Личные письма принцессы Дианы выставят на аукцион

Письма и праздничные открытки, отправленные принцессой Уэльской одной из её домработниц, уйдут с молотка за шестизначную сумму.
В собрание входят письма после свадьбы Дианы и принца Чарльза в 1981 году, а также 14 рождественских и новогодних открыток с 1981 по 1995 год. Послания адресованы Мод Пендри, бывшей экономке в доме семьи Спенсеров в Элторпе в Нортгемптоншире.
Одно письмо, написанное от руки чёрными чернилами на бланке с королевской символикой, датировано 8 сентября 1982 года и описывает медовый месяц с Чарльзом как "грандиозный успех - мы славно провели время".
В другом послании, вскоре после рождения первенца, Диана называет себя "чрезвычайно гордой и счастливой матерью".
"Уильям принёс нам такое счастье и удовлетворение", - добавила она.
В записке на бланке замка Балморал, датированной сентябрем 1982 года, принцесса благодарит Мод за подарок сыну: "Мы так тронуты и восхищены вашими чудесными кардиганами. Большое спасибо за то, что балуете Уильяма, он этого не заслуживает! Берегите себя, с большой любовью, Диана"
13 июля 1983 года принцесса написала: "Когда вертолёт взлетал из Элторпа, мы пролетали над вашим домом, и я подумала, видели ли вы, как я машу вам рукой? ...а ребенок Сары [Сары Фергюсон, герцогини Йоркской] такой милый, с очень длинными пальцами".
Письма и открытки будут выставлены аукционным домом Julien's Auctions в Беверли-Хиллз 27 июня.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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