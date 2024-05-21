Линда Хаззард – доктор-голод

Врачи различных специальностей едины во мнении: лучше уходить из-за стола с чувством лёгкого голода, нежели отползать с набитым по горло животом, а потом страдать от постепенно надвигающихся сопутствующих перееданию болезней.
Но у всего есть границы, и если произойдёт перекос в ту или иную сторону, то пациенту останется только посочувствовать.
Сегодня Пайк-плейс-маркет – общественный рынок в Сиэтле – это оживлённое туристическое место, известное своими причудливыми магазинами, свежими продуктами и рыбой. Днём здесь покупают продукты и цветы, а вечером на Первой авеню собираются завсегдатаи пабов в поисках приятного времяпрепровождения. Но столетие назад два места на рынке были связаны с куда менее весёлой историей. Историей лишений, настолько экстремальных, что они оказались смертельными.
«Доктор» Линда Берфилд Хаззард приехала в штат Вашингтон около 1906 года из городка Олалла округа Китсап. Несмотря на отсутствие медицинского диплома (у неё было лишь сомнительное образование медсестры-остеопата), она получила лицензию на медицинскую практику в штате Вашингтон через лазейку, предназначенную для альтернативных практиков.
Однако её особый метод «медицины» был опасно необычным. Хаззард была сторонницей голодания для лечения болезней и даже выпустила в 1908 году книгу, посвящённую этой теме. По мнению «образованной» барышни, причиной всех болезней была «нечистая кровь», которая возникала из-за плохого пищеварения. Её лечение включало крошечные порции жидкого супа и апельсины. А вишенкой на торте выступали ежедневные клизмы с массажем. Причём последний был настолько активным, что больше напоминал банальное избиение. Через несколько недель некоторые пациенты Хаззард стали похожи на скелеты.
Но её методы лечения привлекли внимание и в общем и целом работали, как показало появление скелетообразных персонажей в обществе. И вскоре представители интеллигенции Сиэтла стали приходить к Хаззард, чтобы вылечить все недуги. Некоторых из них она лечила в своём кабинете в рыночном отеле. Позже она разместила пациентов в своём санатории в Олалле, штат Вашингтон. Она назвала это место «Высоты дикой природы», а местные жители переименовали его в «Высоты голода».
Некоторые пациенты Хаззард молились ей. Но другие жители Сиэтла заметили, что число тех, кого она лечила, и которые, похоже, умирали, увеличилось. А перед отбытием в лучший мир они предусмотрительно переписывали имущество на Хаззард. Несмотря на жалобы и освещение в прессе, директор департамента здравоохранения Сиэтла заявил, что не может вмешаться, поскольку все пациенты были совершеннолетними и добровольно садились на свою последнюю диету.
Хаззард не выдержала, когда богатые британские наследницы Клэр и Доротея Уильямсон, которым было около 30 лет, приехали на лечение в феврале 1911 года. Молодые женщины увидели в газете рекламу книги Хаззард во время отдыха в Виктории, Британская Колумбия. К апрелю бедняжки были настолько истощены, что их перевезли на машине скорой помощи в санаторий Олалла. Перед самым отъездом адвокат Хаззард убедил Клэр подписать кодицил – дополнительный документ к её завещанию, предоставляющий ежегодную стипендию в 25 фунтов «Институту Хаззард». Примерно в то же время Хаззард начала носить платья, шляпки и бриллианты Клэр.
За океаном няня детства Уильямсонов, Маргарет Конвей, получила странную телеграмму с просьбой приехать в Олаллу. К моменту её приезда Клэр Уильямсон скончалась. Конвей отвезли в морг, чтобы опознать тело. Но она не узнала бывшую воспитанницу. Затем Конвей всеми силами пыталась убедить Доротею, которая в то время весила около 30 килограммов, покинуть Олаллу. Но потребовалось вмешательство авторитетного дяди сестёр из Портленда и выплата Хаззард крупной суммы, прежде чем Доротея была освобождена.
Дело Уильямсон привлекло к Хаззард ещё больше внимания. И британский адвокат в Такоме надавил на власти Сиэтла с требованием возбудить уголовное дело. Когда городские власти заявили, что не могут себе этого позволить, Доротея предложила оплатить счёт. В августе 1911 года Хаззард наконец, арестовали. В газетных заголовках её назвали извращенкой. Великая целительница заявила, что её преследуют за то, что она успешная женщина. Но после того как медицинские свидетельства доказали, что она банально морила своих пациентов голодом до смерти, присяжные вынесли вердикт о непредумышленном убийстве. Хаззард отправили в тюрьму в Уолла-Уолла, где она отсидела два года. Хотя она была осуждена только за смерть Клэр Уильямсон, по оценкам, ещё 40 человек умерли благодаря её «заботе». Она умерла в 1938 году, после того как испытала на себе свою же собственную программу оздоровления, основанную на голодании.
Ходили слухи, что в морге тайно кремировали Клэр, а вместо неё для похорон выдали более презентабельный труп. Один из сотрудников признал себя виновным в незаконном вывозе тела Клэр из санатория в Олалле. Но сам морг так и не был обвинён в преступлении.
Сегодня это место стало местом организации туров для встречи с привидениями (а как же без этого?), и даже объектом нескольких паранормальных расследований. Будучи первым моргом полного цикла в Сиэтле – и одним из первых в США, – он повидал немало тревожных событий. Но одним из самых опасных в своей безумной деятельности персонажей стала Линда Хаззард. Поэтому перед тем, как броситься в объятия обещающего всё исправить специалиста, лучше посетить для консультации ещё парочку. Просто для перестраховки и самоуспокоения.
Источник:
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