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Бампер от Mercedes-Benz E-Class для платья Леди Гаги нашли на свалке

Бампер от Mercedes-Benz E-Class для платья Леди Гаги нашли на свалке

Автор:
03 июня 2024 19:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: авто   знаменитости   интересное   леди гага   платье   свалка   фото   
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Создатель заплатил владельцу свалки, чтобы купить этот бампер.

Знаменитая экстравагантная певица Леди Гага пришла на презентацию своего фильма-концерта «Chromatica Ball» в очень необычном наряде. Белое платье с аксессуарами венчал бампер от автомобиля. Такое ощущение, что звезду кто-то сбил на дороге и она появилась на показе сразу после этого.

Позже Гага заявила, что не знает, от какого автомобиля эта деталь.

“На красной дорожке я сказала им, что это автомобильная деталь”, - написала она позже на своей странице, - Они спросили, какая, и я ответила, что не знаю, я ведь не механик”.

Однако поклонники быстро выяснили, от какого автомобиля эта деталь. Необычный наряд включал элементы автомобильного дизайна - передний бампер Mercedes-Benz E-Class 2014−2016 годов, кузов W212, без комплектации AMG Line.

Дизайнером уникального наряда стал аргентинский модельер Сельва Гюйгенс из берлинского Дома моды SELVA. Он рассказал, что использовал для создания платья материалы со свалки. Позже Кристиан Гюйгенс, работавший над образом, рассказал, что купил бампер на свалке. По его словам, он сначала не знал, какую часть от автомобиля использовать.

«Обычно я нахожу нужные мне детали на улице. Я два часа ходил по городу и ничего не нашел, поэтому решил, что пора отправиться на свалку. Владелец свалки не поверил мне, когда я сказал, что деталь, которую я искал, предназначена для платья Леди Гаги. Я умирал со смеху. Но за 50 евро он дал мне деталь от Mercedes Benz», — поделился Кристиан.

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Метки: авто   знаменитости   интересное   леди гага   платье   свалка   фото   
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1  комментарий
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AzuveR 2 часа назад
Это точно платье ? Гага ,всегда была с ибанцой. А современные дизайнеры ,это вообще отдельная тема.
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