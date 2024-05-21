Линда Хаззард – доктор-голод

Сегодня Пайк-плейс-маркет – общественный рынок в Сиэтле – это оживлённое туристическое место, известное своими причудливыми магазинами, свежими продуктами и рыбой. Днём здесь покупают продукты и цветы, а вечером на Первой авеню собираются завсегдатаи пабов в поисках приятного времяпрепровождения. Но столетие назад два места на рынке были связаны с куда менее весёлой историей. Историей лишений, настолько экстремальных, что они оказались смертельными.

«Доктор» Линда Берфилд Хаззард приехала в штат Вашингтон около 1906 года из городка Олалла округа Китсап. Несмотря на отсутствие медицинского диплома (у неё было лишь сомнительное образование медсестры-остеопата), она получила лицензию на медицинскую практику в штате Вашингтон через лазейку, предназначенную для альтернативных практиков.