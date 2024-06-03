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Личные письма принцессы Дианы выставят на аукцион

Личные письма принцессы Дианы выставят на аукцион

Автор:
03 июня 2024 08:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аукцион   Принцесса   диана   личная жизнь   открытка   письмо   
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Письма и праздничные открытки, отправленные принцессой Уэльской одной из её домработниц, уйдут с молотка за шестизначную сумму.

В собрание входят письма после свадьбы Дианы и принца Чарльза в 1981 году, а также 14 рождественских и новогодних открыток с 1981 по 1995 год. Послания адресованы Мод Пендри, бывшей экономке в доме семьи Спенсеров в Элторпе в Нортгемптоншире.

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Одно письмо, написанное от руки чёрными чернилами на бланке с королевской символикой, датировано 8 сентября 1982 года и описывает медовый месяц с Чарльзом как "грандиозный успех - мы славно провели время".

В другом послании, вскоре после рождения первенца, Диана называет себя "чрезвычайно гордой и счастливой матерью".

"Уильям принёс нам такое счастье и удовлетворение", - добавила она.

В записке на бланке замка Балморал, датированной сентябрем 1982 года, принцесса благодарит Мод за подарок сыну: "Мы так тронуты и восхищены вашими чудесными кардиганами. Большое спасибо за то, что балуете Уильяма, он этого не заслуживает! Берегите себя, с большой любовью, Диана"

13 июля 1983 года принцесса написала: "Когда вертолёт взлетал из Элторпа, мы пролетали над вашим домом, и я подумала, видели ли вы, как я машу вам рукой? ...а ребенок Сары [Сары Фергюсон, герцогини Йоркской] такой милый, с очень длинными пальцами".

Письма и открытки будут выставлены аукционным домом Julien's Auctions в Беверли-Хиллз 27 июня.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аукцион   Принцесса   диана   личная жизнь   открытка   письмо   
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1  комментарий
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dasn7 4 минуты назад
Торгануть личными письмами - как-то некомильфо... Какая разница - известный человек или нет?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
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