летняя Арина Вольфсон — фитнес-модель, студентка московской “Сеченовки” и блогер. По словам девушки, недавно она осознала, что образование ей не интересно: она хочет переехать в Дагестан, устроиться на простую работу и “жить, как желает сердце”. Во время третьего визита в Махачкалу Арина сопроводила восторженные посты о республике своими фото и видео, что не понравилось местным. В соцсетях стали оскорблять девушку, потребовали от властей штрафовать гостей за “непристойный” внешний вид и стали писать доносы.

Арина сначала заявила, что ее недоброжелатели сами не соблюдают "шариат" и им не стоит учить других жить, однако сегодня в сети появилось видео с ее извинениями. На нем девушка (в платке) говорит, что действовала необдуманно, а теперь “приняла Ислам и будет изучать эту религию". Ролик кончается вопросом мужчины за кадром: оказывалось ли на Арину давление — она отвечает отрицательно. Видео опубликовал дагестанский бизнесмен и блогер Мурад Алискеров. По его словам, Арина сама обратилась к нему “через братьев”, и он “должен был помочь как может”.

Источник:

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Метки: Арина Вольфсон   Москвичка   дагестан   ислам   
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10  комментариев
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28k
Юрьевич 2 часа назад
Ей для начала нужно голову подлечить... приехать в Дагестан и нагадить там... Только совсем умственно отсталый не знает, что мусульмане очень сурово относятся к такому поведению. Приехала в гости - будь любезна соблюдать местные нормы поведения и традиции. Не нравятся - не приезжай.
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303
устал я от вас 19 минут назад
С такой сракой и рылом ей и в самом деле прямая дорога в паранджу. Ну и в голове явно опилки, а значит принять ислам это благо ибо мусульманские женщины обычно молчат, может и эта идиотка заткнётся.
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37k
Алексей 41 минуту назад
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1k
MrMopnex 56 минут назад
Вот это вот - фитнес-модель? Серьёзно??
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
Ну за такие убогие фото жирной жопы надо в любом случае извиняться, где бы она их ни сделала.
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4k
Трям 2 часа назад
Кстати, если че, то меня сильно окорбляет лезгинка на дорогах русских городов с перекрытием дорог, а так же поведение в общем, этих "гостей"!
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
В пол смотреть, хинкал готовить!(с)
Наконец-то у неё начнётся счастливая жизнь...
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4k
Трям 2 часа назад
Чернильница, показушница, тупая песда и т.д. и т.п.
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