Сканер в аэропорту раскрыл секрет модели, о котором она и сама не знала

Тайваньская модель обнаружила, что в её лице стоят инородные предметы не на очередном приёме у пластического хирурга, а в аэропорту.
36-летняя Фан Циюань, известная также как Sprite, рассказала о своей пугающей находке в соцсети. У женщины более 1,3 млн подписчиков.
Самопровозглашённая "фанатка пластических операций" потратила более 250000 долларов на всевозможные трансформации, включая две операции на лбу, пять на веках, пять на носу, две на подбородке и пять липосакциё для коррекции лица. В результате у Фанг остались имплантаты.
Когда модель проходила через рамку безопасности в аэропорту, аппарат отреагировал на хирургический винт прямо под её нижней губой. Фанг считает, что его поставили во время протезирования подбородка восемь лет назад.
И это не единственное хирургическое вмешательство, обнаруженное во время сканирования.
"Я неожиданно узнала, что у меня есть винты в носу".
На фотографиях видно, что один из инородных предметов находится чуть выше её губы, а другой - в носу.
"Моё лицо похоже на пазл!" - жалуется Фанг, которая уже записалась на удаление элементов.
Поклонники модели отреагировали на снимки.
"Боже, на это страшно смотреть. Наглядный пример, на что люди готовы пойти ради стандартов красоты", - написал один.
Другой позлорадствовал: "Сделайте МРТ, и всё само выйдет".
К счастью, хирургические винты не наносят вреда пациенту и не требуют удаления.
"В большинстве случаев имплантаты могут оставаться в вашем теле без вреда", - говорится в статье Very Well Health. Врачи извлекают такие средства, если они вызывают "боль, раздражение или инфекцию".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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