Сканер в аэропорту раскрыл секрет модели, о котором она и сама не знала

Когда модель проходила через рамку безопасности в аэропорту, аппарат отреагировал на хирургический винт прямо под её нижней губой. Фанг считает, что его поставили во время протезирования подбородка восемь лет назад.

И это не единственное хирургическое вмешательство, обнаруженное во время сканирования.