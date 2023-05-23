Мосвичку затравили из-за полуобнаженной фотосессии в Дагестане

19-летняя Арина Вольфсон — фитнес-модель, студентка московской “Сеченовки” и блогер. По словам девушки, недавно она осознала, что образование ей не интересно: она хочет переехать в Дагестан, устроиться на простую работу и “жить, как желает сердце”. Во время третьего визита в Махачкалу Арина сопроводила восторженные посты о республике своими фото и видео, что не понравилось местным. В соцсетях стали оскорблять девушку, потребовали от властей штрафовать гостей за “непристойный” внешний вид и стали писать доносы.



Арина сначала заявила, что ее недоброжелатели сами не соблюдают "шариат" и им не стоит учить других жить, однако сегодня в сети появилось видео с ее извинениями. На нем девушка (в платке) говорит, что действовала необдуманно, а теперь “приняла Ислам и будет изучать эту религию". Ролик кончается вопросом мужчины за кадром: оказывалось ли на Арину давление — она отвечает отрицательно. Видео опубликовал дагестанский бизнесмен и блогер Мурад Алискеров. По его словам, Арина сама обратилась к нему “через братьев”, и он “должен был помочь как может”.