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Немец прожил 120 дней под водой и&nbsp;установил новый мировой рекорд

Немец прожил 120 дней под водой и установил новый мировой рекорд

Автор:
26 января 2025 09:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 120 дней под водой   Люди   мировой рекорд   новости   удивительно   фото   
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59-летний Рудигер Кох, в прошлом аэрокосмический инженер, пробыл 120 дней на глубине 11 метров в подводной капсуле у берегов Панамы и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Рудигер Кох, 59-летний аэрокосмический инженер из Германии, установил новый мировой рекорд по продолжительности жизни под водой без нарушения герметичности. Он провел 120 дней в подводной капсуле у побережья Панамы.

Рекорд был официально зафиксирован представителем Книги рекордов Гиннесса, который подтвердил, что Кох превзошел достижение американца Джозефа Дитури. Последний прожил 100 дней в подводном доме в лагуне Флориды.



Кох назвал свой опыт "замечательным приключением" и отметил, что время, проведенное на глубине 11 метров, стало для него уникальным.

Это прекрасно, когда все успокаивается, темнеет, а море светится. Это невозможно описать, это надо почувствовать на себе,– рассказал Кох о виде, открывающемся через иллюминаторы.

Празднуя завершение эксперимента, Кох поднял бокал шампанского, выкурил сигару и прыгнул в Карибское море. После этого его доставили на берег для праздничной вечеринки.


Подводный дом площадью 30 квадратных метров был оснащен всем необходимым для жизни: кроватью, туалетом, телевизором, компьютером, интернетом и даже велотренажером. Электроэнергию обеспечивали солнечные панели, а доставка еды осуществлялась через трубу, которая также служила проходом для посетителей, в частности врача. Однако душевых условий в капсуле не было.

Эксперимент Рюдигера Коха призван продемонстрировать, что морская среда может стать пригодной для человеческого проживания.

Мы пытаемся доказать, что моря на самом деле являются жизнеспособной средой для экспансии человечества,– сказал он.

Его жизнь под водой непрерывно фиксировали четыре камеры, которые также следили за состоянием его психического здоровья и доказывали, что Кох ни разу не поднимался на поверхность.


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Метки: 120 дней под водой   Люди   мировой рекорд   новости   удивительно   фото   
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7  комментариев
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1k
bigkoss 2 часа назад
Наши подводники ржут над этим "рекордом"
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17k
info-kozirev 38 минут назад
Пфф,всего 11 метров глубина.....наши подводники месяцами в автономке ходят и глубины там сотни метров,и чего их в книгу рекордов не заносят,в чем рекорд то?
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8k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
доставка еды осуществлялась через трубу, которая также служила проходом для посетителей, в частности врача.
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Угу, еще поди и жена приходила пару раз в неделю, для снятия стресса....))
Офигеть рекорд.
У подводников иногда автономки длятся по 90 суток и никто себя в рекордсмены не записывает.
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4k
Старожил 2 часа назад
Но накой?
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1k
Евгений 2 часа назад
Однако душевых условий в капсуле не было...
Стесняюсь спросить, а куда по нужде ходил? Прислуга выносила?
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AccheDin
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