Бампер от Mercedes-Benz E-Class для платья Леди Гаги нашли на свалке

Дизайнером уникального наряда стал аргентинский модельер Сельва Гюйгенс из берлинского Дома моды SELVA. Он рассказал, что использовал для создания платья материалы со свалки. Позже Кристиан Гюйгенс, работавший над образом, рассказал, что купил бампер на свалке. По его словам, он сначала не знал, какую часть от автомобиля использовать.

«Обычно я нахожу нужные мне детали на улице. Я два часа ходил по городу и ничего не нашел, поэтому решил, что пора отправиться на свалку. Владелец свалки не поверил мне, когда я сказал, что деталь, которую я искал, предназначена для платья Леди Гаги. Я умирал со смеху. Но за 50 евро он дал мне деталь от Mercedes Benz», — поделился Кристиан.