Личные письма принцессы Дианы выставят на аукцион

В записке на бланке замка Балморал, датированной сентябрем 1982 года, принцесса благодарит Мод за подарок сыну: "Мы так тронуты и восхищены вашими чудесными кардиганами. Большое спасибо за то, что балуете Уильяма, он этого не заслуживает! Берегите себя, с большой любовью, Диана"