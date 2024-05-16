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Сканер в аэропорту раскрыл секрет модели, о котором она и сама не знала

Сканер в аэропорту раскрыл секрет модели, о котором она и сама не знала

Автор:
16 мая 2024 08:44
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: аэропорт   винт   лицо   модель   операция   сканер   снимок   
2738
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Тайваньская модель обнаружила, что в её лице стоят инородные предметы не на очередном приёме у пластического хирурга, а в аэропорту.

36-летняя Фан Циюань, известная также как Sprite, рассказала о своей пугающей находке в соцсети. У женщины более 1,3 млн подписчиков.

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Самопровозглашённая "фанатка пластических операций" потратила более 250000 долларов на всевозможные трансформации, включая две операции на лбу, пять на веках, пять на носу, две на подбородке и пять липосакциё для коррекции лица. В результате у Фанг остались имплантаты.

Когда модель проходила через рамку безопасности в аэропорту, аппарат отреагировал на хирургический винт прямо под её нижней губой. Фанг считает, что его поставили во время протезирования подбородка восемь лет назад.

И это не единственное хирургическое вмешательство, обнаруженное во время сканирования.

"Я неожиданно узнала, что у меня есть винты в носу".

На фотографиях видно, что один из инородных предметов находится чуть выше её губы, а другой - в носу.

"Моё лицо похоже на пазл!" - жалуется Фанг, которая уже записалась на удаление элементов.

Поклонники модели отреагировали на снимки.

"Боже, на это страшно смотреть. Наглядный пример, на что люди готовы пойти ради стандартов красоты", - написал один.

Другой позлорадствовал: "Сделайте МРТ, и всё само выйдет".

К счастью, хирургические винты не наносят вреда пациенту и не требуют удаления.

"В большинстве случаев имплантаты могут оставаться в вашем теле без вреда", - говорится в статье Very Well Health. Врачи извлекают такие средства, если они вызывают "боль, раздражение или инфекцию".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аэропорт   винт   лицо   модель   операция   сканер   снимок   
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16  комментариев
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26k
SolomonA 2 часа назад
Так если болт уберут - челюсть или нос отвалится. Может на этом болту все и держится.
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36k
Fat Lynx 12 минут назад
Бля! Да у нее мозга нет, а она за шурупы переживает...
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8k
a6m5 13 минут назад
Во времена СССР был персонаж детских комиксов Самоделкин. У него тоже винт в носу.
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7k
мемфрид 37 минут назад
Лучше бы её сиси сделанные показали)
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8k
Евгений Д 49 минут назад
Человек- конструктор
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2k
Камаз Отходов 51 минуту назад
Конечно, конечно, она совершенно ничего не знала! Несчастная жертва тайно орудующих пластических хирургов. Ага. Жертва маньяка пластика.
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222
Петр Петров Камаз Отходов 44 минуты назад
Она жертва инстаграма
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6k
Станислав 59 минут назад
говорили еще, что в черепной коробке какая-то нить была натянута..... как только перерезали так уши и отвалились.
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1k
Олег Квирулянт Час назад
фубля
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3k
Алекс Час назад
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3k
Dmitry Tarasov Час назад
Ей нельзя ничего выкручивать... Вот дура-то :) У неё же тогда челюсть, нос и уши отвалятся!
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6k
Кирилл 2 часа назад
А если бы ей МРТ потребовалось?
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1k
дмитрий викторович 2 часа назад
Блиин. А на что она рассчитывала? Что без железок будет "естественная красота"?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2952 поста (2779 в горячем)

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