Немец прожил 120 дней под водой и установил новый мировой рекорд

Подводный дом площадью 30 квадратных метров был оснащен всем необходимым для жизни: кроватью, туалетом, телевизором, компьютером, интернетом и даже велотренажером. Электроэнергию обеспечивали солнечные панели, а доставка еды осуществлялась через трубу, которая также служила проходом для посетителей, в частности врача. Однако душевых условий в капсуле не было.

Эксперимент Рюдигера Коха призван продемонстрировать, что морская среда может стать пригодной для человеческого проживания.

Мы пытаемся доказать, что моря на самом деле являются жизнеспособной средой для экспансии человечества,– сказал он.

Его жизнь под водой непрерывно фиксировали четыре камеры, которые также следили за состоянием его психического здоровья и доказывали, что Кох ни разу не поднимался на поверхность.



